CardRecovery – специальная программа для восстановления фотографий с карт памяти фотоаппаратов. Она отличается поддержкой большого количества типов носителей памяти, среди которых: MicroCD, SDHC, Compact Flash Card, SD Card и другие, а также восстанавливаемых форматов файлов (JPG, AVI, MPG, MP3, WAV, форматы камер Nikon, Canon и другие расширения).

Программа CardRecovery необходима для восстановления случайно удаленных или потерянных по разным причинам картинок и фотографий с поврежденных карт и отформатированных носителей памяти. Благодаря современным алгоритмам файлы снова появляются на карте, откуда их можно будет сохранить в любое удобное место.