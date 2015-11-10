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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как удалить антивирус Касперского с компьютера?

Стандартный и альтернативный способы удаления антивируса Касперского.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В данной статье вы найдете подробную инструкцию со скриншотами по удалению антивирусов Касперского стандартным способом, при помощи специальных утилит и деинсталлятора "Kavremover".

Почему важно удалять антивирусы правильно?

Антивирусы, в отличие от других видов программ, воспринимаются операционной системой как один из составляющих ее компонентов по обеспечению безопасности. Это означает, что антивирусная программа глубоко интегрируется в Windows, и при неправильном ее удалении могут возникнуть различные неполадки в работе самой системы. Но это не единственная причина.

Если вы планируете установить на компьютер любой другой антивирус, то имеющийся также необходимо удалить. В отличие от обычных приложений, две и более антивирусные программы не могут сосуществовать в одной и той же системе, т.к. в этом случае между ними может возникнуть конфликт (один из антивирусов будет воспринимать другой как вредоносную программу).

При корректной установке антивирус Касперского обычно легко удаляется стандартным способом. Если в вашем случае это не так, пропустите следующий раздел статьи.

Удаление Касперского стандартным способом

Любые корректно установленные программы из Windows можно удалить при помощи системного приложения "Программы и компоненты". Для Windows 7:

  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R", впишите в открывшееся окошко команду "control", нажмите "ОК". Откроется "Панель управления".

Запуск "Панели управления"

  • В правом верхнем углу напротив элемента "Просмотр" установите "Мелкие значки". Найдите и в списке в центре окна раздел "Программы и компоненты" и перейдите в него.

Для Windows 10:

  • Нажмите комбинацию клавиш "Win + X". В левом нижнем углу отобразится список различных системных программ и компонентов. Кликните по пункту "Программы и компоненты".

Запуск приложения "Программы и компоненты"

Далее выполните следующее:

  • Найдите в списке в центре окна "Программы и компоненты" значок антивируса Касперского, кликните по нему правой кнопкой мыши, затем щелкните "Изменить/Удалить".

Удаление Касперского стандартным способом

  • Вы можете заметить рядом с антивирусом значок "Kaspersky Secure Connection". Его не трогайте. Этот модуль антивируса обычно удаляется вместе с основной программой.
  • На экране отобразится штатная программа удаления антивируса. Кликните в нем по кнопке "Нет, спасибо":

Удаление Касперского

  • В следующем окне — клик по кнопке "Удалить".

Удаление антивируса Касперского

  • В диалоговом окне нажмите "Продолжить".

Удаление Касперского

  • Затем "Далее".

Удаление Касперского

  • Если вы приобретали лицензионную версию антивируса Касперского, рекомендуем оставить галочку на пункте "Информация о лицензии". Если нет, снимите все галочке в этом окне и нажмите "Далее":

Удаление антивируса Касперского

  • В последнем окне нажмите кнопку "Удалить".

Деинсталляция Касперского

  • Перезагрузите компьютер, кликнув "Да" в последнем окошке удаления антивируса.

Завершение удаления Касперского

Удаление Касперского при помощи сторонних утилит

Если удаление антивируса стандартным способом невозможно, стоит попробовать сделать это при помощи одной из специальных утилит. В качестве примера рассмотрим работу с программой Your Uninstaller:

  • Загрузите утилиту с нашего софт-портала (скачать Your Uninstaller). Она платная, но ее можно использовать бесплатно в течение нескольких дней (можете удалить сразу после удаления Касперского).
  • Запустите Your Uninstaller. В центре окна среди значков найдите "Kaspersky Anti-Virus", кликните по нему два раза.

Утилита Your Uninstaller

  • Откроется окно, в котором нужно будет выбрать режим удаления. Выберите последний вариант "Super Mode", который предполагает тщательное сканирование ПК на предмет записей в реестре и файлов антивируса на диске.

Выбор режима удаления в Your Uninstaller

  • После нажатия "Next" утилита попытается запустить штатную программу-деинсталлятор Касперского. Вместе с этим (а также в случае, если Your Uninstaller не смог запустить программу удаления антивируса) на экране может появиться ошибка:

Ошибка запуска программы удаления Касперского в Your Uninstaller

  • Если штатный деинсталлятор Касперского был запущен, не трогайте диалоговое окно с ошибкой. Переключитесь на программу удаления Касперского. Если он не был запущен, пропустите следующий шаг.
  • Выполните все шаги по удалению антивируса, описанные в инструкции предыдущей части статьи, кроме последнего пункта (когда деинсталлятор попросит перезагрузить компьютер, выберите вариант "Нет"). После — переключитесь обратно в программу Your Uninstaller.

Удаление Касперского через Your Uninstaller

  • Нажмите кнопку "Да" в сообщении об ошибке. Утилита Your Uninstaller приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса:

Сканирование ПК при помощи Your Uninstaller

  • Далее на экран будет выведено два списка — записи в реестре и файлы на жестком диске, которые будут удалены. Кликните по кнопке "Next".

Список остаточных данных в программе Your Uninstaller

  • После успешного удаления, кликните "Finish", а затем вручную перезагрузите компьютер.

Заверешение удаления Ксперского в Your Uninstaller

Удаление Касперского при помощи Kavremover

Kavremover — утилита, написанная разработчиками самого антивируса Касперского. Служит она для экстренного удаления различных продуктов компании, включая антивирусные программы, в случаях, когда стандартная деинсталляция по каким-либо причинам оказывается невозможной.

Сразу после скачивания запустите программу-деинсталлятор, согласитесь с условиями ее использования, затем введите код подтверждения намерения удалить антивирус:

Программа Kavremover

В списке ниже "Обнаружены следующие продукты" должна будет указана ваша версия антивируса. Если нет, выберите ее самостоятельно.

Кликните "Удалить", чтобы программа приступила к удалению Касперского, дождитесь окончания процесса, затем нажмите "ОК" и перезагрузите компьютер.

Удаление Касперского при помощи Kavremover

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Kavremover
Kavremover

Версия 1.0.2066

Программа для удаления антивирусов Касперского

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Юрий

Добрый день!
Пытаюсь удалить Касперского утилитой Kavremover. По окончании работы утилиты, после перезагрузки компьютера антивирус, как ни в чём ни бывало загружается и продолжает свою миссию. Каталог и файлы с диска не удаляются. Почему?