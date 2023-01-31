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Обзор десктопной версии «Р7-Офис»

Какие возможности открывает офисный пакет «Р7-Офис»?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

«Р7-Офис» — это набор приложений для работы с различными типами офисных документов. Кроссплатформенное ПО обладает всеми необходимыми функциями, как для личного использования, так и для применения в организациях. «Р7-Офис» представляет собой решение «всё в одном». Рассмотрим десктопную версию «Р7-Офис».

Что такое «Р7-Офис»?

«Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для работы с офисными документами, который можно использовать на десктопе, мобильном устройстве или в браузере.

Базовый десктопный пакет «Р7-Офис» содержит:

Текстовый редактор. Функционал рассчитан на полноценную работу с документами в формате DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, EPUB. Можно выбирать оптимальные шрифты, изменять стили и использовать шаблоны текста. Имеется совместный режим. Оптимизировать процессы помогают различные макросы и плагины. Можно вставлять в тексты ссылки, таблицы, диаграммы, формулы.

Редактор презентаций. Здесь удобно работать с различными презентациями в PPTX, PPT, ODP. Функционал позволяет создавать насыщенные интерактивные презентации. Можно выбрать режим показа слайдов и вариант перехода. Есть анимация, поддержка макросов и плагинов, режим докладчика и добавление вспомогательных элементов.

Редактор таблиц. Работает с таблицами в XLS, XLSX, ODS, CSV. Отредактированные таблицы легко сохранить в PDF. В инструмент встроено 440+ функций и формул. Имеется совместный доступ, а также поддержка разнообразных макросов и плагинов. Можно добавлять в таблицы изображения, ссылки, автофигуры, текстовые объекты, классические и 3D-диаграммы.

Органайзер. Приложение предназначено для управления почтой, контактами и деловым расписанием. Посредством этого инструмента удобно отправлять рассылки, планировать расписание событий и встреч, структурировать контактные данные.

Средства просмотра и воспроизведения. Это инструмент предлагает просмотр и воспроизведение файлов в популярных форматах, в том числе .png,.bmp, .jpg, .jpeg,.gif, .tiff,.tif,.avi,.mp3, .mpeg. Минималистичный интерфейс не содержит лишних отвлекающих элементов. Можно легко управлять воспроизведением.

Преимущества и недостатки десктопной версии Р7-Офис

К основным преимуществам десктопного решения «Р7-Офис» стоит отнести следующие:

  • Совместимость с популярными ОС. Десктопная версия поддерживается на Windows, Mac, Linux, Астра Linux, Ред ОС, Альт Linux, Роса Linux, Debian, Ubuntu, Centos.
  • Локальное развёртывание. Использование ПО на своих устройствах и собственном сервере повышает безопасность при работе с конфиденциальными данными.
  • Широкий функционал «Р7-Офис», который делает его достойной альтернативой популярным иностранным решениям.

Можно протестировать инструменты перед принятием решения. Для этого предусмотрена пробная 30-дневная версия редакторов документов. Необходимо выбрать пакет в нужной комплектации и скачать ПО. В течение тестового использования весь стандартный функционал доступен без ограничений.

Из условных недостатков, о которых упоминают пользователи в своих отзывах, можно выделить непривычный интерфейс. Учитывая, что переход на «Р7-Офис» с другого ПО может вызвать сложности из-за недостаточной компетенции пользователей, при желании можно пройти обучение по использованию решений в авторизованных учебных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Уфы, Екатеринбурга. Онлайн-помощь можно получить в техподдержке. Также можно заказать услуги по развертыванию, внедрению и интеграции продуктов в широкой сети партнёров «Р7».

Для кого и сколько стоит Р7-Офис?

Десктопная версия «Р7-Офис» существует в нескольких комплектациях. Есть решения:

  • для личного использования;
  • для крупных предприятий;
  • для небольшого бизнеса;
  • для государственных организаций;
  • для образовательных учреждений.

В каждом решении учтены особенности использования приложений определённой категорией пользователей. Например, в версии для бизнеса предусмотрена возможность хранения корпоративных документов в частном облаке на сервере компании. А ПО для госучреждений обеспечивает удобную работу с типовыми документами.

Сколько стоит десктопная версия «Р7-Офис»?

Стоимость «Р7-Офис» рассчитывается в соответствии с выбранной модификацией и количеством пользователей. В сети партнёров компании «Р7» стоимость годовой лицензии:

  • Для дома (1 пользователь) — 3 500 рублей.
  • Для семьи (5 пользователей) — 5 500 рублей.
  • Для бизнеса (15 пользователей) — 7 500 рублей.

Для школ и детских садов «Р7-Офис» предоставляется бесплатно. Для остальных учебных заведений действует скидка 90 %. Бизнес может получить скидку с учётом количества приобретаемых лицензий. Также на официальном сайте можно запросить стоимость бессрочных лицензий.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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