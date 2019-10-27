DarkWave Studio — удобная мини аудио-студия, которая используется для создания цифровой электронной музыки. Программа является отличным выбором для начинающих диджеев. Любой пользователь может попробовать свои силы в качестве композитора, а также позволит оценить собственные творческие возможности.

Для создания музыкальных композиций используются специальные аудиомашины. Пользователи могут применять различные эффекты для созданных треков. Есть встроенный редактор шаблонов — этот модуль позволяет проектировать новую музыку или редактировать уже готовые шаблоны. Для этого не потребуются специальные навыки: нужно просто перетаскивать необходимые элементы во встроенный редактор.

Также программа DarkWave Studio дает возможность комбинировать доступные шаблоны в разном сочетании. Такми образом можно достичь уникального авторского звучания.

Программа распространяется бесплатно. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается

Как пользоваться программой DarkWave Studio?

После того, как запустится программа, нужно создать новый проект. Добавление всех эффектов выполняется во вкладке «Studio». После создания нового проекта в этой вкладке будет один инструмент «ES Audio Output». Здесь нужно выбрать устройство, через которое будет выводиться звук: колонки или наушники.

Чтобы сделать выбор, необходимо кликнуть на инструмент. Откроется новое окно. Устройство для воспроизведения звука устанавливается в строке «Driver».

Когда устройство для вывода звука выбрано, можно приступать к созаднию первой музыкальной композиции. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши на любой свободной области вкладки «Studio».

В подразделе «Native» находятся все доступные эффекты.

Добавим «ES BassHead» — эффект бассов. Рядом со стандартным «ES Audio Output» появится новый инструмент — новый эффект. При необходимости, можно настроить выбранный басс: применить различные фильтры, настроить уровень громкости, отрегулировать качество звучания.

Таким образом нужно добавлять различные эффекты во вкладку «Studio». Чтобы прослушать получившийся результат, переходим во вкладку «Sequence Editor».

Здесь расположен встроенный в программу плеер. Музыкальная композиция будет воспроизводиться через выбранный ранее источник.

Также пользователи могут записать сторонние звуки через микрофон. Для этого следует перейти во вкладку «HD Recorder» и нажать на кнопку записи — иконка красного круга.

Раздел «Project Info» используется для заполнения информации о треке. Здесь пользователи могут написать произвольный текст: название композиции, автор, история создания и т.д.

На верхней панели инструментов есть строка «BPM». Здесь пользователи могут указать количество битов — от этого зависит скорость воспроизведения трека. Также, на этой панели расположен регулятор громкости.