Nero WaveEditor - программа для создания, редактирования и записи аудио файлов. В аудиоредакторе доступно много звуковых эффектов и методов оптимизации звука. С помощью данной утилиты можно обрезать композиции, использовать эффекты затухания/возрастания, фильтры для антиалиасинга и подавление шумов. Благодаря этому пользователь получает большой набор инструментов для быстрого и лёгкого создания уникальных мелодий.

В программе также доступны функции для копирования музыки на компьютер с виниловых пластинок. Аудиопроцессинг в Nero WaveEditor полностью находится под контролем пользователя. Обработка в реальном времени позволяет сразу прослушивать полученную мелодию. В программе Неро ВэйвЭдитор есть встроенный аудиоконвертер, который позволит сохранять мелодии в разных форматах.