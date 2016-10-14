Free Audio Dub – свободная программа, через которую можно обрабатывать и редактировать файлы в аудио-форматах.

Инструментарий Free Audio Dub позволяет осуществлять операции по внешней обрезке музыкальных файлов, изменению длительности мелодий и вырезке ненужных фрагментов. Форматная поддержка софта: MP3, WAV, ACC и другие аналогичные расширения.

Работа в программе не приводит к негативным изменениям в качестве исходного музыкального файла. Простой русскоязычный интерфейс и лаконичная панель инструментов позволят моментально сориентироваться в приложении.