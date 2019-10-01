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Лучшие программы 09.04.2026 8 минут

Лучшие бесплатные антивирусы для Windows

Kaspersky, Avast, Panda, AVG, 360 Total Security и другие лучшие бесплатные антивирусы для компьютера.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В недавнем прошлом практически все антивирусы являлись платным ПО. В настоящее время большинство известных разработчиков антивирусного софта предлагают специальные бесплатные версии своих программных продуктов. Они хоть и имеют ограничения в функциональных возможностях, но все же способны защитить компьютер от всевозможных вирусных угроз и действий всякого рода вредоносных/нежелательных программ.

Kaspersky Free

Компания «Лаборатория Касперского» уже давно присоединились к числу разработчиков антивирусных программ, предоставляющих средства защиты компьютера от вирусов абсолютно бесплатно.

Антивирус Kaspersky Free способен обнаруживать и нейтрализовывать практически все типы вирусных угроз, но в бесплатной версии, к сожалению, невозможно настроить защиту, потому непонятно, какие именно антивирусные модули работают в данный момент, а как нет.

Антивирус Kaspersky Free

Одна из сильных сторон программы — отслеживание интернет-трафика, передающегося через браузер, в режиме реального времени и автоматическая блокировка вредоносного кода, пытающегося проникнуть на компьютер. Сразу после установки во все поддерживаемые Kaspersky Free браузеры устанавливается специальное расширение (плагин), которое служит в качестве своеобразного встроенного мини-антивируса. Здесь вы можете видеть установленный плагин Kaspersky Protection в браузер Mozilla Firefox:

Плагин Kaspersky Free

Конечно, помимо активного режима защита, в Kaspersky Free предусмотрена функция быстрого/полного/выборочного сканирования компьютера на наличие вредоносных программ.

Бесплатный антивирус Kaspersky Free

Чтобы не забывать время от времени выполнять проверку компьютера вручную, этот процесс можно автоматизировать:

Расписание проверок Kaspersky Free

В настройках Kaspersky Free можно ознакомиться с прочими опциями и функциями антивируса:

  • Включение/выключение интерактивной защиты (автоматическое удаление вредоносных программ сразу при обнаружении).

Функции Kaspersky Free

  • Тонкая настройка производительности (можно включить/выключить некоторые функции антивируса для экономии ресурсов компьютера при выполнении им других задач).

Настройки Kaspersky Free

  • Возможность настройки основных модулей защиты: управление списком исключений, сетевая защита, самозащита (блокировка попыток изменения вредоносными программами файлов антивируса на диске и/или в ОЗУ) и другие.

Дополнительные функции Kaspersky Free

Panda Free Antivirus

Антивирус Panda Free Antivirus близок по эффективности обнаружения и устранения угроз к Avast Free Antivirus (согласно результатам тестов различных агентств) — это вечные конкуренты на рынке антивирусного ПО. Однако по удобству интерфейса и простоте использования «Панда Антивирус» во многих моментах превосходит своего соперника, благодаря чему эту антивирусную программу рекомендуют неопытным пользователям.

Panda Free Antivirus

Антивирус Panda Free Antivirus действительно «прост, как две копейки», в управлении. Свою основную задачу — сканирование компьютера — он потихоньку выполняет в фоновом режиме. Каждый раз, открывая программу, пользователь будет видеть количество проверенных файлов — и это число постоянно увеличивается. И хорошая новость — сканирование в фоне потребляет малое количество компьютерных ресурсов.

Все наиболее важные функции любого антивируса доступны в Panda Free Antivirus бесплатно (для их вызова, кстати, не придется переходить в разные вкладки — все расположено в основном окне):

  • Сканирование компьютера. Доступно три режима — критические зоны (сканирование системного диска и важных каталогов ОС), полная и выборочная проверка.

Panda Free Antivirus

  • Проверка устройств. Полезная функция для владельцев iOS и Android-гаджетов. При помощи этой функции можно выполнить проверку на наличие вредоносных файлов и/или уязвимостей в конфигурации мобильных устройств.

Антивирус Panda Free Antivirus

  • Вакцинация USB-устройств. Довольно интересная функция, записывающая на USB-устройство небольшую программу, которая позволяет защитить его при подключении к зараженному компьютеру.

Антивирус Panda Free Antivirus

  • Мониторинг процессов. Функция отображает запущенные в данный момент процессы, классифицирует их по уровню опасности, отображает количество HTTP-соединений, связанных с этими процессами, и позволяет заблокировать их.

Panda Free Antivirus

И если пользователю необходимо отключить ту или иную функцию антивируса, добавить программу в список исключений из проверки и выполнить иные настройки, все это также делается в пару кликов:

Настройки Panda Free Antivirus

AVG Antivirus Free

Еще один популярный антивирус, имеющий бесплатную версию. Еще на этапе установки AVG Antivirus Free показывает свои положительные качества, позволяя пользователю выбрать, какие именно устанавливать модули защиты.

AVG Antivirus Free

К примеру, сегодня мало, кто из рядовых пользователей ПК пользуется почтовым клиентом вроде Outlook’а. К чему им защита от вирусов, распространяемых по электронной почте? Ни к чему. Чтобы снизить потребление антивирусом компьютерных ресурсов, просто снимаем галочку с ненужного модуля «Защита электронной почты». Вместе с этим, можно отключить и другие функции/модули, например — «Cleanup» (инструмент очистки компьютера от мусора) и/или «Уничтожение файла» (средство безвозвратного уничтожения данных).

Во всем остальном AVG Antivirus Free отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному антивирусу:

  • Наличие различных режимов сканирования компьютера с возможностью тонкой настройки каждого из них.

AVG Antivirus Free

Антивирус AVG Antivirus Free

  • Наличие функций активной (в режиме реального времени) защиты, в данном случае их две: 1) «Защита от файлов» — предварительное сканирование новых файлов до их открытия пользователем; 2) «Анализ поведения» — отслеживание и блокировка подозрительных действий установленных программ. Обе функции также могут быть настроены.

Антивирус AVG Antivirus Free

Антивирус AVG Antivirus Free

  • Наличие функций сетевой защиты — блокирование сетевых атак и блокировка скачиваемых файлов, если те представляют угрозу. Сюда же относится и функция защиты электронной почты, но мы ее отключили. Как и в предыдущих случаях, модуль сетевой защиты может быть настроен.

Функции сетевой защиты антивируса AVG Antivirus Free

Функции сетевой защиты антивируса AVG Antivirus Free

Также в AVG Antivirus Free предусмотрена функция блокировки веб-сайтов. Она входит в состав модуля сетевой защиты.

Comodo Internet Security Premium

Спешим сообщить, что присутствующее в названии антивируса слово «Premium» не означает платность этого продукта. Платная версия антивирусной программы называется «Comodo Internet Security Pro» — такая уж у компании-разработчика маркетинговая фишка.

Comodo Internet Security Premium

Как и у всех современных антивирусов, в Comodo Internet Security Premium, естественно, имеются средства сканирования компьютера на наличие известных угроз. Помимо стандартных режимов сканирования — быстрого, полного, в режиме реального времени и выборочного — антивирусная программа также предлагает выполнить, т.н. «Рейтинговое сканирование». И носит оно, скорее, рекомендательный характер. «Рейтинговое сканирование» показывает пользователю, какие из установленных на компьютере приложений являются доверенными, а какие — нет. Хорошее средство обнаружения (а при необходимости — уничтожения) потенциально нежелательных программ.

Comodo Internet Security Premium

Но наиболее сильной стороной Comodo Internet Security Premium является обеспечение сетевой защиты. Скажем больше — даже бесплатная версия антивируса распространяется со встроенным брандмауэром (файерволом), который по функционалу превосходит аналогичный компонент безопасности Windows. С помощью встроенного файервола, помимо блокировки веб-сайтов и/или доступа в сеть любым сетевым программам, можно, к примеру, просмотреть список активных соединений, скрыть любые сетевые порты от внешних соединений и т.д.

Антивирус Comodo Internet Security Premium

Кстати, Comodo Internet Security Premium окажется полезным для родителей, которые стараются обезопасить своего ребенка от всякого рода вредного для него интернет-контента. В настройках антивируса можно найти специальный и очень удобный фильтр, позволяющий создавать категории сайтов и вносить в них заблокированные или, наоборот, разрешенные сайты (кроме них, никакие другие сайты открываться в браузере не будут).

Антивирус Comodo Internet Security Premium

 Еще одна полезная функция, также предоставляющаяся бесплатно — запуск приложений в «песочнице» (виртуальной среде). С ее помощью можно запускать любые программы, совершенно не беспокоясь о том, что они нанесут какой-либо вред компьютеру. Comodo Internet Security Premium создаст для этой программы собственную виртуальную среду, полностью изолированную от "внешнего мира". Если вы скачиваете программу с интернета и не уверены в ее безопасности, используйте данную функцию, а только потом что-то устанавливайте на компьютер.

Антивирус Comodo Internet Security Premium

Нельзя не отметить наличие у антивируса Comodo Internet Security Premium, т.н. системы «Проактивного предотвращения вторжений». Ее основная задача — отслеживание любых изменений критически важных параметров, файлов, компонентов и прочих системных объектов.

Функции и настройки Comodo Internet Security Premium

Функции и настройки Comodo Internet Security Premium

И все сказанное выше — далеко не единственные возможности антивируса Comodo Internet Security Premium. Но ради справедливости скажем, что многие функции имеют лишь косвенное отношение к защите компьютера от вредоносных программ.

360 Total Security

На данный момент вокруг антивируса 360 Total Security ходят разнообразные споры по поводу заявленной его разработчиками эффективности. А все из-за того, что время тестирования антивируса одним из рейтинговых агентств было выявлено "странное" поведение 360 Total Security — на компьютерах пользователей он вел себя не так, как во время проведения тестов. Т.е. разработчики "подкрутили" функционал антивируса, чтобы тот показал хорошие результаты тестирования, из-за чего, собственно, он впоследствии был снят с конкурса. Тем не менее, 360 Total Security по-прежнему популярен среди обычных пользователей, которым нет никакого дела до тестирования.

360 Total Security

По простоте использования 360 Total Security схож с антивирусом Panda Free Antivirus. Здесь все аккуратно организовано — запутаться сложно. Нужно выполнить быструю/полную/выборочную проверку системы? Заходим во вкладку «Антивирус» и выбираем нужную функцию.

360 Total Security

Также удобно организовано меню настроек антивируса. Пробежавшись по нему, ознакомимся с прочим (помимо сканирования ПК на вирусы) функционалом:

  • «Активная защита» (т.е. сканирование в режиме реального времени). Антивирус не только выполняет фоновое сканирование новых/запускаемых/открываемых файлов, но и предлагает установить расширение для браузера с целью обеспечения защиты от различных веб-угроз.

Антивирус 360 Total Security

  • «Антивирус». Здесь можно запланировать и настроить опции сканирования компьютера.

Антивирус 360 Total Security

  • «Белый» и «Черный» списки. Помимо добавления сюда файлов, которые следует заблокировать либо, наоборот, исключить из проверки, пользователь может также добавить блокируемые и разрешенные (не будут проверяться) сайты.

А теперь к дополнительным функциям, идущими в комплекте с бесплатной версией 360 Total Security:

  1. «Ускорение». Функция позволяет увеличить производительность компьютера/системы путем отключения фоновых задач, пользовательских/системных служб и т.д. Также имеется встроенный редактор автозапуска, возможности которого значительно превосходят стандартный модуль операционной системы, т.к. отображает и позволяет отключать не только программы, но и прочие объекты, выполняющиеся при загрузке ПК.

Функции ускорения системы 360 Total Security

Функции ускорения системы 360 Total Security

  1. «Очистка». Функция призвана обнаруживать и удалять с компьютера (системного диска) различного рода мусорные файлы.

  1. «Песочница». Функция запуска программ в виртуальной изолированной среде

Песочница 360 Total Security

  1. «Очистка реестра». Функция удаляет из системного реестра ошибочные записи.

Очистка реестра 360 Total Security

Вообще, 360 Total Security — это своего рода программный швейцарский нож, позволяющий не только защитить компьютер от вирусных угроз, но и обслуживать его, а также решать разнообразные проблемы пользователя. Жаль, что большинство этих функция доступно лишь в платной версии антивируса.

Дополнительные функции 360 Total Security

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

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Comodo AntiVirus
Comodo AntiVirus

Версия 6.2.282872.2847

Бесплатный мощный антивирус

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Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

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