Как включить Flash Player в браузере?

При попытке запуска браузерной игры, онлайн-видео или любого другого мультимедиа контента в браузере может наблюдаться сообщение об отсутствии установленного плагина Flash Player :

Если и вы столкнулись с этой проблемой и точно помните, что устанавливали Flash Player, наиболее вероятная причина – данный плагин был выключен в браузере. Включить его несложно. Рассмотрим, как это сделать на примере браузеров Google Chrome , Opera и Яндекс.Браузер (в принципе, процедура включения Flash Player примерно одинаковая во всех этих браузерах).

ВКЛЮЧЕНИЕ FLASH PLAYER В БРАУЗЕРЕ GOOGLE CHROME Действия следующие: Перейдите в настройки браузера: раскройте главное меню (правый верхний угол окна), в нем выберите пункт «Настройки». В левой части страницы настроек раскройте блок «Дополнительные», а в нем – откройте вкладку «Конфиденциальность и безопасность».

В центральной части окна найдите раздел «Настройка сайта» и перейдите в него. Далее найдите подраздел «Flash». Обратите внимание, что в нем указано. Если это – «Блокировать Flash на сайтах», значит, плагин Flash Player отключен, потому браузер и не может отобразить Flash-контент. Если же это – «Всегда спрашивать», значит, плагин включен, а причина неработоспособности Flash-контента кроется в чем-то ином. На последней странице переведите переключатель «Запретить сайтам запускать Flash» в положение «Вкл». Название переключателя изменится на «Всегда спрашивать». На этом процедура закончена.

ВКЛЮЧЕНИЕ FLASH PLAYER В БРАУЗЕРЕ OPERA Для включения Flash Player в браузере Opera выполните следующее: Откройте страницу настроек браузера: вызовите в правом верхнем углу главное меню, прокрутите его до самого низа, выберите пункт «Перейти к настройкам браузера». В меню слева раскройте блок «Дополнительно», затем в нем откройте вкладку «Безопасность», после – перейдите в раздел «Настройки сайта». Найдите в центре страницы раздел «Flash». Если в нем указано «Блокировать запуск Flash на сайтах», значит, причина неработоспособности Flash-контента именно в том, что Flash Player выключен. Если же указано «Всегда спрашивать», причина ошибок с отображением Flash-содержимого на сайтах в чем-то другом. В любом случае перейдите в раздел. Осталось перевести переключатель «Разрешить сайтам запускать Flash» во включенное положение. Переключатель «Всегда спрашивать» можно также включить, а можно и выключить (в этом случае Flash-контент будет воспроизводиться в браузере автоматически без предварительного получения разрешения на запуск). Настройка завершена.