Лучшие бесплатные антивирусы для Windows

В недавнем прошлом практически все антивирусы являлись платным ПО. В настоящее время большинство известных разработчиков антивирусного софта предлагают специальные бесплатные версии своих программных продуктов. Они хоть и имеют ограничения в функциональных возможностях, но все же способны защитить компьютер от всевозможных вирусных угроз и действий всякого рода вредоносных/нежелательных программ.

Kaspersky Free Компания «Лаборатория Касперского» уже давно присоединились к числу разработчиков антивирусных программ, предоставляющих средства защиты компьютера от вирусов абсолютно бесплатно. Антивирус Kaspersky Free способен обнаруживать и нейтрализовывать практически все типы вирусных угроз, но в бесплатной версии, к сожалению, невозможно настроить защиту, потому непонятно, какие именно антивирусные модули работают в данный момент, а как нет. Одна из сильных сторон программы — отслеживание интернет-трафика, передающегося через браузер, в режиме реального времени и автоматическая блокировка вредоносного кода, пытающегося проникнуть на компьютер. Сразу после установки во все поддерживаемые Kaspersky Free браузеры устанавливается специальное расширение (плагин), которое служит в качестве своеобразного встроенного мини-антивируса. Здесь вы можете видеть установленный плагин Kaspersky Protection в браузер Mozilla Firefox: Конечно, помимо активного режима защита, в Kaspersky Free предусмотрена функция быстрого/полного/выборочного сканирования компьютера на наличие вредоносных программ. Чтобы не забывать время от времени выполнять проверку компьютера вручную, этот процесс можно автоматизировать: В настройках Kaspersky Free можно ознакомиться с прочими опциями и функциями антивируса: Включение/выключение интерактивной защиты (автоматическое удаление вредоносных программ сразу при обнаружении). Тонкая настройка производительности (можно включить/выключить некоторые функции антивируса для экономии ресурсов компьютера при выполнении им других задач). Возможность настройки основных модулей защиты: управление списком исключений, сетевая защита, самозащита (блокировка попыток изменения вредоносными программами файлов антивируса на диске и/или в ОЗУ) и другие.

Panda Free Antivirus Антивирус Panda Free Antivirus близок по эффективности обнаружения и устранения угроз к Avast Free Antivirus (согласно результатам тестов различных агентств) — это вечные конкуренты на рынке антивирусного ПО. Однако по удобству интерфейса и простоте использования «Панда Антивирус» во многих моментах превосходит своего соперника, благодаря чему эту антивирусную программу рекомендуют неопытным пользователям. Антивирус Panda Free Antivirus действительно «прост, как две копейки», в управлении. Свою основную задачу — сканирование компьютера — он потихоньку выполняет в фоновом режиме. Каждый раз, открывая программу, пользователь будет видеть количество проверенных файлов — и это число постоянно увеличивается. И хорошая новость — сканирование в фоне потребляет малое количество компьютерных ресурсов. Все наиболее важные функции любого антивируса доступны в Panda Free Antivirus бесплатно (для их вызова, кстати, не придется переходить в разные вкладки — все расположено в основном окне): Сканирование компьютера. Доступно три режима — критические зоны (сканирование системного диска и важных каталогов ОС), полная и выборочная проверка. Проверка устройств. Полезная функция для владельцев iOS и Android-гаджетов. При помощи этой функции можно выполнить проверку на наличие вредоносных файлов и/или уязвимостей в конфигурации мобильных устройств. Вакцинация USB-устройств. Довольно интересная функция, записывающая на USB-устройство небольшую программу, которая позволяет защитить его при подключении к зараженному компьютеру. Мониторинг процессов. Функция отображает запущенные в данный момент процессы, классифицирует их по уровню опасности, отображает количество HTTP-соединений, связанных с этими процессами, и позволяет заблокировать их. И если пользователю необходимо отключить ту или иную функцию антивируса, добавить программу в список исключений из проверки и выполнить иные настройки, все это также делается в пару кликов:

AVG Antivirus Free Еще один популярный антивирус, имеющий бесплатную версию. Еще на этапе установки AVG Antivirus Free показывает свои положительные качества, позволяя пользователю выбрать, какие именно устанавливать модули защиты. К примеру, сегодня мало, кто из рядовых пользователей ПК пользуется почтовым клиентом вроде Outlook’а. К чему им защита от вирусов, распространяемых по электронной почте? Ни к чему. Чтобы снизить потребление антивирусом компьютерных ресурсов, просто снимаем галочку с ненужного модуля «Защита электронной почты». Вместе с этим, можно отключить и другие функции/модули, например — «Cleanup» (инструмент очистки компьютера от мусора) и/или «Уничтожение файла» (средство безвозвратного уничтожения данных). Во всем остальном AVG Antivirus Free отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному антивирусу: Наличие различных режимов сканирования компьютера с возможностью тонкой настройки каждого из них. Наличие функций активной (в режиме реального времени) защиты, в данном случае их две: 1) «Защита от файлов» — предварительное сканирование новых файлов до их открытия пользователем; 2) «Анализ поведения» — отслеживание и блокировка подозрительных действий установленных программ. Обе функции также могут быть настроены. Наличие функций сетевой защиты — блокирование сетевых атак и блокировка скачиваемых файлов, если те представляют угрозу. Сюда же относится и функция защиты электронной почты, но мы ее отключили. Как и в предыдущих случаях, модуль сетевой защиты может быть настроен. Также в AVG Antivirus Free предусмотрена функция блокировки веб-сайтов. Она входит в состав модуля сетевой защиты.

Comodo Internet Security Premium Спешим сообщить, что присутствующее в названии антивируса слово «Premium» не означает платность этого продукта. Платная версия антивирусной программы называется «Comodo Internet Security Pro» — такая уж у компании-разработчика маркетинговая фишка. Как и у всех современных антивирусов, в Comodo Internet Security Premium, естественно, имеются средства сканирования компьютера на наличие известных угроз. Помимо стандартных режимов сканирования — быстрого, полного, в режиме реального времени и выборочного — антивирусная программа также предлагает выполнить, т.н. «Рейтинговое сканирование». И носит оно, скорее, рекомендательный характер. «Рейтинговое сканирование» показывает пользователю, какие из установленных на компьютере приложений являются доверенными, а какие — нет. Хорошее средство обнаружения (а при необходимости — уничтожения) потенциально нежелательных программ. Но наиболее сильной стороной Comodo Internet Security Premium является обеспечение сетевой защиты. Скажем больше — даже бесплатная версия антивируса распространяется со встроенным брандмауэром (файерволом), который по функционалу превосходит аналогичный компонент безопасности Windows. С помощью встроенного файервола, помимо блокировки веб-сайтов и/или доступа в сеть любым сетевым программам, можно, к примеру, просмотреть список активных соединений, скрыть любые сетевые порты от внешних соединений и т.д. Кстати, Comodo Internet Security Premium окажется полезным для родителей, которые стараются обезопасить своего ребенка от всякого рода вредного для него интернет-контента. В настройках антивируса можно найти специальный и очень удобный фильтр, позволяющий создавать категории сайтов и вносить в них заблокированные или, наоборот, разрешенные сайты (кроме них, никакие другие сайты открываться в браузере не будут). Еще одна полезная функция, также предоставляющаяся бесплатно — запуск приложений в «песочнице» (виртуальной среде). С ее помощью можно запускать любые программы, совершенно не беспокоясь о том, что они нанесут какой-либо вред компьютеру. Comodo Internet Security Premium создаст для этой программы собственную виртуальную среду, полностью изолированную от "внешнего мира". Если вы скачиваете программу с интернета и не уверены в ее безопасности, используйте данную функцию, а только потом что-то устанавливайте на компьютер. Нельзя не отметить наличие у антивируса Comodo Internet Security Premium, т.н. системы «Проактивного предотвращения вторжений». Ее основная задача — отслеживание любых изменений критически важных параметров, файлов, компонентов и прочих системных объектов. И все сказанное выше — далеко не единственные возможности антивируса Comodo Internet Security Premium. Но ради справедливости скажем, что многие функции имеют лишь косвенное отношение к защите компьютера от вредоносных программ.