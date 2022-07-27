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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как удалить антивирус 360 Total Security с компьютера?

Как полностью удалить 360 Total Security с записями в реестре, мусорными файлами и службами?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Любые программы желательно удалять с компьютера так, чтобы после них не осталось никаких следов в виде записей в реестре и остаточных файлов на диске. В случае с антивирусами таких следов в системе остается больше, чем от приложений другого типа. Связано это с тем, что антивирусная программа буквально встраивается в ОС, становясь ее полноценным компонентом.

Рассмотрим процесс удаления антивируса 360 Total Security стандартным способом и при помощи специальных утилит.

Удаление 360 Total Security стандартными способами

Большинство Windows-программ может быть удалено двумя стандартными способами:

  1. Через системный деинсталлятор приложений в ОС Windows;
  2. При помощи штатного деинсталлятора (при его наличии) удаляемой программы.

Удаление средствами Windows. Первый способ предполагает выполнение следующих действий:

  • В Windows Vista/7 — откройте "Панель управления" из меню "Пуск", оттуда перейдите в раздел "Программы и компоненты" (режим просмотра — "Мелкие значки"):

Панель управления

  • В Windows 8 и выше — откройте "Параметры Windows" из меню "Пуск" (значок с изображением шестеренки), перейдите в раздел "Система", затем в левой части окна кликните по вкладке "Приложения и возможности":

Параметры Windows

  • В отобразившемся на экране списке установленных программ найдите значок антивируса 360 Total Security, выделите его мышкой, затем кликните по кнопке "Удалить" (в Windows Vista/7 она расположена в верхней части окна):

Средство удаления программ Windows 7/10

  • Если по каким-то причинам в списке программ отсутствует значок антивируса, переходите к следующей части статьи. Если он есть, продолжайте следовать данной инструкции.
  • На экране появится деинсталлятор антивируса 360 Total Security. Кликните по кнопке "Продолжить удаление" в нижнем левом углу.

Удаление антивируса 360

  • Затем еще раз.

Удаление антивируса 360

  • Далее будет предложено удаление файлов, помещенных в карантин (если антивирус 360 Total Security находил вирусы и помещал их туда), и параметров ускорения игры. Отметьте соответствующие галочки и кликните по кнопке "Следующий":

Удаление антивируса 360

  • Согласитесь с удалением антивируса и дождитесь окончания процесса. На финальной стадии кликните по кнопке "Завершить":

Удаление антивируса 360

Удаление завершено.

Удаление через штатный деинсталлятор 360 Total Security. Данный способ предполагает ручной запуск программы-деинсталлятора антивируса 360 Total Security. Найти его можно в папке установки приложения. Если при инсталляции вы не изменяли настройки, перейдите в "Проводнике" по следующему пути:

C:\Program Files\360\Total Security

Если у вас 64-разрядная Windows, перейдите в:

C:\Program Files (x86)\360\Total Security

Вместо "C:" у вас может быть другая буква (зависит от того, какой из локальных дисков является системным).

Папка антивируса 360 на диске

В папке "Total Security" должен находиться файл "Uninstall.exe". Запустите его как любую другую программу. Если этот файл отсутствует, переходите к следующей части статьи.

Деинсталлятор антивируса 360

Дальнейшие действия такие же, как и в предыдущем способе удаления.

Удаление 360 Total Security при помощи программы

Существует большое количество специальных утилит, в задачу которых входит удаление других установленных в ОС Windows программ. К ним относятся — Revo Uninstaller, Ashampoo Uninstaller, IObit Uninstaller, Your Uninstaller и многие другие. Рассмотрим их работу на примере последней из этого списка — Your Uninstaller:

  • Your Uninstaller можно скачать с нашего сайта. Программа условно-бесплатная (несколько дней можно пользоваться бесплатно).
  • Запустите программу, затем найдите в представленном списке значок 360 Total Security и кликните по нему два раза.

Программа Your Uninstaller

  • В небольшом открывшемся окне выберите "Super Mode" (режим удаления программ вместе с записями в реестре и остаточными файлами), кликните "Next".

Выбор режима удаления в Your Uninstaller

  • Первым делом Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса 360 Total Security. Следуйте инструкциям, приведенным в первой части статьи.
  • После завершения работы штатного деинсталлятора утилита Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие записей в реестре и остаточных файлов антивируса.

Your Uninstaller сканирует ПК

  • После окончания процесса сканирования Your Uninstaller отобразит мусорные данные (записи системного реестра и файлы), которые будут удалены. Кликните "Next" для их удаления.

Обнаруженные Your Uninstaller мусорные данные

  • Дождитесь удаления мусорных данных, после чего программу можно закрыть.

Удаление мусорных данных Your Uninstaller

Удаление прочих следов антивируса

К сожалению, ни один из перечисленных способов удаления программ не удаляет установленные в систему службы, а в некоторых случаях — и файлы на жестком диске. В случае с антивирусом 360 Total Security и службы, и файлы по-прежнему остаются нетронутыми после удаления.

 Сначала удалим службу:

  • Первым делом нужно запустить командную строку Windows от имени администратора. Универсальный способ (для всех версий Windows) сделать это — перейти в папку:

C:\Windows\System32

  • Найти файл "cmd.exe" (или просто "cmd"), кликнуть по нему правой кнопкой мыши, затем выбрать из меню пункт "Запуск от имени администратора":

Запуск CMD от имени администратора

  • Будет запущена командная строка Windows.

Командная строка

  • Удаление службы будет осуществляться при помощи выполнения специальной команды "sc delete". Просто скопируйте следующую строку в окно командной строки (после чего нажмите клавишу "Enter"):

sc delete QHActiveDefense

  • Здесь "QHActiveDefense" — это название службы антивируса 360 Total Security.
  • После выполнения команды должно отобразиться сообщение об успехе:

Удаление службы через командную строку

Теперь вручную удалим остаточные файлы и папки антивируса 360:

  • Перейдите в папку:

"C:\Program Files" или "C:\Program Files (x86)" (для Windows x64)

  • Найдите здесь папку "360" и удалите ее обычным способом.

Папка антивируса 360 на диске

  • Если отобразится окно с сообщением "Нет доступа к папке", кликните "Продолжить".

Ошибка удаления папки 360

  • В некоторых случаях при удалении может появиться такая ошибка:

Ошибка удаления одного из файлов антивируса 360

  • Просто перезагрузите компьютер, а затем вновь попробуйте удалить папку "360".

Теперь вы полностью избавились от антивируса 360 Total Security.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)

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Обсуждение статьи

3 отзыва

Георгий

В командной строке пишет "Отказано в доступе"
До этого пытался получить права админстратора, но и таи тоже самое. Посоветуйте пожалуйста, что ещё можно сделать.

Егор

Пишет- [SC] DeleteService :ошибка : 5:
Отказано в доступе

Владимир

То-же самое((( Отказано в доступе. ошибка 5. Капец клещ этот тотал...