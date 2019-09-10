Как удалить файлы Cookie с компьютера?

Cookie (куки) — небольшие файлы, использующиеся веб-сайтами для хранения различной информации на пользовательском компьютере, точнее — в браузере, при помощи которого осуществляется вход на сайт. Cookie-файлы никак не влияют ни на работу компьютера, ни даже на работу самого браузера, потому их удаление — абсолютно безопасная и часто — необходимая процедура.

зачем нужно удалять файлы cookie? Наиболее частая причина удаления куки-файлов — высвобождение дискового пространства. Сами по себе отдельные cookie-файлы имеют размер в несколько килобайт, но при увеличении их количества общий объем занимаемого ими дискового пространства может доходить до нескольких гигабайт. Большое количество куки не только ведет к исчерпанию свободного места на диске, но и к снижению производительности браузера. И в этом случае удаление cookie нельзя не назвать обязательной процедурой. Вторая причина — сокрытие (защита от утечки) какой-либо личной информации от третьих лиц. Казалось бы, какие персональные данные могут быть сохранены в таких файлах как cookie, ведь они по своей сущности — мусор? Однако в них может храниться довольно-таки много интересной для злоумышленников личной информации: поисковые запросы, адреса посещенных сайтов или даже данные (как минимум — их часть) когда-либо заполнявшихся пользователем веб-форм (формы ввода логина/пароля, данных кредитных карт и т.д.). Обе рассмотренные проблемы решаются путем удаления куки файлов.

Способы удаления cookie файлов Для удаления куки чаще можно воспользоваться одним из трех следующих способов: Удаление через веб-браузер. Автоматическое удаление при использовании специальных утилит. Удаление вручную с диска (по сути — удаление папок, где браузер хранит все принятые им cookie). Используйте этот способ, если куки-файлы нужно удалить без возможности восстановления (даже при использовании специальных программ). Рассмотрим все три способа.

Удаление cookie через веб-браузер В любом браузере обязательно присутствует функция удаления куки-файлов. Наша задача — найти и запустить ее. Для каждого интернет-обозревателя имеется своя собственная инструкция по уничтожению cookie. Рассмотрим наиболее популярные браузеры. Google Chrome. Для удаления куки из Google Chrome: Вызовите главное меню браузера (правый верхний угол) и выберите в нем пункт «Настройки». В левой части страницы настроек раскройте раздел «Дополнительные», перейдите во вкладку «Конфиденциальность и безопасность», затем в центре войдите в подраздел «Настройки сайта». На новой странице перейдите в подраздел «Файлы cookie». Далее — «Все файлы cookie и данные сайта» После последнего шага в браузере отобразится длинный список с адресами веб-сайтов, с которых когда-либо принимались куки-файлы. Для удаления всех cookie воспользуйтесь соответствующей кнопкой. Если требуется очистить данные, полученные с конкретных сайтов, используйте кнопку с изображением корзины напротив адреса нужного сайта. Mozilla Firefox. Удаление куки-файлов из Mozilla Firefox: В левом верхнем углу окна браузера вызовите основное меню, затем выберите «Настройки». На странице настроек откройте раздел «Приватность и Защита» в левой ее части, затем кликните по кнопке «Управление данными…» в центре окна. На экране отобразится новое окно «Управление куками и данными сайтов». Для удаления всех cookie-файлов используйте кнопку «Удалить все». Для выборочного удаления — выделите в списке нужный сайт (или несколько, удерживая клавишу «Shift» или «Ctrl»), затем кликните по кнопке «Удалить выбранное». Opera . Чтобы удалить cookie из Opera, сделайте следующее: Откройте главное меню и, пролистав его до самого низа, выберите пункт «Перейти к настройкам браузера». В окне настроек последовательно перейдите: «Дополнительно» —> «Безопасность» —> «Настройки сайта». На новой странице войдите в раздел «Файлы cookie». И последнее — «Все файлы cookie и данные сайта». Список всех имеющихся куки-файлов будет отображен на экране. Если требуется полностью удалить все куки из Opera, кликните по кнопке «Удалить все». Для выборочного удаления используйте кнопку с изображением корзины справа от адреса сайта, cookie с которого нужно стереть.

Удаление куки при помощи специальных программ Существует специфическая категория программ для очистки компьютера от мусора. Их также называют приложениями для оптимизации работы ПК (или Windows). Помимо прочих возможностей, у таких утилит также присутствует функция удаления coockie-файлов, накопленных различными браузерами. Основной плюс использования таких программ — простота удаления куки. Рассмотрим на примере BleachBit (бесплатная программа). Она специализируется на очистке различного рода временных/кэш-файлов, включая coockie. Работать с программой еще проще, чем с CCleaner, при этом эффективность этих приложений сопоставима: Обязательно запускайте BleachBit от имени администратора (правый клик по значку BleachBit, выбрать «Запуск от имени администратора»).

После запуска программы установите галочки напротив опций «Coockie» под названием каждого браузера, после — кликните по кнопке «Очистка». Готово.

Удаление coockie-файлов вручную Данный способ используется в случаях, если с остальными (способами) возникли проблемы либо удаление куки-файлов нужно выполнить без возможности восстановления — таким образом, чтобы их нельзя было восстановить и при использовании специального ПО (рассмотрено в самом конце статьи). Для ручного удаления файлов coockie их сначала нужно найти. Каждый браузер хранит куки в собственной папке на диске — как правило, системном (на том, где установлена система). Для определения точного местоположения coockie придется немного покопаться в настройках интернет-обозревателя. Приведем инструкции по ручному удалению куки на примере Google Chrome, Firefox и Opera. Google Chrome Местоположение куки-файлов Google Chrome на диске можно определить в разделе настроек «Сведения о версии». Проще всего попасть в этот раздел, введя в адресную строку браузера следующий адрес: chrome://version/ В приведенной таблице нас интересует строка «Путь к профилю». Скопируйте этот путь в буфер обмена, затем откройте «Проводник», вставьте скопированный текст в его адресную строку, а оттуда перейдите в папку «Default». Браузер Google Chrome хранит все куки в одном файле с недвусмысленным названием «Cookies» (без расширения). Вам останется найти его в папке «Default» и удалить. Но прежде — закройте сам Google Chrome, иначе система выдаст ошибку, что файл «Cookies» уже используется. Firefox С Firefox немного проще: Введите в адресную строку браузера запрос « about:support » (без кавычек).

» (без кавычек). Найдите в таблице на открывшейся странице строку «Папка профиля» и кликните по кнопке «Открыть папку». В «Проводнике» откроется папка вашего профиля в Firefox. Найдите в ней файлы « sqlite » и « cookies.sqlite.bak » (может отсутствовать). Если в вашей системе отключен показ расширений, то файлы будут называться « cookies » и « cookies.sqlite », соответственно.

» и « » (может отсутствовать). Если в вашей системе отключен показ расширений, то файлы будут называться « » и « », соответственно. Завершите работу браузера, а затем удалите файлы. Заодно можно удалить и другие соседние файлы, в названии которых присутствует «cookies». Opera Действия с браузером Opera практически те же, что и в случае с Google Chrome: Введите в адресную строку Opera запрос « opera://about ».

». Скопируйте с буфер обмена путь к папке профиля. В папке профиля найдите и удалите файл «Coockies» (без расширения).