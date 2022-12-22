Hetman FAT Recovery — программа для восстановления удаленных данных с жесткого диска и любых других носителей информации, включая флешки и карты памяти различных цифровых устройств (телефоны, фотоаппараты и т.д.).

Предназначено приложение для работы в системах Windows версии NT и выше (вплоть до 10) разрядностью 32 или 64 бит. Интерфейс программы и справочные материалы выполнены на русском языке.

Как пользоваться Hetman FAT Recovery?

Основная функция программы Hetman FAT Recovery — сканирование носителей информации на предмет удаленных данных и их восстановление. В этом плане приложение предлагает следующий функционал:

Быстрое сканирование

В этом режиме программа способна быстро обнаруживать и восстанавливать недавно удаленные файлы. Если диск не был отформатирован (после удаления файлов), и на него не осуществлялась запись новых данных в большом объеме, быстрый режим сканирования гарантировано поможет обнаружить удаленную информацию.

Полный анализ

В этом режиме программа Hetman FAT Recovery сканирует полный объем дискового пространства от начала и до конца с целью поиска всех удаленных файлов (вне зависимости от того, как были утеряны данные).

При необходимости пользователь может задействовать дополнительную опцию «Глубокий анализ», в этом случае приложение будет сканировать еще и содержимое файлов, что позволит, как минимум, восстановить какие-либо их отдельные фрагменты.

Режим полного анализа также рекомендуется использовать в случае удаления или форматирования носителей целиком или имевшихся на них ранее разделов (например, «Локальный диск D»). В этом случае программа попытается восстановить всю файловую систему, а затем и хранившиеся когда-либо на дисках данные.

Дополнительные сведения:

Программа Hetman FAT Recovery работает только с файловыми системами FAT и FAT32, которые по умолчанию используются в картах памяти всевозможных цифровых устройств.

Обнаруженные файлы могут быть восстановлены на любой носитель, записаны на оптический диск, помещены в ISO-образ или выгружены на FTP-сервер.

Дополнительные функции

В программе Hetman FAT Recovery предусмотрены следующие дополнительные функции:

Монтирование файлов-образов дисков в формате DSK, HDD, VDI, VHD/VHDX и VMDK.

Копирование дисков целиков в файл-образ формата DSK.

Создание виртуального диска из физического (полностью или частично).

Просмотр и редактирование 16-ричного HEX-кода любых файлов.

И другие.

Платная версия Hetman FAT Recovery

Hetman FAT Recovery — платный программный продукт, требующий приобретения лицензии при попытке восстановления удаленных файлов. Т.е. бесплатная версия программы способна только обнаруживать данные, но не восстанавливать их. Тем не менее, остальные функции работают и в бесплатной версии приложения.