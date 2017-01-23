Power Sound Editor Free - это визуальный аудио редактор с возможностью записи звука с внешнего источника, поддерживающий многие передовые и мощные алгоритмы обработки аудио данных.

Простые методы редактирования и бесчисленные аудио эффекты.

Быстрый прожиг CD с помощью мастера.

Превосходное выходное качество сигнала с возможностью настройки.

Закладки, маркеры, превращение текста в голос, спектр и множество других функций

Вы можете использовать Power Sound Editor Free для записи ваших собственных аудио файлов, их редактирования, добавления различных эффектов, таких как реверберация, хор и эхо, записи аудио на CD и размещения файлов в сети или отправки их по электронной почте.