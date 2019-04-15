SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Power Sound Editor Free

В данном списке представлены программы для замены Power Sound Editor Free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Power Sound Editor Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)