SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Stellar Phoenix

В данном списке представлены программы для замены Stellar Phoenix. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stellar Phoenix, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Hetman RAID Recovery
Hetman RAID Recovery

Версия 2.3

Программа для восстановления RAID-массивов и данных с них

Оценок пока нет
Android Data Recovery
Android Data Recovery

Версия 13.0

Программа восстановления данных на Android

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (114)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CardRecovery
CardRecovery

Версия 6.10.1210

Восстановление данных с карт памяти

Оценок пока нет
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)