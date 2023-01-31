Обзор десктопной версии «Р7-Офис»

«Р7-Офис» — это набор приложений для работы с различными типами офисных документов. Кроссплатформенное ПО обладает всеми необходимыми функциями, как для личного использования, так и для применения в организациях. «Р7-Офис» представляет собой решение «всё в одном». Рассмотрим десктопную версию «Р7-Офис».

Что такое «Р7-Офис»?

«Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для работы с офисными документами, который можно использовать на десктопе, мобильном устройстве или в браузере.

Базовый десктопный пакет «Р7-Офис» содержит:

Текстовый редактор. Функционал рассчитан на полноценную работу с документами в формате DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, EPUB. Можно выбирать оптимальные шрифты, изменять стили и использовать шаблоны текста. Имеется совместный режим. Оптимизировать процессы помогают различные макросы и плагины. Можно вставлять в тексты ссылки, таблицы, диаграммы, формулы.

Редактор презентаций. Здесь удобно работать с различными презентациями в PPTX, PPT, ODP. Функционал позволяет создавать насыщенные интерактивные презентации. Можно выбрать режим показа слайдов и вариант перехода. Есть анимация, поддержка макросов и плагинов, режим докладчика и добавление вспомогательных элементов.

Редактор таблиц. Работает с таблицами в XLS, XLSX, ODS, CSV. Отредактированные таблицы легко сохранить в PDF. В инструмент встроено 440+ функций и формул. Имеется совместный доступ, а также поддержка разнообразных макросов и плагинов. Можно добавлять в таблицы изображения, ссылки, автофигуры, текстовые объекты, классические и 3D-диаграммы.

Органайзер. Приложение предназначено для управления почтой, контактами и деловым расписанием. Посредством этого инструмента удобно отправлять рассылки, планировать расписание событий и встреч, структурировать контактные данные.

Средства просмотра и воспроизведения. Это инструмент предлагает просмотр и воспроизведение файлов в популярных форматах, в том числе .png,.bmp, .jpg, .jpeg,.gif, .tiff,.tif,.avi,.mp3, .mpeg. Минималистичный интерфейс не содержит лишних отвлекающих элементов. Можно легко управлять воспроизведением.