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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как включить Flash Player в браузере?

Инструкции со скриншотами по включению неактивного плагина Flash Player в браузерах.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При попытке запуска браузерной игры, онлайн-видео или любого другого мультимедиа контента в браузере может наблюдаться сообщение об отсутствии установленного плагина Flash Player:

Ошибка загрузки Flash Player

Если и вы столкнулись с этой проблемой и точно помните, что устанавливали Flash Player, наиболее вероятная причина – данный плагин был выключен в браузере. Включить его несложно. Рассмотрим, как это сделать на примере браузеров Google ChromeOpera и Яндекс.Браузер (в принципе, процедура включения Flash Player примерно одинаковая во всех этих браузерах).

ВКЛЮЧЕНИЕ FLASH PLAYER В БРАУЗЕРЕ GOOGLE CHROME

Действия следующие:

  • Перейдите в настройки браузера: раскройте главное меню (правый верхний угол окна), в нем выберите пункт «Настройки».

Переход в настройки Google Chrome

  • В левой части страницы настроек раскройте блок «Дополнительные», а в нем – откройте вкладку «Конфиденциальность и безопасность».
  • В центральной части окна найдите раздел «Настройка сайта» и перейдите в него.

Настройки Google Chrome

  • Далее найдите подраздел «Flash». Обратите внимание, что в нем указано. Если это – «Блокировать Flash на сайтах», значит, плагин Flash Player отключен, потому браузер и не может отобразить Flash-контент. Если же это – «Всегда спрашивать», значит, плагин включен, а причина неработоспособности Flash-контента кроется в чем-то ином.

Раздел "Настройка сайта" в настройках Google Chrome

  • На последней странице переведите переключатель «Запретить сайтам запускать Flash» в положение «Вкл».

Включение Flash Player в Google Chrome

  • Название переключателя изменится на «Всегда спрашивать».

Настройка Flash Player в Google Chrome

На этом процедура закончена.

ВКЛЮЧЕНИЕ FLASH PLAYER В БРАУЗЕРЕ OPERA

Для включения Flash Player в браузере Opera выполните следующее:

  • Откройте страницу настроек браузера: вызовите в правом верхнем углу главное меню, прокрутите его до самого низа, выберите пункт «Перейти к настройкам браузера».

Переход в настройки Opera

  • В меню слева раскройте блок «Дополнительно», затем в нем откройте вкладку «Безопасность», после – перейдите в раздел «Настройки сайта».

Страница настроек Opera

  • Найдите в центре страницы раздел «Flash». Если в нем указано «Блокировать запуск Flash на сайтах», значит, причина неработоспособности Flash-контента именно в том, что Flash Player выключен. Если же указано «Всегда спрашивать», причина ошибок с отображением Flash-содержимого на сайтах в чем-то другом. В любом случае перейдите в раздел.

Раздел "Настройка сайта" в Opera

  • Осталось перевести переключатель «Разрешить сайтам запускать Flash» во включенное положение. Переключатель «Всегда спрашивать» можно также включить, а можно и выключить (в этом случае Flash-контент будет воспроизводиться в браузере автоматически без предварительного получения разрешения на запуск).

Включение Flash Player в Opera

Настройка завершена.

ВКЛЮЧЕНИЕ FLASH PLAYER В БРАУЗЕРЕ ЯНДЕКС.БРАУЗЕР

Для активации отображения Flash-контента в Яндекс.Браузере выполните следующие действия:

  • Откройте страницу настроек Яндекс.Браузера: раскройте главное меню браузера в правом верхнем углу, в нем выберите пункт «Настройки».

Переход в настройки Яндекс.Браузера

  • В левой части окна настроек отройте вкладку «Сайты», затем немного пролистайте страницу вниз, найдите и перейдите в раздел «Расширенные настройки сайтов».

Настройки Яндекс.Браузера

  • Вновь пролистайте страницу вниз, найдите блок «Flash». Если неполадки при воспроизведении Flash-контента связаны с тем, что данный плагин отключен, галочка в блоке «Flash» будет установлена напротив пункта «Запрещен». Переведите ее в положение «Разрешен только для важного содержимого».

Включение Flash Player в Яндекс.Браузере

После последнего шага Flash Player будет включен.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

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Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Артем

А если нету такой вкладки как Flash в яедексе, где ее найти то