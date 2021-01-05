ChromePass — программа для экспорта данных авторизации (логинов и паролей) из различных браузеров на основе Chromium. Это полностью бесплатная утилита, не требующая установки (можно запускать напрямую с флешки или иного носителя). Интерфейс программы переведен на русский язык (неполный перевод). Утилита работает на компьютерах под управлением Windows XP и выше (32 и 64 бит).

Заем нужна программа ChromePass?

Ключевая функция программы ChromePass — извлечение данных авторизации (логинов и паролей), сохраненных во всех поддерживаемых утилитой и установленных в данный момент на компьютере браузерах. Утилита ChromePass не требует каких-либо настроек, за исключением случаев установки того или иного браузера в нестандартном для него месте (например, вместо установки веб-обозревателя на системный был выбран любой другой диск).

Помимо самих данных авторизации и URL-адресов веб-страниц, программа ChromePass также отображает дополнительные сведения, наиболее важное из которых — сложность пароля. Т.е. утилита имеет функцию, позволяющую оценить надежность парольной фразы.

Также отдельно отметим способность утилиты извлекать пароли из браузеров любых других пользователей компьютера. Для этого достаточно в настройках указать путь до профиля, созданного веб-обозревателем для другого пользователя Windows.

Дополнительные функции ChromePass

Для удобства пользования программой ChromePass ее разработчик предусмотрел следующие дополнительные функции:

Возможность копирования в буфер обмена (Ctrl + C) любого количества записей (т.е. данных авторизации) в отображенной таблице.

Создание удобного для просмотра HTML-файла в любом браузере списка данных авторизации.

Возможность сохранения списка с паролями/логинами в виде табличного SCV-файла, обычного текстового файла и XML-разметки. Предусмотрена возможность экспорта данных авторизации в таком формате SCV-файла, в котором его можно будет импортировать в любой другой Chromium-браузер и менеджер паролей KeePass. Также возможен экспорт паролей в XML-файл специальной структуры, что позволяет импортировать его в Mozilla Firefox.

Текстовый поиск по всем элементам отображенной таблицы.

Для нормально работы программу следует запускать от имени администратора.