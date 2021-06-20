Как сменить тему оформления в браузере Opera?

В браузере Opera предусмотрены всего две темы — «Светлая» и «Темная». Добавить сторонние темы, к сожалению, нельзя. Однако есть возможность изменения фонового изображения экспресс-панели (начальной страницы) Opera. Также можно устанавливать расширения, позволяющие изменять тему оформления открываемых в Опере популярных сайтов (не всех подряд). Хотя последний вариант смены оформления и не относятся непосредственно к интерфейсу браузера, любителей менять темы такие расширения могут заинтересовать.

Переключение стандартных тем оформления Opera Для установки «Светлой» или «Темной» темы оформления интерфейса браузера Opera достаточно выполнить два простых действия: Открыть меню «Простая настройка» (значок с тремя ползунками в правом верхнем углу). Кликнуть по нужной теме.

Изменение фонового изображения начальной страницы Opera На скриншоте выше в меню настроек можно заметить раздел «Начальная страница», в котором присутствуют различные фоновые изображения для начальной страницы (та, что открывается при создании новых вкладок). Для их переключения достаточно кликать мышью по подходящему варианту. Если же изображений недостаточно, предусмотрена возможность их добавления. Картинки для фона экспресс-панели можно загрузить с компьютера (т.е. собственные изображения), установить с официального сайта расширений Opera, а также добавить с любой открытой веб-страницы: Для загрузки собственных изображений с компьютера нажмите в меню настроек кнопку «Добавить свой фоновый рисунок», затем укажите в открывшемся окне путь до картинки на компьютере (поддерживаются изображения формата JPG/JPEG, PNG, SVG и WEBP). Для установки фоновых изображений с сайта расширений Opera кликните здесь же по ссылке «Подобрать больше фоновых рисунков», выберите понравившуюся картинку на открывшейся странице и нажмите кнопку «Добавить в Opera» (изображение будет добавлено и применено автоматически). Для добавления фоновой картинки с веб-сайтов кликните по изображению на открытой странице правой кнопкой мыши, затем выберите в контекстном меню пункт «Использовать изображение как фоновой рисунок» (на некоторых сайтах может быть заблокирована возможность вызова контекстного меню над любым содержимым веб-страниц).

Расширения для изменения тем оформления на сайтах С некоторых пор на различных сайтах стали появляться кнопки, меню и т.д., предназначенные для изменения светлой темы на темную, и наоборот. Сделано это для удобства просмотра содержимого веб-страниц в ночное время суток или в темных помещениях без необходимости регулировки яркости монитора. Но подобная функция присутствует далеко не на всех сайтах. Разработчики расширений для браузеров придумали выход — изменять цвета страниц извне, т.е. при помощи плагинов. Рассмотрим два таких расширения, начав с их установки: Откройте главное меню настроек браузера, кликнув по значку Opera в левом верхнем углу окна, выберите в нем пункт «Расширения», затем «Загрузить расширения». На открывшейся странице раскройте меню «Еще…» и перейдите по ссылке «Оформление». В этом разделе (в т.ч.) находятся расширения для смены тем на сайтах.

Dark Mode Это один из простейших плагинов, позволяющих включать и выключать темную (по умолчанию) тему оформления на различных популярных сайтах — сервисах Google и Yandex, различных социальных сетях или даже на Википедии. Пользоваться им легко — достаточно просто кликать мышкой по значку расширения в правом верхнем углу окна браузера: