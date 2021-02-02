Как посмотреть сохраненные пароли в Google Chrome?

Сохраненные в Google Chrome пароли можно посмотреть из самого браузера либо путем использования специализированных утилит (без них не обойтись, если браузер по каким-либо причинам невозможно запустить). Приведем инструкции по доступу к базе Хрома с логинами и паролями тремя способами.
Просмотр сохраненных в Хроме паролей стандартным способом
Здесь все очень просто:
- Вызовите главное меню браузера (левый верхний угол) и выберите в нем пункт "Настройки". Либо просто введите в адресную строку техническую ссылку — chrome://settings/ — и нажмите клавишу ввода.
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- В меню настроек в левой части окна перейдите в раздел "Автозаполнение", затем кликните по ссылке "Пароли" в центре.
- База с сохраненными логинами и паролями будет открыта.
Если браузер Google Chrome невозможно запустить (к примеру, ввиду действия вредоносных программ), для просмотра сохраненных в нем паролей придется использовать специальные утилиты. Их довольно много, мы приведем пример работы с бесплатными программами.
WebBrowserPassView
WebBrowserPassView — маленькая и очень полезная утилита, позволяющая извлечь сохраненные логины и пароли из различных браузеров на базе Chromium. К их числу относится и Google Chrome. Программа WebBrowserPassView сможет достать нужные данные без необходимости запуска браузера:
- Распакуйте архив с программой в любое место на диске и запустите файл "WebBrowserPassView.exe".
- Программа моментально отобразит все логины и пароли, сохраненные во всех поддерживаемых ею браузерах.
- Если на компьютере установлено несколько браузеров (как на скриншоте выше), кликните по кнопке сортировки "Web Browser" в верхней части таблицы. Теперь будет удобно просматривать пароли, сохраненные именно в Хроме.
- Если пару раз кликнуть по любой записи в таблице, откроется окно с подробной информации о ней (записи).
ChromePass
Утилита ChromePass является практически полным аналогом предыдущей программы, однако в ней присутствует одна интересная функция. Она позволяет доставать пароли из браузеров на базе Chromium из любых существующих в системе учетных записей Windows, а также из внешних накопителей (например, при подключении к компьютеру жесткого диска с установленным на нем Хромом).
Для извлечения логинов/паролей текущей учетной записи Windows достаточно сделать следующее:
- Скачать ChromePass и установить программу на компьютер.
- Запустить программу. Как и в предыдущем случае, ChromePass отобразит все пароли, сохраненные во всех установленных на компьютере Chromium-браузерах.
- Выполните сортировку записей, кликнув по элементу "Password File". Нас интересуют записи, в которых присутствует строка "Google\Chrome".
- Если требуется достать пароли из других учетных записей Windows или внешнего накопителя, откройте настройки программы, нажав клавишу "F9" или выбрав пункт "Advanced Options" в меню "File".
- Если нужны пароли из другой учетной записи, выберите опцию "Load the password from another…" и укажите путь до пользовательской папки в текстовое поле ниже (можно вписать путь до пользовательской папки и на внешнем накопителе, подключенном к компьютеру). Введите в поле "Windows Login Password" пароль от учетной записи, если таковой установлен.