Как посмотреть сохраненные пароли в Opera?

Все когда-либо сохраненные автоматически или вручную логины и пароли в браузере Opera можно просмотреть в любой момент. Это можно сделать непосредственно в самом браузере либо при использовании специальных программ, которые могут прийти на помощь в случае, если запуск Оперы по какой-то причине невозможен. Рассмотрим оба способа.

Просмотр паролей в Опере стандартным способом Для доступа к сохраненным логинам и паролям в браузере Opera выполните следующие действия: Вызовите меню настройки и управления браузером, кликнув по значку с логотипом Opera в левом верхнем углу. Откройте раздел «Настройки». 1 Попасть в настройки можно и путем ввода в адресную строку браузера служебной ссылки opera://settings и нажмите Enter). Войдя в раздел настроек, в левой части окна раскройте список «Дополнительно». Прокрутите центральную часть страницы до надписи «Автозаполнение», затем кликните по элементу «Пароли». Страница с сохраненными логинами и паролями будет открыта.

Просмотр паролей в Opera с помощью сторонних программ Рассмотрим работу с двумя программами, позволяющими извлекать сохраненные в Опере пароли без запуска самого браузера. Обе утилиты созданы программистами-любителями, они бесплатны.

Программа WebBrowserPassView Скачать программу можно с нашего сайта. При скачивании утилиты с официального сайта обратите внимание на строку «Zip File Password», напротив которой будет указан пароль для распаковки архива. Дальнейшие действия: Распакуйте архив с программой в любое место на диске и запустите программу «WebBrowserPassView.exe».

Утилита сразу отобразит пароли, сохраненные не только в Опере, но и вообще во всех установленных на компьютере браузерах (если таковые имеются). Чуть выше отобразившейся таблицы кликните по элементу «WebBrowser», чтобы отсортировать список логинов/паролей по названию браузера.