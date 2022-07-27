Как удалить антивирус 360 Total Security с компьютера?

Любые программы желательно удалять с компьютера так, чтобы после них не осталось никаких следов в виде записей в реестре и остаточных файлов на диске. В случае с антивирусами таких следов в системе остается больше, чем от приложений другого типа. Связано это с тем, что антивирусная программа буквально встраивается в ОС, становясь ее полноценным компонентом.

Рассмотрим процесс удаления антивируса 360 Total Security стандартным способом и при помощи специальных утилит.

Удаление 360 Total Security стандартными способами

Большинство Windows-программ может быть удалено двумя стандартными способами:

Через системный деинсталлятор приложений в ОС Windows; При помощи штатного деинсталлятора (при его наличии) удаляемой программы.

Удаление средствами Windows. Первый способ предполагает выполнение следующих действий:

В Windows Vista/7 — откройте "Панель управления" из меню "Пуск", оттуда перейдите в раздел "Программы и компоненты" (режим просмотра — "Мелкие значки"):

В Windows 8 и выше — откройте "Параметры Windows" из меню "Пуск" (значок с изображением шестеренки), перейдите в раздел "Система", затем в левой части окна кликните по вкладке "Приложения и возможности":

В отобразившемся на экране списке установленных программ найдите значок антивируса 360 Total Security, выделите его мышкой, затем кликните по кнопке "Удалить" (в Windows Vista/7 она расположена в верхней части окна):

Если по каким-то причинам в списке программ отсутствует значок антивируса, переходите к следующей части статьи. Если он есть, продолжайте следовать данной инструкции.

На экране появится деинсталлятор антивируса 360 Total Security. Кликните по кнопке "Продолжить удаление" в нижнем левом углу.

Затем еще раз.

Далее будет предложено удаление файлов, помещенных в карантин (если антивирус 360 Total Security находил вирусы и помещал их туда), и параметров ускорения игры. Отметьте соответствующие галочки и кликните по кнопке "Следующий":

Согласитесь с удалением антивируса и дождитесь окончания процесса. На финальной стадии кликните по кнопке "Завершить":

Удаление завершено.

Удаление через штатный деинсталлятор 360 Total Security. Данный способ предполагает ручной запуск программы-деинсталлятора антивируса 360 Total Security. Найти его можно в папке установки приложения. Если при инсталляции вы не изменяли настройки, перейдите в "Проводнике" по следующему пути:

C:\Program Files\360\Total Security

Если у вас 64-разрядная Windows, перейдите в:

C:\Program Files (x86)\360\Total Security

Вместо "C:" у вас может быть другая буква (зависит от того, какой из локальных дисков является системным).

В папке "Total Security" должен находиться файл "Uninstall.exe". Запустите его как любую другую программу. Если этот файл отсутствует, переходите к следующей части статьи.

Дальнейшие действия такие же, как и в предыдущем способе удаления.