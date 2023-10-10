R-Studio — профессиональная программа для поиска удаленных файлов пользователя и их последующего восстановления. Инструмент может исправить последствия любой сложности: от случайного удаления файлов из корзины до восстановления файлов после вирусных атак или форматирования диска.

Программа работает практически на всех версиях Windows: от 2000 до Windows 10; поддерживается любая разрядность (32 и 64 бит). Дополнительная русификация не требуется, т.к. русский язык уже вшит в официальную версию программы.

Бесплатно программа R-Studio распространяется лишь в демоверсии: пользователь может восстановить файлы, размер которых не превышает 64 Кб. Однако демо-версия имеет практическую пользу: перед покупкой регистрационного ключа ($79,99) пользователь может просканировать файлы на нужном накопителе и проверить, доступны ли они для восстановления.

Как пользоваться R-Studio?

После установки ПО следует запустить его и проигнорировать всплывающее окно, нажав на кнопку «Демо». Теперь пользователю доступна рабочая область: на ней отображены все подключенные накопители (HDD, SSD, USB и прочее), разделы, а также основная информация о них.

Для начала работы нужно выбрать ту USB-флешку или жесткий диск, в котором хранился потерянный файл, а после нажать на кнопку «Сканировать». После этого R-Studio начнет искать следы удаленных файлов и по завершению проверки отобразит все файлы по сигнатурам (документы, изображения, аудио и т.п.).

Следующий шаг — восстановление. Можно восстанавливать файлы и каталоги отдельно, а можно отметить 1000 найденных объектов и восстановить их в новую папку (желательно использовать иной раздел жесткого диска).

К сожалению, бесплатная версия сильно ограничивает пользователя, но в программе реализована функция для предпросмотра файла: можно включить трек, видео или изображение и понять, нашла ли программа потерянный файл.

Плюсы и минусы программы R-Studio

Плюсов здесь достаточно много:

простой интерфейс;

наличие русского языка;

возможность подключения к удаленному ПК;

работа с образами (RDR, DSK и прочие);

огромное количество настроек;

поддержка всех файловых систем (FAT32, UFS32, NTFS и множество других);

возможность создания виртуальных томов и т.п.

Минус, пожалуй, только один: возможность использования бесплатной версии только для поиска удаленных файлов, а не для их восстановления.

R-Studio — это инструмент высокого качества, способный восстановить данные пользователя даже в крайне сложных условиях.