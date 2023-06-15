SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Soft Organizer

Soft Organizer

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

3,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 10.50
Скачать 17 MB
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История изменений

Версия 10.50

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Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Soft Organizer

2 отзыва

ПАПА

ЕСТЬ ВИРУСЫ ооооооочень много и ооооооочень много

SoftSalad

0 (ноль!) детектов на VirusTotal:
https://www.virustotal.com/gui/file/3bc138b8e7dbe54da3f29a57bb4d2c714a26176a2d4b4115b71c208202ae7e3f