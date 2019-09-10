SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 7 минут

Как удалить файлы Cookie с компьютера?

Инструкции по удалению файлов Cookie с компьютера из браузера и при помощи специальных программ.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Cookie (куки) — небольшие файлы, использующиеся веб-сайтами для хранения различной информации на пользовательском компьютере, точнее — в браузере, при помощи которого осуществляется вход на сайт. Cookie-файлы никак не влияют ни на работу компьютера, ни даже на работу самого браузера, потому их удаление — абсолютно безопасная и часто — необходимая процедура.

Удаление куки при помощи специальных программ

Существует специфическая категория программ для очистки компьютера от мусора. Их также называют приложениями для оптимизации работы ПК (или Windows). Помимо прочих возможностей, у таких утилит также присутствует функция удаления coockie-файлов, накопленных различными браузерами. Основной плюс использования таких программ — простота удаления куки.

Рассмотрим на примере BleachBit (бесплатная программа). Она специализируется на очистке различного рода временных/кэш-файлов, включая coockie. Работать с программой еще проще, чем с CCleaner, при этом эффективность этих приложений сопоставима:

  • Обязательно запускайте BleachBit от имени администратора (правый клик по значку BleachBit, выбрать «Запуск от имени администратора»).
  • После запуска программы установите галочки напротив опций «Coockie» под названием каждого браузера, после — кликните по кнопке «Очистка».

Работа с программой BleachBit

  • Готово.

Удаление coockie-файлов вручную

Данный способ используется в случаях, если с остальными (способами) возникли проблемы либо удаление куки-файлов нужно выполнить без возможности восстановления — таким образом, чтобы их нельзя было восстановить и при использовании специального ПО (рассмотрено в самом конце статьи). Для ручного удаления файлов coockie их сначала нужно найти.

Каждый браузер хранит куки в собственной папке на диске — как правило, системном (на том, где установлена система). Для определения точного местоположения coockie придется немного покопаться в настройках интернет-обозревателя. Приведем инструкции по ручному удалению куки на примере Google Chrome, Firefox и Opera.

Google Chrome

Местоположение куки-файлов Google Chrome на диске можно определить в разделе настроек «Сведения о версии». Проще всего попасть в этот раздел, введя в адресную строку браузера следующий адрес:

chrome://version/

Просмотр папки сохранения куки в Google Chrome

В приведенной таблице нас интересует строка «Путь к профилю». Скопируйте этот путь в буфер обмена, затем откройте «Проводник», вставьте скопированный текст в его адресную строку, а оттуда перейдите в папку «Default».

Переход в папку хранения куки Google Chrome

Браузер Google Chrome хранит все куки в одном файле с недвусмысленным названием «Cookies» (без расширения). Вам останется найти его в папке «Default» и удалить. Но прежде — закройте сам Google Chrome, иначе система выдаст ошибку, что файл «Cookies» уже используется.

Firefox

С Firefox немного проще:

  • Введите в адресную строку браузера запрос «about:support» (без кавычек).
  • Найдите в таблице на открывшейся странице строку «Папка профиля» и кликните по кнопке «Открыть папку».

Просмотр папки сохранения куки в Firefox

  • В «Проводнике» откроется папка вашего профиля в Firefox. Найдите в ней файлы «sqlite» и «cookies.sqlite.bak» (может отсутствовать). Если в вашей системе отключен показ расширений, то файлы будут называться «cookies» и «cookies.sqlite», соответственно.
  • Завершите работу браузера, а затем удалите файлы. Заодно можно удалить и другие соседние файлы, в названии которых присутствует «cookies».

Файлы coockie, сохраненные браузером Firefox

Opera

Действия с браузером Opera практически те же, что и в случае с Google Chrome:

  • Введите в адресную строку Opera запрос «opera://about».
  • Скопируйте с буфер обмена путь к папке профиля.

Просмотр папки сохранения куки в Opera

  • В папке профиля найдите и удалите файл «Coockies» (без расширения).

Coockie файл Opera

Безвозвратное удаление coockie-файлов и прочих данных браузеров

Если есть необходимость полностью обезопасить себя от утечки личных данных, одного лишь удаления куки-файлов (и к тому же — простого удаления) и близко недостаточно. В идеале нужно удалить всю папку профиля целиком, а также всевозможные временные/кэш-файлы, создаваемые браузером в других местах системного диска.

Для безвозвратного удаления файлов существуют специальные программы. В их задачу входит полное стирание тех участков жесткого диска, где хранятся удаляемые файлы. Удаление осуществляется по различным алгоритмам, например — заполнение кластеров диска (где хранится удаляемый файл) произвольными данными.

Одна из таких программ — Eraser. Она абсолютно бесплатная. Скачать Eraser и ознакомиться с ее функционалом можно на нашем сайте.

Работать с утилитой Eraser предельно просто. После установки программа интегрируется в контекстное меню «Проводника», т.е. для безвозвратного удаления папок и файлов достаточно:

  • Кликнуть правой кнопкой мыши по удаляемому объекту.
  • Выбрать в контактном меню пункт «Eraser», затем — «Erase».

Удаление куки-файла при помощи Eraser

  • Нажать «ОК» в отобразившемся диалоговом окне.

По умолчанию программа Eraser применяет алгоритм удаления Шнайера, предполагающий перезапись участка диска, где хранится удаляемые файлы, 7 раз. В настройках утилиты можно выбрать и другой алгоритм.

Настройки программы Eraser

Повторимся, что удаление только куки — недостаточное мероприятие для защиты личных данных, касающихся действий пользователя в интернете. Обязательно нужно удалять и прочие временные/кэш файлы. Их местоположение также зависит от конкретного браузера:

  • Зайдите в папку «Local», которая, в свою очередь, находится в папке «AppData» вашей учетной записи Windows. Попасть в нее можно из приложения «Выполнить»: нажмите на клавиатуре «Win + R», введите в открывшееся окошко «%localappdata%» (без кавычек, но вместе с «%») и нажмите «ОК»

Открытие папки Local

  • Найдите и откройте среди прочих папку, принадлежащую вашему браузеру. Они, как правило, носят имя разработчиков интернет-обозревателя: Mozilla, Google, Opera Software и т.д. Например:

Папка Local

  • Внутри папки могут присутствовать и другие (зависит от того, сколько продуктов разработчика браузера установлено на компьютере). К примеру, в случае с Google, нам интересна папка «Chrome». Именно ее и удаляем при помощи Eraser.

Папка Chrome

  • Далее вновь отройте приложение «Выполнить» и впишите в него команду «%appdata%».
  • Откроется папка «Roaming».

Дальнейшие действия такие же, как и в случае с папкой «Local».

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Eraser
Eraser

Версия 6.2.0.2993

Программа для безвозвратного уничтожения данных с жестких дисков

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (10)

Читайте также

Как полностью удалить программу с компьютера?
Как полностью удалить программу с компьютера?

Подробная инструкция по полному удалению программ и игр с Windows-компьютера.

Что такое файлы cookie и зачем они нужны?
Что такое файлы cookie и зачем они нужны?

Что такое файлы куки (cookie), зачем они нужны, где хранятся и как их удалить?

Как удалить из браузера Opera данные банковской карты?
Как удалить из браузера Opera данные банковской карты?

Инструкции по удалению из браузера Opera данных банковских карт.

Обсуждение статьи