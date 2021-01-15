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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Как посмотреть сохраненные пароли в Opera?

Инструкции по просмотру сохраненных паролей в браузере Opera разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Все когда-либо сохраненные автоматически или вручную логины и пароли в браузере Opera можно просмотреть в любой момент. Это можно сделать непосредственно в самом браузере либо при использовании специальных программ, которые могут прийти на помощь в случае, если запуск Оперы по какой-то причине невозможен. Рассмотрим оба способа.

Просмотр паролей в Опере стандартным способом

Для доступа к сохраненным логинам и паролям в браузере Opera выполните следующие действия:

  • Вызовите меню настройки и управления браузером, кликнув по значку с логотипом Opera в левом верхнем углу. Откройте раздел «Настройки».

Открытие настроек из главного меню Opera1

  • Попасть в настройки можно и путем ввода в адресную строку браузера служебной ссылки opera://settings и нажмите Enter).

Переход в настройки Опера по ссылке «opera://settings»

  • Войдя в раздел настроек, в левой части окна раскройте список «Дополнительно». Прокрутите центральную часть страницы до надписи «Автозаполнение», затем кликните по элементу «Пароли».

Настройки браузера Opera

  • Страница с сохраненными логинами и паролями будет открыта.

Сохраненные пароли в Опере

Просмотр паролей в Opera с помощью сторонних программ

Рассмотрим работу с двумя программами, позволяющими извлекать сохраненные в Опере пароли без запуска самого браузера. Обе утилиты созданы программистами-любителями, они бесплатны.

Программа WebBrowserPassView

Скачать программу можно с нашего сайта. При скачивании утилиты с официального сайта обратите внимание на строку «Zip File Password», напротив которой будет указан пароль для распаковки архива.

Скачивание программы WebBrowserPassView

Дальнейшие действия:

  • Распакуйте архив с программой в любое место на диске и запустите программу «WebBrowserPassView.exe».
  • Утилита сразу отобразит пароли, сохраненные не только в Опере, но и вообще во всех установленных на компьютере браузерах (если таковые имеются). Чуть выше отобразившейся таблицы кликните по элементу «WebBrowser», чтобы отсортировать список логинов/паролей по названию браузера.

Программа WebBrowserPassView

Программа ChromePass

Данная утилита предназначена для извлечения паролей из браузеров, созданных на основе Chrome. Опера также принадлежит к этой категории браузеров, потому сохраненные в ней пароли можно просмотреть при помощи ChromePass:

  • Скачайте программу. Утилита запакована в защищенный архив. Пароль от него можно найти под ссылкой для скачивания программы.

Скачивание программы ChromePass

  • Распакуйте архив и запустите программу. Как и в случае с WebBrowserPassView, утилита ChromePass отобразит пароли из всех установленных на компьютере Chrome-браузеров.

Просмотр всех паролей через ChromePass

  • Если кроме Opera на компьютере есть другие браузеры, отсортируйте список по параметру «Password File», кликнув по соответствующему элементу таблицы. Строка в столбце «Password File», в которой имеется надпись «Opera Software», содержит логин и пароль, извлеченный именно из браузера Opera.

Просмотр паролей в Опере через ChromePass

  • Кликните два раза мышкой по любой записи в таблице, чтобы просмотреть подробности.

Просмотр информации о пароле через ChromePass

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
ChromePass
ChromePass

Версия 1.52

Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах Chromium

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
WebBrowserPassView
WebBrowserPassView

Версия 2.07

Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах

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