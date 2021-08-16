Hetman RAID Recovery — программа для восстановления поврежденных RAID-массивов и данных с них. Это платное программное обеспечение. Распространяемая бесплатно ознакомительная версия позволяет находить поврежденные данные, но не восстанавливать их.

Программа Hetman RAID Recovery предназначена для компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык. Существует портативная версия приложения.

Зачем нужна программа Hetman RAID Recovery?

Приложение Hetman RAID Recovery может использоваться как специалистами сервисных центров и системными администраторами, так и обычными домашними пользователями для восстановления поврежденных систем RAID (избыточный массив независимых/самостоятельных дисков). Утилитой поддерживаются как аппаратные (управляемые посредством специального контроллера), так и программные (роль контроллера берет на себя специализированный софт) RAID-массивы всех существующих стандартных (RAID 1 … RAID 5) и расширенных (RAID 0, 6, 10, 50, 60, 1E, 5E и т.д.) спецификаций.

В зависимости от ситуации, Hetman RAID Recovery сможет либо восстановить целостность структуры RAID-массива (восстановив тем самым работу системы), либо извлечь данные из него на заранее подготовленный рабочий диск.

Заложенные в Hetman RAID Recovery функции позволяют использовать приложение для восстановления данных, поврежденных вследствие:

Сбоев одного или нескольких входящих в RAID-массив жестких диском или твердотельных SSD-накопителей. Это обычно приводит к утрате доступа к части или ко всем хранящимся в массиве данным, независимо от того, были ли они записаны на исправный в данный момент или уже вышедший из строя диск. Программа Hetman RAID Recovery позволит, как минимум, восстановить данные с уцелевших дисков.

Ошибок со стороны пользователя или программных/аппаратных сбоев при перестройке RAID-массива, например: отключение и повторное подключение дисков в неправильном порядке или неправильная инициализация готового к запуску RAID. Т.к. утилита Hetman RAID Recovery позволяет восстанавливать саму структуру RAID-массива, она легко решает и такие проблемы.

Ошибок или сбоев контроллера. Контроллер — элемент, содержащий критически важную информацию, необходимую для построения дискового массива и получения доступа ко всем файлам. Отказ контроллера может привести как к потере служебных данных, так и к выходу из строя нескольких дисков. Тем не менее, при сбоях контроллера есть шанс сохранения целостности хранящихся в RAID данных, и в этом случае Hetman RAID Recovery сможет их восстановить.

Сбоев на стороне материнской платы. Речь идет об аппаратных RAID-массивах, использующих бортовой RAID-контроллер материнской платы вместо самостоятельного аппаратного контроллера. А потому любые сбои в работе платы (и компьютера в целом) могут негативно сказаться на функционировании RAID-массива и/или целостности хранящихся в них данных.

Сбоев операционной системы. Стабильность работы программных RAID-массивов во многом зависит от операционной системы, на базе которой те были построены. Сбои ОС могут быть вызваны различными причинами, перечислять мы их не будем. В любом случае, если есть шанс восстановить работоспособность RAID-массива или данные с него, программа Hetman RAID Recovery сделает это.

Действий вредоносных программ. От повреждений данных, вызванных вирусными атаками, не защищены ни программные, ни аппаратные RAID-массивы. Вредоносное ПО может, к примеру, изменить таблицу разделов диска или даже перезаписать ту его область, в которой хранятся важные для правильной работы RAID системные данные. В таких случаях Hetman RAID Recovery будет пытаться восстановить поврежденные системные данные для последующей перестройки RAID-массива, но, если ничего не получится, программа все равно сможет восстановить пользовательские файлы.

Функции программы Hetman RAID Recovery

Hetman RAID Recovery — универсальное решение для возврата работоспособности RAID-систем и восстановления данных, потерянных по самым различным причинам. Не нужно быть опытным пользователем, инженером-программистом или экспертом по восстановлению, чтобы эффективно использовать эту программу. Весь функционал утилиты рассматривать не будем. Отметим только лишь способность Hetman RAID Recovery выполнять свои обязанность в автоматическом режиме.

В этом режиме программа просит указать количество дисков в массиве и указать сами диски. После этого Hetman RAID Recovery перебирает все возможные комбинации дисков, которые можно использовать для построения RAID-системы.

Для каждой допустимой комбинации программа пытается найти структуру файловой системы — логические разделы, древо каталогов и файлы. При обнаружении типовых элементов файловой системы утилита предложит сохранить конфигурацию для последующего ее использования в целях поиска и восстановления файлов.

Такой подход позволяет восстановить RAID, даже если пользователь не знает размер блока, не имеет представления о типе RAID и правилах записи блоков на диски. Другими словами, восстановление RAID-массива или данных из него может быть осуществлено и обычными пользователями ПК, решившими создать RAID-систему на своем домашнем компьютере. Хотя тут стоит отметить, что обработка всех возможных комбинаций для 6 и более дисков может занять очень много времени.