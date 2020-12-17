Как Windows 10 сбросить до заводских настроек?

При возникновении различных неполадок в работе Windows 10 многие пользователи не пытаются ничего исправлять вручную, т.к. это долгий и кропотливый процесс, вместо этого они просто "обнуляют" систему, т.е. сбрасывают ее до первоначального состояния. Это можно сделать несколькими способами. Мы рассмотрим три. Двумя из них можно воспользоваться только в случае, если Windows 10 исправно запускается. В самых сложных ситуациях не обойтись без наличия загрузочной флешки с дистрибутивом Windows 10 на борту, использование которой предполагается в третьем способе.

Это наиболее часто используемый способ сброса Windows 10:

Данный способ доступен только тем пользователям, которые используют Windows 10 под номером сборки ниже 2004:

ТРЕТИЙ СПОСОБ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ

В случаях, когда систему невозможно запустить из-за повреждения системных файлов или по иным причинам, ее восстановление можно выполнить только при наличии установочной флешки с дистрибутивом (установочными файлами) Windows 10. В нашей статье "Как записать Windows 10 на USB-флешку?" приведены подробные инструкции по созданию загрузочных USB-носителей при использовании различных программ.

После создания загрузочной флешки первое, что требуется сделать – "заставить" компьютер загрузиться не жесткого диска, а с USB-накопителя. Как именно это сделать, можно узнать на сайте производителя материнской платы или ноутбука. Но большинство современных компьютеров имеют особый режим загрузки, позволяющий пользователю выбрать устройство, с которого тому следует загружаться:

Выключите компьютер, а затем вновь включите его.

Сразу после включения компьютера нажимайте клавишу "F12" (возможно, нужно нажимать другую клавишу от "F1" до "F12" – также зависит от модели материнской платы или ноутбука).

На экране отобразится загрузочное меню (Boot Menu) с выбором устройства для последующей загрузки. Нужно при помощи стрелок на клавиатуре выбрать "USB", затем нажать "Enter". Вот пример такого меню:

Далее будет произведена загрузка файлов установки Windows 10. По окончанию на экране отобразится окно "Установка Windows". Дальнейшие шаги:

В левом нижнем углу кликните по элементу "Восстановление системы".

В меню "Выбор действия" перейдите в раздел "Поиск и устранение неисправностей".

Затем – "Вернуть компьютер в исходное состояние"

Далее можно будет выбрать, сохранить ли личные файлы – выберите подходящий вариант.

Процесс восстановления системы до первоначального состояния будет запущен – останется только ждать.