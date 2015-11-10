Как удалить антивирус Касперского с компьютера?

В данной статье вы найдете подробную инструкцию со скриншотами по удалению антивирусов Касперского стандартным способом, при помощи специальных утилит и деинсталлятора "Kavremover".

Почему важно удалять антивирусы правильно?

Антивирусы, в отличие от других видов программ, воспринимаются операционной системой как один из составляющих ее компонентов по обеспечению безопасности. Это означает, что антивирусная программа глубоко интегрируется в Windows, и при неправильном ее удалении могут возникнуть различные неполадки в работе самой системы. Но это не единственная причина.

Если вы планируете установить на компьютер любой другой антивирус, то имеющийся также необходимо удалить. В отличие от обычных приложений, две и более антивирусные программы не могут сосуществовать в одной и той же системе, т.к. в этом случае между ними может возникнуть конфликт (один из антивирусов будет воспринимать другой как вредоносную программу).

При корректной установке антивирус Касперского обычно легко удаляется стандартным способом. Если в вашем случае это не так, пропустите следующий раздел статьи.