Как удалить с компьютера всё, кроме Windows и драйверов?

Многие пользователи Windows, не решаясь или не имея возможности выполнить переустановку операционной системы, предпочитают полностью очистить компьютер от установленных программ и файлов, не трогая при этом саму систему и драйверы устройств. Сразу скажем, что этот способ не очень эффективен, если целью удаления является увеличение производительности компьютера ввиду засорения жесткого диска различным мусором.
Удаление программ
Речь идет о приложениях, которые были установлены пользователем. Их можно удалить, используя стандартные средства (файлы-деинсталляторы, находящиеся в папке с установленными приложениями, либо системные инструменты) или специализированные утилиты. Первый способ удобнее, т.к. не требует установки дополнительного приложения-деинсталлятора, но он не столь эффективен. Вот, что требуется сделать:
- Откройте "Панель управления" из меню "Пуск" и кликните по элементу "Удаление программы".
- Если такого нет, найдите и откройте раздел "Программы и компоненты".
- Откроется окно со списком установленных программ (возможно, что он будет не полным).
- Кликните один раз правой кнопкой мыши по значку/названию любой программы, затем в выпадающем меню выберите пункт "Удалить" или "Удалить/Изменить".
- Следуйте инструкция деинсталлятора для завершения удаления.
Второй способ — использование специальных программ-деинсталляторов. В список их возможностей зачастую входит очистка реестра от оставленных удаленным приложением записей и удаление остаточных файлов с жесткого диска. Одной из таких программ является Your Uninstaller. Работать с ней просто:
- Выбираем любую программу из числа представленных на экране, затем жмем кнопку "Uninstall" в левом верхнем углу.
- В открывшемся окне выбираем режим удаления "Super Mode" и жмем кнопку "Next".
- Первым делом запустится штатный деинсталлятор программы. Следуем инструкциям для удаления приложения.
- Как только он завершит свою работу, Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие следов удаленной только что программы, что займет некоторое время.
- На последнем этапе нажимает "Next", все остальное программа Your Uninstaller сделает сама.
Обратите внимание, что и в "Панели управления", и в программах-деинсталляторах будут также присутствовать приложения, установленные вместе с теми или иными драйверами устройств. В их именах может присутствовать слово "Драйвер" или "Driver", но не всегда. Если не знаете, является ли программа драйвером, вбейте с любой интернет-поисковик ее название, что уточнить предназначение.
По завершению удаления всего ненужного перейдите к следующему шагу.
Форматируем разделы/тома жесткого диска
Все тома диска (локальные диски D, F, E и т.д.), кроме системного (как правило, "Локальный диск C:"), не участвуют в работе операционной системы. Для быстрой очистки содержимого томов рекомендуем не удалять папки и файлы вручную, а выполнить форматирование:
- Убедитесь, что диск не является системным. В корне системных томов есть такие папки, как "Windows" и "Program Files". Если видите их, переходите к другому разделу. Если же других разделов нет, переходите к следующей части статьи.
- Кликните правой кнопкой мыши по форматируемому диску и выберите из выпадающего меню пункт "Форматировать…".
- В новом окне нажмите кнопку "Начать". Запустите форматирование диска, по завершению которого он будет очищен от хранящихся на нем данных.
Проделайте то же самое со всеми остальными несистемными разделами диска.
Удаляем ненужные файлы с системного диска
В Windows имеется ряд папок, где хранятся файлы программ, различные логи, кэшированные данные и т.д. По умолчанию эти папки скрыты. Но их можно открыть. Способ для всех версий Windows:
- Нажмите на клавиатуре "Win + R", в открывшееся окно скопируйте следующую команду (после — нажмите "ОК"): rundllexe shell32.dll,Options_RunDLL 0
- Откроется окно "Параметры проводника". Перейдите во вкладку "Вид".
- В самом низу списка "Дополнительные параметры" снимите галочку с пункта "Скрывать защищенные системные файлы", ниже — установите переключатель в положение "Показывать скрытые файлы, папки и диски". Нажмите "ОК".
Переходим к удалению ненужных файлов и папок:
- Откройте системный диск, перейдите в папку "Пользователи".
- Найдите папку с именем учетной записи компьютера. В нашем случае — это "vzgn". Откройте ее, а затем перейдите в папку "AppData".
- В "AppData" содержатся файлы различных программ — сохранения, кэш, настройки, логи и т.д. Есть здесь и системные данные, которые лучше не трогать. В самом каталоге "AppData" можно увидеть 3 папки — "Local", "LocalLow" и "Roaming". Откройте, например, "Local".
- Здесь хранится довольно много вложенных папок. Из названия обычно соответствуют названию того приложения, что ее создало. Такие папки можно спокойно удалять.
Как и в случае с удалением программ, если есть сомнения касательно какой-либо из вложенных в "AppData" папок, впишите ее название в Яндекс или Гугл, чтобы получить более точную информацию о ней.