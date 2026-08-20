Your Uninstaller — программа с большим набором инструментов для полного удаления игр или иных программ с компьютера пользователя. Утилита позволяет определить поврежденное ПО, удалить весь «мусор» от ранее удаленных программ, деинсталлировать трудноудаляемые утилиты, очистить реестр от лишних записей и т.д.

Данный инструмент совместим с Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 с любой разрядностью (32 и 64 bit). Русский язык вшит в официальную версию программы, но следует учесть, что кириллица может отображаться некорректно.

Полный доступ ко всем функциям Your Uninstaller разработчики предоставляют бесплатно, однако использование функций ограничено 21 днем, после чего лицензионный ключ данного ПО необходимо приобретать. Стоимость утилиты составит 572 рубля за 1 лицензию.

Как пользоваться Your Uninstaller?

Программа Your Uninstaller предлагает много инструментов. Главный модуль по удалению ПО работает достаточно просто. Сначала пользователь должен выбрать игру или софт для удаления, затем следует выбрать один из режимов:

«built-it mode»— простой режим классической деинсталляции без дополнительных действий;

«safe mode»— удаление файлов программы или игры с сохранением ключевых записей в реестре;

«normal mode»— полноценное сканирование всех временных файлов и записей в реестре, сохранение данных и обычное удаление файлов;

«super mode»— удаление всех файлов, конфигураций и настроек программы.

Утилита запустит поиск всех данных: от ключей в реестре до временных файлов, после чего выбранную программу можно полностью удалить из операционной системы.

Следует учитывать, что удаление даже небольшой утилиты в режиме «Super mode» происходит дольше классической деинсталляции, так как тут пользователю необходимо подождать окончания анализа. Для нетерпеливых юзеров есть режим быстрого удаления.

функции программы Your Uninstaller

В Your Uninstaller можно встретить интересный инструмент под названием «Охота» (Hunter Mode): пользователь включает «прицел», наводит его на иконку с программой и удаляет ее, завершает задачу, убирает из автозагрузки или открывает исходную папку.

Также есть следующие инструменты:

шредер файлов (безвозвратное удаление данных);

очистка диска;

менеджер автозапуска;

удаление или размещение элементов в меню «Пуск»;

удаление cookie-файлов и прочего «мусора» в браузере;

быстрый доступ к системным настройкам;

поиск неисправного ПО;

поиск пустых файлов;

создание контрольных точек, восстановление системы и многое другое.

С уверенностью можно сказать, что Your Uninstaller — качественный и многофункциональный инструмент, позволяющий выполнять очистку системы и деинсталляцию ненужных программ на высоком уровне.