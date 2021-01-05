WebBrowserPassView — программа для просмотра сохраненных браузером (восстановления утерянных/забытых) имен пользователей и пароля к ним. Это полностью бесплатная утилита, поддерживаемая всеми версиями операционных систем Windows, начиная с 2000 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (вместе с программой в архиве присутствует файл перевода «WebBrowserPassView_lng.ini», если его удалить, язык интерфейса станет английским).

Как работает WebBrowserPassView?

Программа WebBrowserPassView максимально проста в использовании. Она не требует установки и каких-либо манипуляций с настройками. Сразу после запуска утилита считывает необходимые ей данные из всех установленных на компьютере и поддерживаемых программой браузеров, а затем отображает результат в одной таблице.

При помощи WebBrowserPassView пользователь может просмотреть следующую полученную программой информацию:

URL-адрес веб-страницы, где используется пароль (социальные сети, облачные хранилища, почтовые ящики, любые другие сайты).

Название браузера, в котором сохранен пароль.

Имя пользователя (логин) и пароль.

Уровень надежности пароля (если утилита покажет, что надежность пароля «Низкая» или даже «Очень низкая», это будет сигналом для его смены).

Название полей имени пользователя и пароля веб-формы, куда они вводились.

Дата создания (сохранения) и изменения браузером имени пользователя и парольной фразы.

Имя и расположение файла, в котором браузер хранит пароль.

Считанные программой WebBrowserPassView данные веб-форм могут быть сохранены на компьютере в виде:

Простых и табличных текстовых файлов (TXT).

XML/HTM/HTML-файла для удобного просмотра в браузере.

Файла формата CSV для последующего его импорта в программу хранения паролей KeePass.

Поддерживаемые браузеры

Последняя версия WebBrowserPassView способна извлекать сохраненные логины и пароли из следующих браузеров:

Internet Explorer (начиная с версии 4.0, заканчивая 11.0).

Mozilla Firefox.

Google Chrome (кроме случаев, когда пароли были импортированы в данный браузер из Internet Explorer 7.0 — 9.0).

Opera.

SeaMonkey.

Яндекс.Браузер.

В случае с браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera утилита WebBrowserPassView способна извлекать пароли из профилей, хранящихся на внешних накопителях данных (либо перемещенных из системного локального диска на любой другой диск).