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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как посмотреть сохраненные пароли в Google Chrome?

Инструкции по просмотру сохраненных паролей в браузере Google Chrome разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Сохраненные в Google Chrome пароли можно посмотреть из самого браузера либо путем использования специализированных утилит (без них не обойтись, если браузер по каким-либо причинам невозможно запустить). Приведем инструкции по доступу к базе Хрома с логинами и паролями тремя способами.

Просмотр сохраненных в Хроме паролей стандартным способом

Здесь все очень просто:

  • Вызовите главное меню браузера (левый верхний угол) и выберите в нем пункт "Настройки". Либо просто введите в адресную строку техническую ссылку — chrome://settings/ — и нажмите клавишу ввода.

Переход в настройки Google Chrome1

  • В меню настроек в левой части окна перейдите в раздел "Автозаполнение", затем кликните по ссылке "Пароли" в центре.

Настройки Google Chrome

  • База с сохраненными логинами и паролями будет открыта.

Просмотр паролей в Google Chrome

Если браузер Google Chrome невозможно запустить (к примеру, ввиду действия вредоносных программ), для просмотра сохраненных в нем паролей придется использовать специальные утилиты. Их довольно много, мы приведем пример работы с бесплатными программами.

WebBrowserPassView

WebBrowserPassView — маленькая и очень полезная утилита, позволяющая извлечь сохраненные логины и пароли из различных браузеров на базе Chromium. К их числу относится и Google Chrome. Программа WebBrowserPassView сможет достать нужные данные без необходимости запуска браузера:

  • Распакуйте архив с программой в любое место на диске и запустите файл "WebBrowserPassView.exe".
  • Программа моментально отобразит все логины и пароли, сохраненные во всех поддерживаемых ею браузерах.

WebBrowserPassView

  • Если на компьютере установлено несколько браузеров (как на скриншоте выше), кликните по кнопке сортировки "Web Browser" в верхней части таблицы. Теперь будет удобно просматривать пароли, сохраненные именно в Хроме.

Сортировка списка паролей в WebBrowserPassView

  • Если пару раз кликнуть по любой записи в таблице, откроется окно с подробной информации о ней (записи).

Просмотр пароля в WebBrowserPassView

ChromePass

Утилита ChromePass является практически полным аналогом предыдущей программы, однако в ней присутствует одна интересная функция. Она позволяет доставать пароли из браузеров на базе Chromium из любых существующих в системе учетных записей Windows, а также из внешних накопителей (например, при подключении к компьютеру жесткого диска с установленным на нем Хромом).

Для извлечения логинов/паролей текущей учетной записи Windows достаточно сделать следующее:

ChromePass

  • Выполните сортировку записей, кликнув по элементу "Password File". Нас интересуют записи, в которых присутствует строка "Google\Chrome".

Сортировка паролей в ChromePass

  • Если требуется достать пароли из других учетных записей Windows или внешнего накопителя, откройте настройки программы, нажав клавишу "F9" или выбрав пункт "Advanced Options" в меню "File".

Переход в настройки ChromePass

  • Если нужны пароли из другой учетной записи, выберите опцию "Load the password from another…" и укажите путь до пользовательской папки в текстовое поле ниже (можно вписать путь до пользовательской папки и на внешнем накопителе, подключенном к компьютеру). Введите в поле "Windows Login Password" пароль от учетной записи, если таковой установлен.

Настройки ChromePass

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

ChromePass
ChromePass

Версия 1.52

Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах Chromium

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
WebBrowserPassView
WebBrowserPassView

Версия 2.07

Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)

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