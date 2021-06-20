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Инструкции 09.04.2026 1 минута

Как удалить из браузера Opera данные банковской карты?

Инструкции по удалению из браузера Opera данных банковских карт.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

По умолчанию браузер Opera сохраняет на компьютере данные банковских карт, которые пользователь вписывает в соответствующие веб-формы на сайтах при совершении онлайн-покупок, а затем предоставляет возможность их автоматического заполнения. Эту функцию всегда можно отключить вручную, а сохраненные данные банковских карт – удалить.

Удаление данных банковских карт из браузера Opera

В правом верхнем углу окна браузера кликните по значку меню «Быстрые настройки», затем выберите пункт «Открыть все настройки браузера» в самом низу (или скопируйте в адресную строку opera://settings и  нажмите клавишу ввода).

Прокрутите страницу настроек до самого конца, затем нажмите «Дополнительно» в нижней ее части – отобразится раздел «Автозаполнение», в котором нужно перейти в подраздел «Способы оплаты»:

Если функцию автосохранения и автозаполнения данных пластиковых карт требуется выключить, переведите переключатель напротив опции «Сохранять и автоматически подставлять…» в выключенное положение (заодно можно выключить и опцию «Разрешить сайтам проверять…»).

Для удаления уже сохраненных данных банковских карточек нужно напротив их названия нажать кнопку вызова меню, затем выбрать в нем пункт «Удалить». Это придется проделать для каждой карты по отдельности.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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