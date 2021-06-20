Как настроить (изменить) шрифты в браузере Opera?

Оформление текстового контента на сайтах не всегда удовлетворяет требованиям читателей. Это касается, как используемых создателями сайта шрифтов, так и их размеров. В браузере Opera предусмотрена возможность настройки и того, и другого. Дальнейшие инструкции окажутся полезными не только для тех пользователей, кто хочет настроить текстовое содержимое сайтов на свой вкус, но и для тех, кто столкнулся с проблемой некорректного отображения текстов на веб-страницах.
Сразу скажем, что на некоторых сайтах манипуляции с настройками шрифта не приведут к изменениям в оформлении текста, что связано тонкостями использованных для их создания веб-технологий и/или с особенностями функционирования самого браузера. Если вопрос о смене шрифтов стоит остро, то в этих случаях можно воспользоваться специальными расширениями для Opera, одно из которых будет рассмотрено здесь.
Масштабирование и быстрая настройка размера шрифтов в Opera
Уменьшить или увеличить размеры текста на посещаемых сайтах можно двумя способами — путем изменения масштаба отображения страниц или размеров шрифтов. Первый способ работает глобально, т.е. воздействует на весь контент — не только на тексты, но и изображения, видео и т.д.
Масштабирование страниц осуществляется при помощи горячих клавиш «Ctrl» и «+» или «—» (увеличение и уменьшение масштаба, соответственно) либо путем прокручивания колесика мышки вверх или вниз при удержании «Ctrl». Оба действия приведут к тому, что справа от адресной строки браузера появится значок с изображением лупы — в дальнейшем для масштабирования страниц сайта можно будет использовать и его (однако значок автоматически исчезает при установке масштаба в 0%).
Способ с масштабированием страниц прост, но имеет два недостатка: первый — это уже упомянутое изменение размеров всего контента, второй — необходимость менять масштаб для каждого отдельного открываемого в браузере сайта. Альтернативный способ с быстрой настройкой размера шрифтов не имеет этих недостатков:
- Открываем настройки браузера: либо впишите в адресную строку технический URL адрес — opera://settings/ — либо откройте меню «Простая настройка» (значок в левом верхнем углу) и выберите в нем пункт «Открыть все настройки браузера».
- Прокрутите страницу настроек вниз до раздела «Оформление». Изменяйте значение параметра «Размер шрифта» для быстрой настройки размера шрифтов для всех открываемых в браузере сайтов. Изменения применяются мгновенно — открытые в Opera страницы обновлять не нужно.
Тонкая настройка шрифтов в браузере Opera
Предыдущие способы позволяют только увеличить или уменьшить размер текста, но не сам шрифт. Для этого в Opera предусмотрены отдельные настройки. Находятся они в разделе «Настроить шрифты»:
Здесь доступны следующие параметры:
- «Размер шрифта». Параметр определяет общий размер шрифтов на всех открываемых сайтах (то же самое, что и быстрая настройка, но с расширенными значениями размеров).
- «Минимальный размер шрифта». Устанавливает минимально возможный размер для шрифтов на сайтах (указанный создателями сайта размер текста ниже выставленного здесь значения будет проигнорирован браузером).
- «Стандартный шрифт». Выбранный здесь шрифт используется на сайтах в случаях, если его создатели не указывают в коде веб-страниц, какой конкретно браузеру следует использовать шрифт.
- «Шрифт с засечками», «Шрифт без засечек» и «Моноширенный шрифт». Данные параметры определяют, какой именно шрифт будет использоваться вместо выбранных разработчиками сайта шрифтов указанных типов.
Изменение шрифтов в Opera при помощи расширений
При написании данного обзора выяснилось, что на официальном сайте Opera нет расширений, которые позволяли бы изменять шрифты на сайтах. Однако их полно в «Интернет-магазине Chrome». А т.к. браузер Opera, как и Google Chrome, создан на основе движка «Chromium», то оба они поддерживают одни и те же расширения. Для примера мы опробовали в Opera плагин «Font Changer Plus», позволяющий изменять не только шрифты и их размер, но и цвет:
- Для установки расширения Font Changer Plus нужно зайти на сайт Интернет-магазина Chrome, а затем нажать кнопку «Установить».
- Через пару секунд в левом верхнем углу окна Opera появится значок установленного расширения. Кликаем по нему. В открывшемся окне отобразятся практически все те же самые параметры, что и в настройках самого браузера Opera, но только на английском языке. Убедитесь, что расширение активно. Под переключателем можно сразу же изменить размер шрифта. Нажатием «Reset» данный параметр будет сброшен.
- Поэкспериментируем со шрифтами: установим в качестве шрифта без засечек какой-нибудь «экзотический» шрифт (например, «Aref Ruqaa»), а заодно поменяем его цвет с черного на синий.
Как можем убедиться, расширение Font Changer Plus отлично работает, несмотря на то, что первоначально оно разработано для браузера Google Chrome.