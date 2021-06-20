Как настроить (изменить) шрифты в браузере Opera?

Оформление текстового контента на сайтах не всегда удовлетворяет требованиям читателей. Это касается, как используемых создателями сайта шрифтов, так и их размеров. В браузере Opera предусмотрена возможность настройки и того, и другого. Дальнейшие инструкции окажутся полезными не только для тех пользователей, кто хочет настроить текстовое содержимое сайтов на свой вкус, но и для тех, кто столкнулся с проблемой некорректного отображения текстов на веб-страницах.

Сразу скажем, что на некоторых сайтах манипуляции с настройками шрифта не приведут к изменениям в оформлении текста, что связано тонкостями использованных для их создания веб-технологий и/или с особенностями функционирования самого браузера. Если вопрос о смене шрифтов стоит остро, то в этих случаях можно воспользоваться специальными расширениями для Opera, одно из которых будет рассмотрено здесь.

Масштабирование и быстрая настройка размера шрифтов в Opera Уменьшить или увеличить размеры текста на посещаемых сайтах можно двумя способами — путем изменения масштаба отображения страниц или размеров шрифтов. Первый способ работает глобально, т.е. воздействует на весь контент — не только на тексты, но и изображения, видео и т.д. Масштабирование страниц осуществляется при помощи горячих клавиш «Ctrl» и «+» или «—» (увеличение и уменьшение масштаба, соответственно) либо путем прокручивания колесика мышки вверх или вниз при удержании «Ctrl». Оба действия приведут к тому, что справа от адресной строки браузера появится значок с изображением лупы — в дальнейшем для масштабирования страниц сайта можно будет использовать и его (однако значок автоматически исчезает при установке масштаба в 0%). Способ с масштабированием страниц прост, но имеет два недостатка: первый — это уже упомянутое изменение размеров всего контента, второй — необходимость менять масштаб для каждого отдельного открываемого в браузере сайта. Альтернативный способ с быстрой настройкой размера шрифтов не имеет этих недостатков: Открываем настройки браузера: либо впишите в адресную строку технический URL адрес — opera://settings/ — либо откройте меню «Простая настройка» (значок в левом верхнем углу) и выберите в нем пункт «Открыть все настройки браузера». Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «Оформление». Изменяйте значение параметра «Размер шрифта» для быстрой настройки размера шрифтов для всех открываемых в браузере сайтов. Изменения применяются мгновенно — открытые в Opera страницы обновлять не нужно.

Тонкая настройка шрифтов в браузере Opera Предыдущие способы позволяют только увеличить или уменьшить размер текста, но не сам шрифт. Для этого в Opera предусмотрены отдельные настройки. Находятся они в разделе «Настроить шрифты»: Здесь доступны следующие параметры: «Размер шрифта». Параметр определяет общий размер шрифтов на всех открываемых сайтах (то же самое, что и быстрая настройка, но с расширенными значениями размеров). «Минимальный размер шрифта». Устанавливает минимально возможный размер для шрифтов на сайтах (указанный создателями сайта размер текста ниже выставленного здесь значения будет проигнорирован браузером). «Стандартный шрифт». Выбранный здесь шрифт используется на сайтах в случаях, если его создатели не указывают в коде веб-страниц, какой конкретно браузеру следует использовать шрифт. «Шрифт с засечками», «Шрифт без засечек» и «Моноширенный шрифт». Данные параметры определяют, какой именно шрифт будет использоваться вместо выбранных разработчиками сайта шрифтов указанных типов.