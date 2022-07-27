Как удалить антивирус 360 Total Security с компьютера?

Любые программы желательно удалять с компьютера так, чтобы после них не осталось никаких следов в виде записей в реестре и остаточных файлов на диске. В случае с антивирусами таких следов в системе остается больше, чем от приложений другого типа. Связано это с тем, что антивирусная программа буквально встраивается в ОС, становясь ее полноценным компонентом.
Рассмотрим процесс удаления антивируса 360 Total Security стандартным способом и при помощи специальных утилит.
Удаление 360 Total Security стандартными способами
Большинство Windows-программ может быть удалено двумя стандартными способами:
- Через системный деинсталлятор приложений в ОС Windows;
- При помощи штатного деинсталлятора (при его наличии) удаляемой программы.
Удаление средствами Windows. Первый способ предполагает выполнение следующих действий:
- В Windows Vista/7 — откройте "Панель управления" из меню "Пуск", оттуда перейдите в раздел "Программы и компоненты" (режим просмотра — "Мелкие значки"):
- В Windows 8 и выше — откройте "Параметры Windows" из меню "Пуск" (значок с изображением шестеренки), перейдите в раздел "Система", затем в левой части окна кликните по вкладке "Приложения и возможности":
- В отобразившемся на экране списке установленных программ найдите значок антивируса 360 Total Security, выделите его мышкой, затем кликните по кнопке "Удалить" (в Windows Vista/7 она расположена в верхней части окна):
- Если по каким-то причинам в списке программ отсутствует значок антивируса, переходите к следующей части статьи. Если он есть, продолжайте следовать данной инструкции.
- На экране появится деинсталлятор антивируса 360 Total Security. Кликните по кнопке "Продолжить удаление" в нижнем левом углу.
- Затем еще раз.
- Далее будет предложено удаление файлов, помещенных в карантин (если антивирус 360 Total Security находил вирусы и помещал их туда), и параметров ускорения игры. Отметьте соответствующие галочки и кликните по кнопке "Следующий":
- Согласитесь с удалением антивируса и дождитесь окончания процесса. На финальной стадии кликните по кнопке "Завершить":
Удаление завершено.
Удаление через штатный деинсталлятор 360 Total Security. Данный способ предполагает ручной запуск программы-деинсталлятора антивируса 360 Total Security. Найти его можно в папке установки приложения. Если при инсталляции вы не изменяли настройки, перейдите в "Проводнике" по следующему пути:
C:\Program Files\360\Total Security
Если у вас 64-разрядная Windows, перейдите в:
C:\Program Files (x86)\360\Total Security
Вместо "C:" у вас может быть другая буква (зависит от того, какой из локальных дисков является системным).
В папке "Total Security" должен находиться файл "Uninstall.exe". Запустите его как любую другую программу. Если этот файл отсутствует, переходите к следующей части статьи.
Дальнейшие действия такие же, как и в предыдущем способе удаления.
Удаление 360 Total Security при помощи программы
Существует большое количество специальных утилит, в задачу которых входит удаление других установленных в ОС Windows программ. К ним относятся — Revo Uninstaller, Ashampoo Uninstaller, IObit Uninstaller, Your Uninstaller и многие другие. Рассмотрим их работу на примере последней из этого списка — Your Uninstaller:
- Your Uninstaller можно скачать с нашего сайта. Программа условно-бесплатная (несколько дней можно пользоваться бесплатно).
- Запустите программу, затем найдите в представленном списке значок 360 Total Security и кликните по нему два раза.
- В небольшом открывшемся окне выберите "Super Mode" (режим удаления программ вместе с записями в реестре и остаточными файлами), кликните "Next".
- Первым делом Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса 360 Total Security. Следуйте инструкциям, приведенным в первой части статьи.
- После завершения работы штатного деинсталлятора утилита Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие записей в реестре и остаточных файлов антивируса.
- После окончания процесса сканирования Your Uninstaller отобразит мусорные данные (записи системного реестра и файлы), которые будут удалены. Кликните "Next" для их удаления.
- Дождитесь удаления мусорных данных, после чего программу можно закрыть.
Удаление прочих следов антивируса
К сожалению, ни один из перечисленных способов удаления программ не удаляет установленные в систему службы, а в некоторых случаях — и файлы на жестком диске. В случае с антивирусом 360 Total Security и службы, и файлы по-прежнему остаются нетронутыми после удаления.
Сначала удалим службу:
- Первым делом нужно запустить командную строку Windows от имени администратора. Универсальный способ (для всех версий Windows) сделать это — перейти в папку:
C:\Windows\System32
- Найти файл "cmd.exe" (или просто "cmd"), кликнуть по нему правой кнопкой мыши, затем выбрать из меню пункт "Запуск от имени администратора":
- Будет запущена командная строка Windows.
- Удаление службы будет осуществляться при помощи выполнения специальной команды "sc delete". Просто скопируйте следующую строку в окно командной строки (после чего нажмите клавишу "Enter"):
sc delete QHActiveDefense
- Здесь "QHActiveDefense" — это название службы антивируса 360 Total Security.
- После выполнения команды должно отобразиться сообщение об успехе:
Теперь вручную удалим остаточные файлы и папки антивируса 360:
- Перейдите в папку:
"C:\Program Files" или "C:\Program Files (x86)" (для Windows x64)
- Найдите здесь папку "360" и удалите ее обычным способом.
- Если отобразится окно с сообщением "Нет доступа к папке", кликните "Продолжить".
- В некоторых случаях при удалении может появиться такая ошибка:
- Просто перезагрузите компьютер, а затем вновь попробуйте удалить папку "360".
Теперь вы полностью избавились от антивируса 360 Total Security.