Как удалить с компьютера всё, кроме Windows и драйверов?

Многие пользователи Windows, не решаясь или не имея возможности выполнить переустановку операционной системы, предпочитают полностью очистить компьютер от установленных программ и файлов, не трогая при этом саму систему и драйверы устройств. Сразу скажем, что этот способ не очень эффективен, если целью удаления является увеличение производительности компьютера ввиду засорения жесткого диска различным мусором.

Удаление программ

Речь идет о приложениях, которые были установлены пользователем. Их можно удалить, используя стандартные средства (файлы-деинсталляторы, находящиеся в папке с установленными приложениями, либо системные инструменты) или специализированные утилиты. Первый способ удобнее, т.к. не требует установки дополнительного приложения-деинсталлятора, но он не столь эффективен. Вот, что требуется сделать:

Откройте "Панель управления" из меню "Пуск" и кликните по элементу "Удаление программы".

Если такого нет, найдите и откройте раздел "Программы и компоненты".

Откроется окно со списком установленных программ (возможно, что он будет не полным).

Кликните один раз правой кнопкой мыши по значку/названию любой программы, затем в выпадающем меню выберите пункт "Удалить" или "Удалить/Изменить".

Следуйте инструкция деинсталлятора для завершения удаления.

Второй способ — использование специальных программ-деинсталляторов. В список их возможностей зачастую входит очистка реестра от оставленных удаленным приложением записей и удаление остаточных файлов с жесткого диска. Одной из таких программ является Your Uninstaller. Работать с ней просто:

Выбираем любую программу из числа представленных на экране, затем жмем кнопку "Uninstall" в левом верхнем углу.

В открывшемся окне выбираем режим удаления "Super Mode" и жмем кнопку "Next".

Первым делом запустится штатный деинсталлятор программы. Следуем инструкциям для удаления приложения.

Как только он завершит свою работу, Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие следов удаленной только что программы, что займет некоторое время.

На последнем этапе нажимает "Next", все остальное программа Your Uninstaller сделает сама.

Обратите внимание, что и в "Панели управления", и в программах-деинсталляторах будут также присутствовать приложения, установленные вместе с теми или иными драйверами устройств. В их именах может присутствовать слово "Драйвер" или "Driver", но не всегда. Если не знаете, является ли программа драйвером, вбейте с любой интернет-поисковик ее название, что уточнить предназначение.

По завершению удаления всего ненужного перейдите к следующему шагу.