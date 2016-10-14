Sound Forge Pro – профессиональная программа для многофункциональной обработки аудио.
Русскоязычный интерфейс отображает полную информацию о выбранном файле: частотную характеристику всех каналов звука, общую продолжительность и другие параметры. Программа поддерживает большое количество эффектов:
- Акустическое зеркало, хор, амплитудная модуляция.
- Задержка, искажение звука, эхо.
- Добавление интервала или слияния.
- Постепенное изменение уровня звука, реверберация, шумоподавление.
- Инвертирование, отражение, нормализация, отключение звука.
- Реверс, уровень громкости, конвертер каналов.
- Аудио/видео синхронизация.
Sound Forge Pro – незаменимый инструмент для создания звуковых дорожек и оповещений для телефонов и простого редактирования аудиодорожек. Программа позволяет легко вырезать фрагмент из одной музыкальной дорожки и вставить его в другую композицию.
Доступно большое разнообразие форматов выходного файла:
- Стандартные форматы: mp4, mpg, mp3, mov, wav, wma, wmv, avi.
- Специальные форматы: vox, ac3, flac, au, rm, dig, msv, pca.