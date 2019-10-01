Лучшие бесплатные антивирусы для Windows

В недавнем прошлом практически все антивирусы являлись платным ПО. В настоящее время большинство известных разработчиков антивирусного софта предлагают специальные бесплатные версии своих программных продуктов. Они хоть и имеют ограничения в функциональных возможностях, но все же способны защитить компьютер от всевозможных вирусных угроз и действий всякого рода вредоносных/нежелательных программ.
Kaspersky Free
Компания «Лаборатория Касперского» уже давно присоединились к числу разработчиков антивирусных программ, предоставляющих средства защиты компьютера от вирусов абсолютно бесплатно.
Антивирус Kaspersky Free способен обнаруживать и нейтрализовывать практически все типы вирусных угроз, но в бесплатной версии, к сожалению, невозможно настроить защиту, потому непонятно, какие именно антивирусные модули работают в данный момент, а как нет.
Одна из сильных сторон программы — отслеживание интернет-трафика, передающегося через браузер, в режиме реального времени и автоматическая блокировка вредоносного кода, пытающегося проникнуть на компьютер. Сразу после установки во все поддерживаемые Kaspersky Free браузеры устанавливается специальное расширение (плагин), которое служит в качестве своеобразного встроенного мини-антивируса. Здесь вы можете видеть установленный плагин Kaspersky Protection в браузер Mozilla Firefox:
Конечно, помимо активного режима защита, в Kaspersky Free предусмотрена функция быстрого/полного/выборочного сканирования компьютера на наличие вредоносных программ.
Чтобы не забывать время от времени выполнять проверку компьютера вручную, этот процесс можно автоматизировать:
В настройках Kaspersky Free можно ознакомиться с прочими опциями и функциями антивируса:
- Включение/выключение интерактивной защиты (автоматическое удаление вредоносных программ сразу при обнаружении).
- Тонкая настройка производительности (можно включить/выключить некоторые функции антивируса для экономии ресурсов компьютера при выполнении им других задач).
- Возможность настройки основных модулей защиты: управление списком исключений, сетевая защита, самозащита (блокировка попыток изменения вредоносными программами файлов антивируса на диске и/или в ОЗУ) и другие.
Panda Free Antivirus
Антивирус Panda Free Antivirus близок по эффективности обнаружения и устранения угроз к Avast Free Antivirus (согласно результатам тестов различных агентств) — это вечные конкуренты на рынке антивирусного ПО. Однако по удобству интерфейса и простоте использования «Панда Антивирус» во многих моментах превосходит своего соперника, благодаря чему эту антивирусную программу рекомендуют неопытным пользователям.
Антивирус Panda Free Antivirus действительно «прост, как две копейки», в управлении. Свою основную задачу — сканирование компьютера — он потихоньку выполняет в фоновом режиме. Каждый раз, открывая программу, пользователь будет видеть количество проверенных файлов — и это число постоянно увеличивается. И хорошая новость — сканирование в фоне потребляет малое количество компьютерных ресурсов.
Все наиболее важные функции любого антивируса доступны в Panda Free Antivirus бесплатно (для их вызова, кстати, не придется переходить в разные вкладки — все расположено в основном окне):
- Сканирование компьютера. Доступно три режима — критические зоны (сканирование системного диска и важных каталогов ОС), полная и выборочная проверка.
- Проверка устройств. Полезная функция для владельцев iOS и Android-гаджетов. При помощи этой функции можно выполнить проверку на наличие вредоносных файлов и/или уязвимостей в конфигурации мобильных устройств.
- Вакцинация USB-устройств. Довольно интересная функция, записывающая на USB-устройство небольшую программу, которая позволяет защитить его при подключении к зараженному компьютеру.
- Мониторинг процессов. Функция отображает запущенные в данный момент процессы, классифицирует их по уровню опасности, отображает количество HTTP-соединений, связанных с этими процессами, и позволяет заблокировать их.
И если пользователю необходимо отключить ту или иную функцию антивируса, добавить программу в список исключений из проверки и выполнить иные настройки, все это также делается в пару кликов:
AVG Antivirus Free
Еще один популярный антивирус, имеющий бесплатную версию. Еще на этапе установки AVG Antivirus Free показывает свои положительные качества, позволяя пользователю выбрать, какие именно устанавливать модули защиты.
К примеру, сегодня мало, кто из рядовых пользователей ПК пользуется почтовым клиентом вроде Outlook’а. К чему им защита от вирусов, распространяемых по электронной почте? Ни к чему. Чтобы снизить потребление антивирусом компьютерных ресурсов, просто снимаем галочку с ненужного модуля «Защита электронной почты». Вместе с этим, можно отключить и другие функции/модули, например — «Cleanup» (инструмент очистки компьютера от мусора) и/или «Уничтожение файла» (средство безвозвратного уничтожения данных).
Во всем остальном AVG Antivirus Free отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному антивирусу:
- Наличие различных режимов сканирования компьютера с возможностью тонкой настройки каждого из них.
- Наличие функций активной (в режиме реального времени) защиты, в данном случае их две: 1) «Защита от файлов» — предварительное сканирование новых файлов до их открытия пользователем; 2) «Анализ поведения» — отслеживание и блокировка подозрительных действий установленных программ. Обе функции также могут быть настроены.
- Наличие функций сетевой защиты — блокирование сетевых атак и блокировка скачиваемых файлов, если те представляют угрозу. Сюда же относится и функция защиты электронной почты, но мы ее отключили. Как и в предыдущих случаях, модуль сетевой защиты может быть настроен.
Также в AVG Antivirus Free предусмотрена функция блокировки веб-сайтов. Она входит в состав модуля сетевой защиты.
360 Total Security
На данный момент вокруг антивируса 360 Total Security ходят разнообразные споры по поводу заявленной его разработчиками эффективности. А все из-за того, что время тестирования антивируса одним из рейтинговых агентств было выявлено "странное" поведение 360 Total Security — на компьютерах пользователей он вел себя не так, как во время проведения тестов. Т.е. разработчики "подкрутили" функционал антивируса, чтобы тот показал хорошие результаты тестирования, из-за чего, собственно, он впоследствии был снят с конкурса. Тем не менее, 360 Total Security по-прежнему популярен среди обычных пользователей, которым нет никакого дела до тестирования.
По простоте использования 360 Total Security схож с антивирусом Panda Free Antivirus. Здесь все аккуратно организовано — запутаться сложно. Нужно выполнить быструю/полную/выборочную проверку системы? Заходим во вкладку «Антивирус» и выбираем нужную функцию.
Также удобно организовано меню настроек антивируса. Пробежавшись по нему, ознакомимся с прочим (помимо сканирования ПК на вирусы) функционалом:
- «Активная защита» (т.е. сканирование в режиме реального времени). Антивирус не только выполняет фоновое сканирование новых/запускаемых/открываемых файлов, но и предлагает установить расширение для браузера с целью обеспечения защиты от различных веб-угроз.
- «Антивирус». Здесь можно запланировать и настроить опции сканирования компьютера.
- «Белый» и «Черный» списки. Помимо добавления сюда файлов, которые следует заблокировать либо, наоборот, исключить из проверки, пользователь может также добавить блокируемые и разрешенные (не будут проверяться) сайты.
А теперь к дополнительным функциям, идущими в комплекте с бесплатной версией 360 Total Security:
- «Ускорение». Функция позволяет увеличить производительность компьютера/системы путем отключения фоновых задач, пользовательских/системных служб и т.д. Также имеется встроенный редактор автозапуска, возможности которого значительно превосходят стандартный модуль операционной системы, т.к. отображает и позволяет отключать не только программы, но и прочие объекты, выполняющиеся при загрузке ПК.
- «Очистка». Функция призвана обнаруживать и удалять с компьютера (системного диска) различного рода мусорные файлы.
- «Песочница». Функция запуска программ в виртуальной изолированной среде
- «Очистка реестра». Функция удаляет из системного реестра ошибочные записи.
Вообще, 360 Total Security — это своего рода программный швейцарский нож, позволяющий не только защитить компьютер от вирусных угроз, но и обслуживать его, а также решать разнообразные проблемы пользователя. Жаль, что большинство этих функция доступно лишь в платной версии антивируса.