Как посмотреть сохраненные пароли в Opera?

Все когда-либо сохраненные автоматически или вручную логины и пароли в браузере Opera можно просмотреть в любой момент. Это можно сделать непосредственно в самом браузере либо при использовании специальных программ, которые могут прийти на помощь в случае, если запуск Оперы по какой-то причине невозможен. Рассмотрим оба способа.
Просмотр паролей в Опере стандартным способом
Для доступа к сохраненным логинам и паролям в браузере Opera выполните следующие действия:
- Вызовите меню настройки и управления браузером, кликнув по значку с логотипом Opera в левом верхнем углу. Откройте раздел «Настройки».
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- Попасть в настройки можно и путем ввода в адресную строку браузера служебной ссылки opera://settings и нажмите Enter).
- Войдя в раздел настроек, в левой части окна раскройте список «Дополнительно». Прокрутите центральную часть страницы до надписи «Автозаполнение», затем кликните по элементу «Пароли».
- Страница с сохраненными логинами и паролями будет открыта.
Просмотр паролей в Opera с помощью сторонних программ
Рассмотрим работу с двумя программами, позволяющими извлекать сохраненные в Опере пароли без запуска самого браузера. Обе утилиты созданы программистами-любителями, они бесплатны.
Программа WebBrowserPassView
Скачать программу можно с нашего сайта. При скачивании утилиты с официального сайта обратите внимание на строку «Zip File Password», напротив которой будет указан пароль для распаковки архива.
Дальнейшие действия:
- Распакуйте архив с программой в любое место на диске и запустите программу «WebBrowserPassView.exe».
- Утилита сразу отобразит пароли, сохраненные не только в Опере, но и вообще во всех установленных на компьютере браузерах (если таковые имеются). Чуть выше отобразившейся таблицы кликните по элементу «WebBrowser», чтобы отсортировать список логинов/паролей по названию браузера.
Программа ChromePass
Данная утилита предназначена для извлечения паролей из браузеров, созданных на основе Chrome. Опера также принадлежит к этой категории браузеров, потому сохраненные в ней пароли можно просмотреть при помощи ChromePass:
- Скачайте программу. Утилита запакована в защищенный архив. Пароль от него можно найти под ссылкой для скачивания программы.
- Распакуйте архив и запустите программу. Как и в случае с WebBrowserPassView, утилита ChromePass отобразит пароли из всех установленных на компьютере Chrome-браузеров.
- Если кроме Opera на компьютере есть другие браузеры, отсортируйте список по параметру «Password File», кликнув по соответствующему элементу таблицы. Строка в столбце «Password File», в которой имеется надпись «Opera Software», содержит логин и пароль, извлеченный именно из браузера Opera.
- Кликните два раза мышкой по любой записи в таблице, чтобы просмотреть подробности.