SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free Audio Editor

В данном списке представлены программы для замены Free Audio Editor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free Audio Editor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
MP3 Cutter
MP3 Cutter

Версия 4.4

Программа для обрезки и форматирования аудиофайлов и вырезки звука из видеофайлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
ACID Pro
ACID Pro

Версия 11

Редактирование музыки, микширование треков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner

Версия 4.0

Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Audio Splitter & Joiner
Visual Audio Splitter & Joiner

Версия 12

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MP3 Cutter Joiner Free
MP3 Cutter Joiner Free

Версия 4.8.0

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

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Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Wave Editor
Wave Editor

Версия 3.7.0.0

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Power Sound Editor Free
Power Sound Editor Free

Версия 8.2.2

Популярный редактор музыкальных файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Sound Forge Pro

Версия 11.0.293

Профессиональный аудиоредактор

Рейтинг 1,2 из 5 1,2 (5)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor

Версия 12.0.12000

Аудиоредактор и запись музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)