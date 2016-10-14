Sound Forge Pro – профессиональная программа для многофункциональной обработки аудио.

Русскоязычный интерфейс отображает полную информацию о выбранном файле: частотную характеристику всех каналов звука, общую продолжительность и другие параметры. Программа поддерживает большое количество эффектов:

Акустическое зеркало, хор, амплитудная модуляция.

Задержка, искажение звука, эхо.

Добавление интервала или слияния.

Постепенное изменение уровня звука, реверберация, шумоподавление.

Инвертирование, отражение, нормализация, отключение звука.

Реверс, уровень громкости, конвертер каналов.

Аудио/видео синхронизация.

Sound Forge Pro – незаменимый инструмент для создания звуковых дорожек и оповещений для телефонов и простого редактирования аудиодорожек. Программа позволяет легко вырезать фрагмент из одной музыкальной дорожки и вставить его в другую композицию.

Доступно большое разнообразие форматов выходного файла: