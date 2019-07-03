Как записать Windows 10 на USB-флешку?

Прошли времена, когда операционные системы можно было установить исключительно с диска. Им на замену пришли USB-флешки. Любой современный компьютер поддерживает загрузку с флеш-накопителя. Не важно, что на нем размещено — загрузочная программа или файлы установки операционной системы. Основной вопрос — как создать загрузочную флешку с Windows.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШ-КАРТЫ? Для записи Windows на флешку потребуется 3 вещи: Флешка размером 4 ГБ (лучше больше). Загрузочный образ диска с Windows 10 (скачать можно у нас, это официальная проверенная сборка). Утилита, позволяющая перенести файлы установки ОС на флешку, сделав ее при этом загрузочной.

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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАПИСИ WINDOWS НА ФЛЕШКУ Далеко ходить не нужно — все есть на нашем сайте (перейдите по любой из ссылок для скачивания программы): WinSetupFromUSB

Rufus

WinToFlash

Universal USB Installer Подробнее ознакомиться с перечисленными программами можно в нашем обзоре Программы для создания загрузочной флешки Windows . Теперь рассмотрим процесс создания загрузочного флеш-носителя при помощи данных программ.

СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ WINSETUPFROMUSB WinSetupFromUSB — универсальная и наименее "капризная" программа для создания загрузочных флешек с Windows и вообще любым другим содержимым. Можете сначала попробовать воспользоваться инструкцией по работе с Rufus или WinToFlash, а затем, если с ними возникнут проблемы, вернуться обратно в этот раздел. Распакуйте самораспаковывающийся архив в любую папку. В ней вы найдете два исполнимых файла: WinSetupFromUSB_1-8 и WinSetupFromUSB_1-8_x64. Если ваша Windows 32-разрядная, запустите первый файл, если 64-разрядная — второй. Запустив программу, убедитесь, что в блоке "USB disk selection…" выставлено название вашей флешки. Установите галочку напротив опции "Auto format it with FBinst". Снизу отобразятся варианты форматирования флешки. Выберите режим "FAT32". Далее установите ниже галочку напротив опции "Windows Vista/7/8/10…", после — кликните по кнопке ". . ." напротив. Откроется диалоговое окно, в котором вам предстоит выбрать скачанный образ диска с Windows 10. В соответствующем поле должен будет указан полный путь к файлу-образу. Убедитесь, что это так. Заодно проверьте, правильно ли выставлены настройки программы WinSetupFromUSB, сравнив их с изображением ниже. Теперь кликните по кнопке "GO" в нижней части окна. На экране появится предупреждение об удалении всей информации с флешки. Выберите вариант "Да". Затем появится еще одно окно. В нем также кликните по кнопке "Да". Дождитесь окончания процесса записи. После чего флешку можно будет использовать для установки Windows 10.

СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ RUFUS С утилитой Rufus работать совсем просто: Сразу после запуска выберите название записываемой флешки в списке "Устройство" (обычно устанавливается автоматически).

Затем нажмите кнопку "Выбрать" в блоке "Метод загрузки" и укажите путь до образа с Windows 10. Кликните по кнопке "Старт" в нижней части окна программы и согласитесь в диалоговом окне с удалением всей информации с флешки. Дождитесь окончания процесса записи. При запуске установки Windows с флешки, созданной при помощи Rufus, может возникнуть проблема с невозможностью установки ОС из-за несоответствия схем разделов, что приводит к ошибке на подобии "Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR-разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT-диск". Если вы столкнулись с этой ошибкой в момент установки Windows, вам придется перезаписать флешку, выбрав другую схему разделов (т.е. отличную от той, которая была выбрана при первой записи). Просто измените в настройках Rufus схему раздела в соответствующем блоке:

СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ WINTOFLASH Уникальной особенностью WinToFlash является возможность прямого переноса установочных файлов Windows с диска (либо предварительно скопированных с него файлов на жесткий диск) на флеш-накопитель с последующим "превращением" последнего в загрузочный. Инструкция по работе с WinToFlash: Установите программу. При первом запуске WinToFlash попросит выбрать тип лицензнии. Выберите вариант "Бесплатная лицензия". В основном окне программы кликните по кнопке "Мастер переноса программы установки Windows на USB". В окне выбора источника с установочными файлами ОС выберите подходящий для вас вариант — оптический диска или скопированные на компьютер файлы либо ISO-образ, затем кликните "Далее". В следующем окне укажите путь до источника установочных файлов (диск, папка на компьютере или ISO-образ), выберите записываемую USB-флешку и кликните "Далее". Нажмите "Далее" в следующем окне, затем "Продолжить" в диалоговом окне предупреждения стирания данных с флешки. Дождитесь окончания процедуры записи.