Stellar Phoenix — простой, но качественный инструмент для восстановления утраченных файлов разного типа: от простых документов до музыки или видео. Удобный пользовательский интерфейс, минимум настроек и сложностей, работа с множеством форматов — отличительные черты данного продукта.

Программа одинаково хорошо взаимодействует на любых версиях ОС Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 и Windows 10. Разрядность также не имеет значения — софт запускается на 32-х и 64-битных версиях Windows, но русский язык отсутствует.

Изначально пользователь может воспользоваться только бесплатной версией программы: в демо-версии Stellar Phoenix нет возможности восстановить хоть какой-либо файл, но зато можно провести сканирование жесткого диска и определить, может ли программа отыскать и восстановить потерянные данные.

Чтобы восстановить найденный объект, нужно ввести в программу регистрационный ключ. Стоимость ключа варьируется от 49 до 100 долларов. Последняя версия Stellar Phoenix может не только восстанавливать утраченные файлы, но и «ремонтировать» их (работает с изображениями и видео).

Как восстанавливать файлы через Stellar Phoenix?

После установки и запуска программы пользователь может выбрать определенные типы файлов — это делается для ускорения поиска. Если неизвестно, к какой категории относился файл, лучше оставить все пункты.

Как только пользователь указал тип файла, программа открывает рабочее поле, где по умолчанию представлены разделы жесткого диска, рабочий стол и системная папка «Документы». Если нужно искать потерянные данные на другом диске, то сам диск нужно подключить, а затем выбрать нужное устройство, нажав на «Can’t find drive».

Выбрав каталог, диск, USB-флешку или другую область для поиска файлов, нужно нажать на кнопку «Scan». Если сканируется SSD или HDD-диск, лучше активировать режим «Deep Scan» (полное сканирование), нажав на одноименную кнопку.

Сканирование происходит вполне оперативно: 210 ГБ софт просканирует за 10-15 минут. После сканирования программа отобразит объекты в виде древовидной структуры, по типу файлов или в листе удаления. Чтобы просмотреть тот или иной файл, достаточно кликнуть по нему. Инструмент для предпросмотра активируется автоматически и сразу же покажет данные (текст документа или книги, видео в проигрывателе и т.п.).

Для восстановления нажимаем на «Recover», вводим регистрационный ключ, указываем конечную директорию и ждем окончания процесса.

Stellar Phoenix — это достаточно простая программа, позволяющая даже начинающему пользователю без лишних проблем отыскать потерянный файл и восстановить его в системе.