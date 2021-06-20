Как удалить из браузера Opera данные банковской карты?

По умолчанию браузер Opera сохраняет на компьютере данные банковских карт, которые пользователь вписывает в соответствующие веб-формы на сайтах при совершении онлайн-покупок, а затем предоставляет возможность их автоматического заполнения. Эту функцию всегда можно отключить вручную, а сохраненные данные банковских карт – удалить.

Удаление данных банковских карт из браузера Opera

В правом верхнем углу окна браузера кликните по значку меню «Быстрые настройки», затем выберите пункт «Открыть все настройки браузера» в самом низу (или скопируйте в адресную строку opera://settings и нажмите клавишу ввода).

Прокрутите страницу настроек до самого конца, затем нажмите «Дополнительно» в нижней ее части – отобразится раздел «Автозаполнение», в котором нужно перейти в подраздел «Способы оплаты»:

Если функцию автосохранения и автозаполнения данных пластиковых карт требуется выключить, переведите переключатель напротив опции «Сохранять и автоматически подставлять…» в выключенное положение (заодно можно выключить и опцию «Разрешить сайтам проверять…»).

Для удаления уже сохраненных данных банковских карточек нужно напротив их названия нажать кнопку вызова меню, затем выбрать в нем пункт «Удалить». Это придется проделать для каждой карты по отдельности.