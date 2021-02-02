Как посмотреть сохраненные пароли в Google Chrome?

Сохраненные в Google Chrome пароли можно посмотреть из самого браузера либо путем использования специализированных утилит (без них не обойтись, если браузер по каким-либо причинам невозможно запустить). Приведем инструкции по доступу к базе Хрома с логинами и паролями тремя способами.

Просмотр сохраненных в Хроме паролей стандартным способом Здесь все очень просто: Вызовите главное меню браузера (левый верхний угол) и выберите в нем пункт "Настройки". Либо просто введите в адресную строку техническую ссылку — chrome://settings/ — и нажмите клавишу ввода. 1 В меню настроек в левой части окна перейдите в раздел "Автозаполнение", затем кликните по ссылке "Пароли" в центре. База с сохраненными логинами и паролями будет открыта. Если браузер Google Chrome невозможно запустить (к примеру, ввиду действия вредоносных программ), для просмотра сохраненных в нем паролей придется использовать специальные утилиты. Их довольно много, мы приведем пример работы с бесплатными программами.

WebBrowserPassView WebBrowserPassView — маленькая и очень полезная утилита, позволяющая извлечь сохраненные логины и пароли из различных браузеров на базе Chromium. К их числу относится и Google Chrome. Программа WebBrowserPassView сможет достать нужные данные без необходимости запуска браузера: Распакуйте архив с программой в любое место на диске и запустите файл "WebBrowserPassView.exe".

Программа моментально отобразит все логины и пароли, сохраненные во всех поддерживаемых ею браузерах. Если на компьютере установлено несколько браузеров (как на скриншоте выше), кликните по кнопке сортировки "Web Browser" в верхней части таблицы. Теперь будет удобно просматривать пароли, сохраненные именно в Хроме. Если пару раз кликнуть по любой записи в таблице, откроется окно с подробной информации о ней (записи).