SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
R-Studio

R-Studio

Программа для восстановления данных

3,0 (11)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.5.191810
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История изменений

Версия 9.5.191810

  • Улучшена обработка Windows Storage Spaces: добавлена поддержка до Windows 11 25H2 и ускорен разбор больших баз.
  • Ускорен просмотр файлов в областях HFS+ с большим количеством расширенных атрибутов.
  • Исправлено некорректное отображение индексов объектов при использовании выпадающего списка.
  • Исправлено выделение одного байта в шестнадцатеричном редакторе.

Оценки программы

3,0

11 оценок Оценок пока нет

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