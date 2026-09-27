Экспресс-панель в браузере Opera — что это и как настроить?

Экспресс-панель (или «Начальная страница») в Opera — это как рабочий стол браузера, но выполненный в виде обычной веб-страницы. Они открывается в собственной вкладке. Основным элементом экспресс-панели, как правило, является поле поиска одной из поисковых систем (Google, Яндекс и т.д.). Здесь же располагаются значки-ссылки для быстрого перехода на сайты, которые могут быть сгруппированы пользователем в папки, а также виджеты — устанавливаемые отдельно (не считая встроенных в браузер) информационные компоненты, служащие для отображения погоды, курсов валют, количества новых писем на электронной почте и т.д.
Рассмотрим основные возможности при работе с экспресс-панелью Opera и доступные пользователям настройки «рабочего стола» браузера.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭКСПРЕСС-ПАНЕЛЬ OPERA?
Полностью отключить экспресс-панель в браузере нельзя, но можно сделать так, чтобы она не открывалась автоматически при запуске Opera. Для этого кликните по значку «Простая настройка» в правом верхнем углу окна браузера, затем — «Открыть все настройки браузера»:
Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «При запуске». Здесь доступны два варианта отключения автоматического открытия начальной страницы:
- Если деактивировать опцию «Сначала показать начальную страницу», то при запуске Opera будет открыта первая вкладка из числа тех, что были закрыты вместе с браузером (последние также будут открыты).
- Если включить опцию «Открыть определенную страницу или несколько страниц», тогда при запуске браузера всегда будет открываться указанный ниже сайт (или несколько одновременно).
При активации одной из опций экспресс-панель будет отображаться только при создании новых вкладок.
УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТКАМИ (ЗНАЧКАМИ) САЙТОВ
На начальную страницу можно добавить множество ссылок для быстрого перехода на сайты — это и так понятно. Но даже бывалые пользователи Opera не знают, что у создаваемых плиток можно изменять не только название, но и изображение. Чаще всего браузер устанавливает в качестве картинки для значка цветной фон с адресом/названием сайта, реже — логотип сайта/компании. Чтобы использовать для любимых веб-ресурсов другие изображения, нужно сделать следующее:
- Сначала перейти на сайт, кликнув по его значку на экспресс-панели.
- Справа от адресной строки нажать на значок с изображением сердечка.
- Выбрать одно из предложенных изображений, используя кнопки-стрелки влево/вправо. Предлагаемые картинки берутся непосредственно с открытой страницы. Здесь также можно выбрать миниатюрный скриншот сайта.
- Нажать «Готово».
Помимо добавления новых сайтов, пользователи могут группировать ссылки в папках. Делается это легко — нужно при помощи мыши поместить одну ссылку поверх другой:
Также можно создать папку, в которую сохранятся все страницы, открытые в данный момент в браузере. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по верхней пустой части окна браузера и выбираем в контекстном меню пункт «Сохранить все вкладки как папки на Экспресс-панели»:
Внутри самой папки (как и на начальной странице) плитки можно перемещать в любую позицию, что также делается при помощи мыши.
УПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВЫМ ПОЛЕМ, ССЫЛКАМИ И ПОДСКАЗКАМИ ЭКСПРЕСС-ПАНЕЛИ OPERA
В стандартной комплектации (без установленных расширений) экспресс-панель Opera состоит из трех функциональных частей:
- Зона поиска (в верхней части, где расположено поисковое поле).
- Зона пользовательских ссылок и папок (центральная часть).
- Зона подсказок (нижняя часть), где также размещаются ссылки, но только автоматически (это могут быть как рекламные, так и часто посещаемые сайты, а зачастую — все вместе).
При необходимости пользователь может убрать из экспресс-панели любой из этих объектов. Перейдите в настройки браузера, как показано выше. В левой части окна раскройте меню «Дополнительно» и перейдите в раздел «Браузер».
- Для отключения поискового поля активируйте опцию «Скрыть поле поиска» (но сменить саму поисковую систему обычными способами не получится).
- Для отключения зоны ссылок и папок активируйте опцию «Скрыть Экспресс-панель» (также можно убрать только кнопку «Добавить сайт», активировав соответствующую опцию).
- Для отключения области с подсказками нужно деактивировать опцию «Показывать подсказки Экспресс-панели».
В этом же разделе настроек также можно:
- Увеличить размер плиток (значков-ссылок).
- Изменить количество колонок (рядов), на которые будут разбиты плитки (можно выставить от 3 до 14).
- Отключить новости на начальной странице, зачастую являющиеся рекламными объявлениями (рекомендуется сделать это сразу после установки браузера).
- Отключить разделы «Продолжить покупки» и «Продолжить на Booking.com», что также является рекламой.
- Убрать встроенный в браузер виджет (он же — гаджет) погоды.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКПРЕСС-ПАНЕЛИ
В качестве темы оформления экспресс-панели используется та, что выбрана для самого браузера, т.е. отдельной темы для нее нет. Но пользователь может изменить изображение, используемое в качестве фоновой заставки, или вовсе убрать его. Сделать это можно двумя способами — либо выбрать одну из предлагаемых самим браузером картинок, либо использовать свое изображение. Все делается из меню «Простая настройка» в разделе «Начальная страница»:
Здесь можно:
- Включить/отключить фоновой рисунок.
- Поменять обои экспресс-панели, выбрав один из предложенных браузером вариантов.
- Добавить собственное изображение, которое впоследствии отобразится в списке выше.
Если же кликнуть по элементу «Подобрать больше фоновых рисунков», откроется сайт «Opera addons» с бесплатными фоновыми рисунками.
При нажатии кнопки «Добавить в Opera» на странице картинки, то оно будет сразу добавлено в список фоновых изображений.