Как записать Windows 10 на USB-флешку?

Прошли времена, когда операционные системы можно было установить исключительно с диска. Им на замену пришли USB-флешки. Любой современный компьютер поддерживает загрузку с флеш-накопителя. Не важно, что на нем размещено — загрузочная программа или файлы установки операционной системы. Основной вопрос — как создать загрузочную флешку с Windows.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШ-КАРТЫ?
Для записи Windows на флешку потребуется 3 вещи:
- Флешка размером 4 ГБ (лучше больше).
- Загрузочный образ диска с Windows 10 (скачать можно у нас, это официальная проверенная сборка).
- Утилита, позволяющая перенести файлы установки ОС на флешку, сделав ее при этом загрузочной.
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ОБРАЗ WINDOWS 10?
Для справки: ISO-образ с Windows c сайта microsoft скачать из России не скачивается, также приложение MediaCreationTool (Программа для скачивание образов Windows) на территории РФ не работает.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАПИСИ WINDOWS НА ФЛЕШКУ
Далеко ходить не нужно — все есть на нашем сайте (перейдите по любой из ссылок для скачивания программы):
Подробнее ознакомиться с перечисленными программами можно в нашем обзоре Программы для создания загрузочной флешки Windows. Теперь рассмотрим процесс создания загрузочного флеш-носителя при помощи данных программ.
СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ WINSETUPFROMUSB
WinSetupFromUSB — универсальная и наименее "капризная" программа для создания загрузочных флешек с Windows и вообще любым другим содержимым. Можете сначала попробовать воспользоваться инструкцией по работе с Rufus или WinToFlash, а затем, если с ними возникнут проблемы, вернуться обратно в этот раздел.
- Распакуйте самораспаковывающийся архив в любую папку. В ней вы найдете два исполнимых файла: WinSetupFromUSB_1-8 и WinSetupFromUSB_1-8_x64. Если ваша Windows 32-разрядная, запустите первый файл, если 64-разрядная — второй.
- Запустив программу, убедитесь, что в блоке "USB disk selection…" выставлено название вашей флешки.
- Установите галочку напротив опции "Auto format it with FBinst". Снизу отобразятся варианты форматирования флешки. Выберите режим "FAT32".
- Далее установите ниже галочку напротив опции "Windows Vista/7/8/10…", после — кликните по кнопке ". . ." напротив.
- Откроется диалоговое окно, в котором вам предстоит выбрать скачанный образ диска с Windows 10.
- В соответствующем поле должен будет указан полный путь к файлу-образу. Убедитесь, что это так. Заодно проверьте, правильно ли выставлены настройки программы WinSetupFromUSB, сравнив их с изображением ниже.
- Теперь кликните по кнопке "GO" в нижней части окна. На экране появится предупреждение об удалении всей информации с флешки. Выберите вариант "Да".
- Затем появится еще одно окно. В нем также кликните по кнопке "Да".
- Дождитесь окончания процесса записи. После чего флешку можно будет использовать для установки Windows 10.
СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ RUFUS
С утилитой Rufus работать совсем просто:
- Сразу после запуска выберите название записываемой флешки в списке "Устройство" (обычно устанавливается автоматически).
- Затем нажмите кнопку "Выбрать" в блоке "Метод загрузки" и укажите путь до образа с Windows 10.
- Кликните по кнопке "Старт" в нижней части окна программы и согласитесь в диалоговом окне с удалением всей информации с флешки.
- Дождитесь окончания процесса записи.
При запуске установки Windows с флешки, созданной при помощи Rufus, может возникнуть проблема с невозможностью установки ОС из-за несоответствия схем разделов, что приводит к ошибке на подобии "Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR-разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT-диск".
Если вы столкнулись с этой ошибкой в момент установки Windows, вам придется перезаписать флешку, выбрав другую схему разделов (т.е. отличную от той, которая была выбрана при первой записи). Просто измените в настройках Rufus схему раздела в соответствующем блоке:
СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ WINTOFLASH
Уникальной особенностью WinToFlash является возможность прямого переноса установочных файлов Windows с диска (либо предварительно скопированных с него файлов на жесткий диск) на флеш-накопитель с последующим "превращением" последнего в загрузочный.
Инструкция по работе с WinToFlash:
- Установите программу. При первом запуске WinToFlash попросит выбрать тип лицензнии. Выберите вариант "Бесплатная лицензия".
- В основном окне программы кликните по кнопке "Мастер переноса программы установки Windows на USB".
- В окне выбора источника с установочными файлами ОС выберите подходящий для вас вариант — оптический диска или скопированные на компьютер файлы либо ISO-образ, затем кликните "Далее".
- В следующем окне укажите путь до источника установочных файлов (диск, папка на компьютере или ISO-образ), выберите записываемую USB-флешку и кликните "Далее".
- Нажмите "Далее" в следующем окне, затем "Продолжить" в диалоговом окне предупреждения стирания данных с флешки.
- Дождитесь окончания процедуры записи.
СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ ПРИ ПОМОЩИ UNIVERSAL USB INSTALLER
С утилитой Universal USB Installer работать так же просто, как и с Rufus:
- В выпадающем списке "Step 1: Select a Distribution…" выберите вариант "Windows 10 Installer" (находит в конце списка).
- Ниже кликните по кнопке "Browse" и укажите путь до ISO-образа диска Windows 10.
- В списке "Step 3: Select the drive letter of your USB" выберите вашу флешку. Если список пуст, отметьте галочку "Show all Drives", но будьте осторожны с выбором буквы диска (если нечаянно выбрать какой-нибудь из логических разделов жесткого диска, он будет отформатирован).
- Еще раз проверьте все установки, затем кликните по кнопке "Create", в диалоговом окне с предупреждением об удалении всех данных с флешки выберите щелкните "Да".
- Дождитесь окончания переноса установочных файлов Windows 10 на флешку.