Экспресс-панель в браузере Opera — что это и как настроить?

Экспресс-панель (или «Начальная страница») в Opera — это как рабочий стол браузера, но выполненный в виде обычной веб-страницы. Они открывается в собственной вкладке. Основным элементом экспресс-панели, как правило, является поле поиска одной из поисковых систем (Google, Яндекс и т.д.). Здесь же располагаются значки-ссылки для быстрого перехода на сайты, которые могут быть сгруппированы пользователем в папки, а также виджеты — устанавливаемые отдельно (не считая встроенных в браузер) информационные компоненты, служащие для отображения погоды, курсов валют, количества новых писем на электронной почте и т.д.

Рассмотрим основные возможности при работе с экспресс-панелью Opera и доступные пользователям настройки «рабочего стола» браузера.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭКСПРЕСС-ПАНЕЛЬ OPERA? Полностью отключить экспресс-панель в браузере нельзя, но можно сделать так, чтобы она не открывалась автоматически при запуске Opera. Для этого кликните по значку «Простая настройка» в правом верхнем углу окна браузера, затем — «Открыть все настройки браузера»: Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «При запуске». Здесь доступны два варианта отключения автоматического открытия начальной страницы: Если деактивировать опцию «Сначала показать начальную страницу», то при запуске Opera будет открыта первая вкладка из числа тех, что были закрыты вместе с браузером (последние также будут открыты). Если включить опцию «Открыть определенную страницу или несколько страниц», тогда при запуске браузера всегда будет открываться указанный ниже сайт (или несколько одновременно). При активации одной из опций экспресс-панель будет отображаться только при создании новых вкладок.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТКАМИ (ЗНАЧКАМИ) САЙТОВ На начальную страницу можно добавить множество ссылок для быстрого перехода на сайты — это и так понятно. Но даже бывалые пользователи Opera не знают, что у создаваемых плиток можно изменять не только название, но и изображение. Чаще всего браузер устанавливает в качестве картинки для значка цветной фон с адресом/названием сайта, реже — логотип сайта/компании. Чтобы использовать для любимых веб-ресурсов другие изображения, нужно сделать следующее: Сначала перейти на сайт, кликнув по его значку на экспресс-панели.

Справа от адресной строки нажать на значок с изображением сердечка.

Выбрать одно из предложенных изображений, используя кнопки-стрелки влево/вправо. Предлагаемые картинки берутся непосредственно с открытой страницы. Здесь также можно выбрать миниатюрный скриншот сайта.

Нажать «Готово». Помимо добавления новых сайтов, пользователи могут группировать ссылки в папках. Делается это легко — нужно при помощи мыши поместить одну ссылку поверх другой: Также можно создать папку, в которую сохранятся все страницы, открытые в данный момент в браузере. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по верхней пустой части окна браузера и выбираем в контекстном меню пункт «Сохранить все вкладки как папки на Экспресс-панели»: Внутри самой папки (как и на начальной странице) плитки можно перемещать в любую позицию, что также делается при помощи мыши.

УПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВЫМ ПОЛЕМ, ССЫЛКАМИ И ПОДСКАЗКАМИ ЭКСПРЕСС-ПАНЕЛИ OPERA В стандартной комплектации (без установленных расширений) экспресс-панель Opera состоит из трех функциональных частей: Зона поиска (в верхней части, где расположено поисковое поле). Зона пользовательских ссылок и папок (центральная часть). Зона подсказок (нижняя часть), где также размещаются ссылки, но только автоматически (это могут быть как рекламные, так и часто посещаемые сайты, а зачастую — все вместе). При необходимости пользователь может убрать из экспресс-панели любой из этих объектов. Перейдите в настройки браузера, как показано выше. В левой части окна раскройте меню «Дополнительно» и перейдите в раздел «Браузер». Для отключения поискового поля активируйте опцию «Скрыть поле поиска» (но сменить саму поисковую систему обычными способами не получится). Для отключения зоны ссылок и папок активируйте опцию «Скрыть Экспресс-панель» (также можно убрать только кнопку «Добавить сайт», активировав соответствующую опцию). Для отключения области с подсказками нужно деактивировать опцию «Показывать подсказки Экспресс-панели». В этом же разделе настроек также можно: Увеличить размер плиток (значков-ссылок). Изменить количество колонок (рядов), на которые будут разбиты плитки (можно выставить от 3 до 14). Отключить новости на начальной странице, зачастую являющиеся рекламными объявлениями (рекомендуется сделать это сразу после установки браузера). Отключить разделы «Продолжить покупки» и «Продолжить на Booking.com», что также является рекламой. Убрать встроенный в браузер виджет (он же — гаджет) погоды.