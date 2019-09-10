Как удалить файлы Cookie с компьютера?

Cookie (куки) — небольшие файлы, использующиеся веб-сайтами для хранения различной информации на пользовательском компьютере, точнее — в браузере, при помощи которого осуществляется вход на сайт. Cookie-файлы никак не влияют ни на работу компьютера, ни даже на работу самого браузера, потому их удаление — абсолютно безопасная и часто — необходимая процедура.
Удаление куки при помощи специальных программ
Существует специфическая категория программ для очистки компьютера от мусора. Их также называют приложениями для оптимизации работы ПК (или Windows). Помимо прочих возможностей, у таких утилит также присутствует функция удаления coockie-файлов, накопленных различными браузерами. Основной плюс использования таких программ — простота удаления куки.
Рассмотрим на примере BleachBit (бесплатная программа). Она специализируется на очистке различного рода временных/кэш-файлов, включая coockie. Работать с программой еще проще, чем с CCleaner, при этом эффективность этих приложений сопоставима:
- Обязательно запускайте BleachBit от имени администратора (правый клик по значку BleachBit, выбрать «Запуск от имени администратора»).
- После запуска программы установите галочки напротив опций «Coockie» под названием каждого браузера, после — кликните по кнопке «Очистка».
- Готово.
Удаление coockie-файлов вручную
Данный способ используется в случаях, если с остальными (способами) возникли проблемы либо удаление куки-файлов нужно выполнить без возможности восстановления — таким образом, чтобы их нельзя было восстановить и при использовании специального ПО (рассмотрено в самом конце статьи). Для ручного удаления файлов coockie их сначала нужно найти.
Каждый браузер хранит куки в собственной папке на диске — как правило, системном (на том, где установлена система). Для определения точного местоположения coockie придется немного покопаться в настройках интернет-обозревателя. Приведем инструкции по ручному удалению куки на примере Google Chrome, Firefox и Opera.
Местоположение куки-файлов Google Chrome на диске можно определить в разделе настроек «Сведения о версии». Проще всего попасть в этот раздел, введя в адресную строку браузера следующий адрес:
chrome://version/
В приведенной таблице нас интересует строка «Путь к профилю». Скопируйте этот путь в буфер обмена, затем откройте «Проводник», вставьте скопированный текст в его адресную строку, а оттуда перейдите в папку «Default».
Браузер Google Chrome хранит все куки в одном файле с недвусмысленным названием «Cookies» (без расширения). Вам останется найти его в папке «Default» и удалить. Но прежде — закройте сам Google Chrome, иначе система выдаст ошибку, что файл «Cookies» уже используется.
С Firefox немного проще:
- Введите в адресную строку браузера запрос «about:support» (без кавычек).
- Найдите в таблице на открывшейся странице строку «Папка профиля» и кликните по кнопке «Открыть папку».
- В «Проводнике» откроется папка вашего профиля в Firefox. Найдите в ней файлы «sqlite» и «cookies.sqlite.bak» (может отсутствовать). Если в вашей системе отключен показ расширений, то файлы будут называться «cookies» и «cookies.sqlite», соответственно.
- Завершите работу браузера, а затем удалите файлы. Заодно можно удалить и другие соседние файлы, в названии которых присутствует «cookies».
Действия с браузером Opera практически те же, что и в случае с Google Chrome:
- Введите в адресную строку Opera запрос «opera://about».
- Скопируйте с буфер обмена путь к папке профиля.
- В папке профиля найдите и удалите файл «Coockies» (без расширения).
Безвозвратное удаление coockie-файлов и прочих данных браузеров
Если есть необходимость полностью обезопасить себя от утечки личных данных, одного лишь удаления куки-файлов (и к тому же — простого удаления) и близко недостаточно. В идеале нужно удалить всю папку профиля целиком, а также всевозможные временные/кэш-файлы, создаваемые браузером в других местах системного диска.
Для безвозвратного удаления файлов существуют специальные программы. В их задачу входит полное стирание тех участков жесткого диска, где хранятся удаляемые файлы. Удаление осуществляется по различным алгоритмам, например — заполнение кластеров диска (где хранится удаляемый файл) произвольными данными.
Одна из таких программ — Eraser. Она абсолютно бесплатная. Скачать Eraser и ознакомиться с ее функционалом можно на нашем сайте.
Работать с утилитой Eraser предельно просто. После установки программа интегрируется в контекстное меню «Проводника», т.е. для безвозвратного удаления папок и файлов достаточно:
- Кликнуть правой кнопкой мыши по удаляемому объекту.
- Выбрать в контактном меню пункт «Eraser», затем — «Erase».
- Нажать «ОК» в отобразившемся диалоговом окне.
По умолчанию программа Eraser применяет алгоритм удаления Шнайера, предполагающий перезапись участка диска, где хранится удаляемые файлы, 7 раз. В настройках утилиты можно выбрать и другой алгоритм.
Повторимся, что удаление только куки — недостаточное мероприятие для защиты личных данных, касающихся действий пользователя в интернете. Обязательно нужно удалять и прочие временные/кэш файлы. Их местоположение также зависит от конкретного браузера:
- Зайдите в папку «Local», которая, в свою очередь, находится в папке «AppData» вашей учетной записи Windows. Попасть в нее можно из приложения «Выполнить»: нажмите на клавиатуре «Win + R», введите в открывшееся окошко «%localappdata%» (без кавычек, но вместе с «%») и нажмите «ОК»
- Найдите и откройте среди прочих папку, принадлежащую вашему браузеру. Они, как правило, носят имя разработчиков интернет-обозревателя: Mozilla, Google, Opera Software и т.д. Например:
- Внутри папки могут присутствовать и другие (зависит от того, сколько продуктов разработчика браузера установлено на компьютере). К примеру, в случае с Google, нам интересна папка «Chrome». Именно ее и удаляем при помощи Eraser.
- Далее вновь отройте приложение «Выполнить» и впишите в него команду «%appdata%».
- Откроется папка «Roaming».
Дальнейшие действия такие же, как и в случае с папкой «Local».