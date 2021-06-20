Как поменять поисковую систему в Opera?

В браузере Opera поиск может осуществляться либо из адресной строки (стандартный способ), либо из поискового поля экспресс-панели (начальной страницы). Возможен и третий вариант (по умолчанию опция выключена) — при помощи поля поиска справа от адресной строки. Поисковую систему можно изменить в адресной строке и поле поиска. Однако в случае с экспресс-панелью смена поисковой системы осуществляется из специального файла настроек, хранящегося глубоко на системном диске (на момент написания обзора это был единственный действенный способ).
СМЕНА ПОИСКОВОЙ МАШИНЫ В АДРЕСНОЙ СТРОКЕ OPERA
Последующие шаги сменят поисковую систему, как в адресной, так и поле поиска напротив нее (если оно активировано):
- Перейдите по технической ссылке — opera://settings/ — или откройте меню «Простая настройка» (правый верхний угол окна браузера), затем выберите в самом низу пункт «Открыть все настройки браузера».
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- Прокрутите страницу настроек до раздела «Служба поиска». Напротив опции «Поисковая система, используемая в адресной строке» установите желаемую поисковую машину, что будет использоваться в адресной строке.
При необходимости можно добавить и другие поисковые системы, если нужной не оказалось в списке. К сожалению, ее нельзя будет выбрать в качестве поисковика в адресной строке по умолчанию, но можно будет отправлять поисковые запросы на добавленную систему, вписывая перед самим запросом одну букву. Действия следующие:
- Перейдите в раздел «Управление поисковыми системами» (виден на изображении выше).
- Нажмите кнопку «Добавить» под списком поисковых систем.
- Откроется окно, в котором нужно заполнить три поля: «Служба поиска» (просто название поисковика), «Ключевое слово» (это буква или слово, которое потребуется вписывать перед поисковым запросом) и «URL с параметром…» (специальная ссылка поисковой системы, которую можно получить на ее официальном сайте).
Касательно ссылки поисковика с «параметром %s вместо запроса». Например, для системы Mail.ru она имеет следующий вид: http://go.mail.ru/search?q=%s. Именно такой URL-адрес требуется вписывать в данное поле:
После нажатия кнопки «Сохранить» поисковик будет отображен в списке «Другие поисковые системы»:
Для использования добавленной поисковой машины перед текстовым запросом в адресной строке достаточно будет вписать указанное ранее «Ключевое слово», в нашем случае — это буква «m».
СМЕНА ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКПРЕСС-ПАНЕЛИ OPERA
Поисковая система на экспресс-панели (начальной странице) Opera устанавливается автоматически и зависит она от того, для какого региона или страны предназначена та или иная сборка браузера. Если скачивать браузер с территории России и большинства стран СНГ, на экспресс-панели будет отображаться поисковое поле Яндекса. Изменить его в настройках нельзя, но есть другой способ. Все, что требуется сделать — открыть специальный файл настроек браузера и изменить в нем регион, в котором работает веб-обозреватель. Дальнейшие шаги приведут к тому, что вместо Яндекса на экспресс-панели Opera будет использоваться поисковое поле Google:
- Закройте браузер Opera.
- Откройте «Проводник» (Win + E), скопируйте в его адресную строку %USERNAME%\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable и нажмите клавишу Enter для перехода в указанную папку.
- Найдите здесь файл «Local State». Сначала нужно проверить, нет ли запрета на его редактирование. Для этого кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Свойства»:
- Откроется окно свойств файла «Local State». В нижней его части снимите флажок с атрибута «Только чтение», если он установлен, затем нажмите кнопку «Применить» и закройте окно.
- Кликните два раза по файлу «Local State» и выберите «Блокнот» в отобразившемся окне.
- Откроется программа «Блокнот» с непонятным массивом текста внутри. Нам требуется здесь строку «country»: нажмите сочетание клавиш «Ctrl + F», впишите в поле поиска слово country и нажмите «Найти далее» (найденное слово будет выделено в блокноте).
- Напротив country замените «ru» на «us», а напротив строки country_from_server замените «RU» на «US» (в первом случае используйте строчные буквы, во втором — заглавные).
- Сохраните изменения в файле.
Нам точно неизвестно, можно ли вместо Google установить другую поисковую машину на экспресс-панели Opera — данную информацию не удалось найти ни на официальном сайте браузера, ни где-либо еще.