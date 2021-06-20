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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как настроить (изменить) шрифты в браузере Opera?

Инструкции по настройке/смене шрифтов в браузере Opera.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Оформление текстового контента на сайтах не всегда удовлетворяет требованиям читателей. Это касается, как используемых создателями сайта шрифтов, так и их размеров. В браузере Opera предусмотрена возможность настройки и того, и другого. Дальнейшие инструкции окажутся полезными не только для тех пользователей, кто хочет настроить текстовое содержимое сайтов на свой вкус, но и для тех, кто столкнулся с проблемой некорректного отображения текстов на веб-страницах.

Сразу скажем, что на некоторых сайтах манипуляции с настройками шрифта не приведут к изменениям в оформлении текста, что связано тонкостями использованных для их создания веб-технологий и/или с особенностями функционирования самого браузера. Если вопрос о смене шрифтов стоит остро, то в этих случаях можно воспользоваться специальными расширениями для Opera, одно из которых будет рассмотрено здесь.

Масштабирование и быстрая настройка размера шрифтов в Opera

Уменьшить или увеличить размеры текста на посещаемых сайтах можно двумя способами — путем изменения масштаба отображения страниц или размеров шрифтов. Первый способ работает глобально, т.е. воздействует на весь контент — не только на тексты, но и изображения, видео и т.д.

Масштабирование страниц осуществляется при помощи горячих клавиш «Ctrl» и «+» или «—» (увеличение и уменьшение масштаба, соответственно) либо путем прокручивания колесика мышки вверх или вниз при удержании «Ctrl». Оба действия приведут к тому, что справа от адресной строки браузера появится значок с изображением лупы — в дальнейшем для масштабирования страниц сайта можно будет использовать и его (однако значок автоматически исчезает при установке масштаба в 0%).

Способ с масштабированием страниц прост, но имеет два недостатка: первый — это уже упомянутое изменение размеров всего контента, второй — необходимость менять масштаб для каждого отдельного открываемого в браузере сайта. Альтернативный способ с быстрой настройкой размера шрифтов не имеет этих недостатков:

  • Открываем настройки браузера: либо впишите в адресную строку технический URL адрес — opera://settings/ — либо откройте меню «Простая настройка» (значок в левом верхнем углу) и выберите в нем пункт «Открыть все настройки браузера».

  • Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «Оформление». Изменяйте значение параметра «Размер шрифта» для быстрой настройки размера шрифтов для всех открываемых в браузере сайтов. Изменения применяются мгновенно — открытые в Opera страницы обновлять не нужно.

Тонкая настройка шрифтов в браузере Opera

Предыдущие способы позволяют только увеличить или уменьшить размер текста, но не сам шрифт. Для этого в Opera предусмотрены отдельные настройки. Находятся они в разделе «Настроить шрифты»:

Здесь доступны следующие параметры:

  1. «Размер шрифта». Параметр определяет общий размер шрифтов на всех открываемых сайтах (то же самое, что и быстрая настройка, но с расширенными значениями размеров).
  2. «Минимальный размер шрифта». Устанавливает минимально возможный размер для шрифтов на сайтах (указанный создателями сайта размер текста ниже выставленного здесь значения будет проигнорирован браузером).
  3. «Стандартный шрифт». Выбранный здесь шрифт используется на сайтах в случаях, если его создатели не указывают в коде веб-страниц, какой конкретно браузеру следует использовать шрифт.
  4. «Шрифт с засечками», «Шрифт без засечек» и «Моноширенный шрифт». Данные параметры определяют, какой именно шрифт будет использоваться вместо выбранных разработчиками сайта шрифтов указанных типов.

Изменение шрифтов в Opera при помощи расширений

При написании данного обзора выяснилось, что на официальном сайте Opera нет расширений, которые позволяли бы изменять шрифты на сайтах. Однако их полно в «Интернет-магазине Chrome». А т.к. браузер Opera, как и Google Chrome, создан на основе движка «Chromium», то оба они поддерживают одни и те же расширения. Для примера мы опробовали в Opera плагин «Font Changer Plus», позволяющий изменять не только шрифты и их размер, но и цвет:

  • Для установки расширения Font Changer Plus нужно зайти на сайт Интернет-магазина Chrome, а затем нажать кнопку «Установить».

  • Через пару секунд в левом верхнем углу окна Opera появится значок установленного расширения. Кликаем по нему. В открывшемся окне отобразятся практически все те же самые параметры, что и в настройках самого браузера Opera, но только на английском языке. Убедитесь, что расширение активно. Под переключателем можно сразу же изменить размер шрифта. Нажатием «Reset» данный параметр будет сброшен.

  • Поэкспериментируем со шрифтами: установим в качестве шрифта без засечек какой-нибудь «экзотический» шрифт (например, «Aref Ruqaa»), а заодно поменяем его цвет с черного на синий.

Как можем убедиться, расширение Font Changer Plus отлично работает, несмотря на то, что первоначально оно разработано для браузера Google Chrome.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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