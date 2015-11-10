Как удалить антивирус Касперского с компьютера?

В данной статье вы найдете подробную инструкцию со скриншотами по удалению антивирусов Касперского стандартным способом, при помощи специальных утилит и деинсталлятора "Kavremover".
Почему важно удалять антивирусы правильно?
Антивирусы, в отличие от других видов программ, воспринимаются операционной системой как один из составляющих ее компонентов по обеспечению безопасности. Это означает, что антивирусная программа глубоко интегрируется в Windows, и при неправильном ее удалении могут возникнуть различные неполадки в работе самой системы. Но это не единственная причина.
Если вы планируете установить на компьютер любой другой антивирус, то имеющийся также необходимо удалить. В отличие от обычных приложений, две и более антивирусные программы не могут сосуществовать в одной и той же системе, т.к. в этом случае между ними может возникнуть конфликт (один из антивирусов будет воспринимать другой как вредоносную программу).
При корректной установке антивирус Касперского обычно легко удаляется стандартным способом. Если в вашем случае это не так, пропустите следующий раздел статьи.
Удаление Касперского стандартным способом
Любые корректно установленные программы из Windows можно удалить при помощи системного приложения "Программы и компоненты". Для Windows 7:
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R", впишите в открывшееся окошко команду "control", нажмите "ОК". Откроется "Панель управления".
- В правом верхнем углу напротив элемента "Просмотр" установите "Мелкие значки". Найдите и в списке в центре окна раздел "Программы и компоненты" и перейдите в него.
Для Windows 10:
- Нажмите комбинацию клавиш "Win + X". В левом нижнем углу отобразится список различных системных программ и компонентов. Кликните по пункту "Программы и компоненты".
Далее выполните следующее:
- Найдите в списке в центре окна "Программы и компоненты" значок антивируса Касперского, кликните по нему правой кнопкой мыши, затем щелкните "Изменить/Удалить".
- Вы можете заметить рядом с антивирусом значок "Kaspersky Secure Connection". Его не трогайте. Этот модуль антивируса обычно удаляется вместе с основной программой.
- На экране отобразится штатная программа удаления антивируса. Кликните в нем по кнопке "Нет, спасибо":
- В следующем окне — клик по кнопке "Удалить".
- В диалоговом окне нажмите "Продолжить".
- Затем "Далее".
- Если вы приобретали лицензионную версию антивируса Касперского, рекомендуем оставить галочку на пункте "Информация о лицензии". Если нет, снимите все галочке в этом окне и нажмите "Далее":
- В последнем окне нажмите кнопку "Удалить".
- Перезагрузите компьютер, кликнув "Да" в последнем окошке удаления антивируса.
Удаление Касперского при помощи сторонних утилит
Если удаление антивируса стандартным способом невозможно, стоит попробовать сделать это при помощи одной из специальных утилит. В качестве примера рассмотрим работу с программой Your Uninstaller:
- Загрузите утилиту с нашего софт-портала (скачать Your Uninstaller). Она платная, но ее можно использовать бесплатно в течение нескольких дней (можете удалить сразу после удаления Касперского).
- Запустите Your Uninstaller. В центре окна среди значков найдите "Kaspersky Anti-Virus", кликните по нему два раза.
- Откроется окно, в котором нужно будет выбрать режим удаления. Выберите последний вариант "Super Mode", который предполагает тщательное сканирование ПК на предмет записей в реестре и файлов антивируса на диске.
- После нажатия "Next" утилита попытается запустить штатную программу-деинсталлятор Касперского. Вместе с этим (а также в случае, если Your Uninstaller не смог запустить программу удаления антивируса) на экране может появиться ошибка:
- Если штатный деинсталлятор Касперского был запущен, не трогайте диалоговое окно с ошибкой. Переключитесь на программу удаления Касперского. Если он не был запущен, пропустите следующий шаг.
- Выполните все шаги по удалению антивируса, описанные в инструкции предыдущей части статьи, кроме последнего пункта (когда деинсталлятор попросит перезагрузить компьютер, выберите вариант "Нет"). После — переключитесь обратно в программу Your Uninstaller.
- Нажмите кнопку "Да" в сообщении об ошибке. Утилита Your Uninstaller приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса:
- Далее на экран будет выведено два списка — записи в реестре и файлы на жестком диске, которые будут удалены. Кликните по кнопке "Next".
- После успешного удаления, кликните "Finish", а затем вручную перезагрузите компьютер.
Удаление Касперского при помощи Kavremover
Kavremover — утилита, написанная разработчиками самого антивируса Касперского. Служит она для экстренного удаления различных продуктов компании, включая антивирусные программы, в случаях, когда стандартная деинсталляция по каким-либо причинам оказывается невозможной.
Сразу после скачивания запустите программу-деинсталлятор, согласитесь с условиями ее использования, затем введите код подтверждения намерения удалить антивирус:
В списке ниже "Обнаружены следующие продукты" должна будет указана ваша версия антивируса. Если нет, выберите ее самостоятельно.
Кликните "Удалить", чтобы программа приступила к удалению Касперского, дождитесь окончания процесса, затем нажмите "ОК" и перезагрузите компьютер.