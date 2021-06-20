Как поменять поисковую систему в Opera?

В браузере Opera поиск может осуществляться либо из адресной строки (стандартный способ), либо из поискового поля экспресс-панели (начальной страницы). Возможен и третий вариант (по умолчанию опция выключена) — при помощи поля поиска справа от адресной строки. Поисковую систему можно изменить в адресной строке и поле поиска. Однако в случае с экспресс-панелью смена поисковой системы осуществляется из специального файла настроек, хранящегося глубоко на системном диске (на момент написания обзора это был единственный действенный способ).

СМЕНА ПОИСКОВОЙ МАШИНЫ В АДРЕСНОЙ СТРОКЕ OPERA

Последующие шаги сменят поисковую систему, как в адресной, так и поле поиска напротив нее (если оно активировано):

Перейдите по технической ссылке — opera://settings/ — или откройте меню «Простая настройка» (правый верхний угол окна браузера), затем выберите в самом низу пункт «Открыть все настройки браузера».

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Прокрутите страницу настроек до раздела «Служба поиска». Напротив опции «Поисковая система, используемая в адресной строке» установите желаемую поисковую машину, что будет использоваться в адресной строке.

При необходимости можно добавить и другие поисковые системы, если нужной не оказалось в списке. К сожалению, ее нельзя будет выбрать в качестве поисковика в адресной строке по умолчанию, но можно будет отправлять поисковые запросы на добавленную систему, вписывая перед самим запросом одну букву. Действия следующие:

Перейдите в раздел «Управление поисковыми системами» (виден на изображении выше).

Нажмите кнопку «Добавить» под списком поисковых систем.

Откроется окно, в котором нужно заполнить три поля: «Служба поиска» (просто название поисковика), «Ключевое слово» (это буква или слово, которое потребуется вписывать перед поисковым запросом) и «URL с параметром…» (специальная ссылка поисковой системы, которую можно получить на ее официальном сайте).

Касательно ссылки поисковика с «параметром %s вместо запроса». Например, для системы Mail.ru она имеет следующий вид: http://go.mail.ru/search?q=%s. Именно такой URL-адрес требуется вписывать в данное поле:

После нажатия кнопки «Сохранить» поисковик будет отображен в списке «Другие поисковые системы»:

Для использования добавленной поисковой машины перед текстовым запросом в адресной строке достаточно будет вписать указанное ранее «Ключевое слово», в нашем случае — это буква «m».