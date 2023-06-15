Soft Organizer — программа, полностью отражающая свое название. С ее помощью пользователь может организовать грамотную инсталляцию и полноценное удаление определенной утилиты или игры.

Установить данный продукт можно на любую современную Windows (x86 и x64): от версии XP до 10. В софт встроена русскоязычная версия, дополнительной русификации не требуется.

Что насчет коммерческого вопроса? Лицензия позволяет использовать программу лишь в ограниченной версии. Искать ранее установленное ПО, проводить правильную установку программ и игр с отслеживанием, обновлять версии программ в автоматическом режиме — в бесплатной версии это недоступно. Приобрести версию «PRO» (скачать ее после оплаты с официального сайта) можно за 360 рублей (персональная лицензия) или за 480 (семейная лицензия).

Как работает Soft Organizer?

Несмотря на то, что бесплатная версия программы Soft Organizer имеет ограниченный функционал, можно использовать главный инструмент — комплексное удаление игры или софта с компьютера. Данная утилита позволяет удалить объект без остатка: с временными файлами, некоторыми данными на жестком диске, записями в реестре — всем, что остается после классической деинсталляции.

После установки программы пользователь сможет увидеть список ПО, разделенного по категориям: «Большие программы», «Новые» и «Часто удаляемые». Soft Organizer отображает рейтинг, дату установки и размер некой игры или утилиты. Здесь же можно увидеть список для обновления старых версий.

Чтобы начать полноценное удаление, необходимо кликнуть на строчку с нужным объектом, после чего программа предоставит:

ссылку на официальный сайт программы;

следы в реестре;

следы на жестком диске.

Если требуется просмотреть определенную запись, можно нажать на кнопку «Показать следы» и просмотреть все записанные ключи реестра или, например, любую dll-библиотеку в файловой системе. После просмотра данных нажимаем на «Удалить программу», и софт повторно проведет моментальный поиск следов, удалит их и в итоге произведет полноценную деинсталляцию.

В PRO-версии Soft Organizer функционал чуть расширен. Здесь пользователь может при установке новой программы заранее просмотреть все устанавливаемые компоненты или провести анализ ранее установленных, а затем удаленных программ, чтобы после убрать все остаточные файлы.

Soft Organizer — простой и удобный инструмент, способный полностью очистить систему от лишних компонентов. Даже бесплатная версия данного продукта может оказаться полезной любому пользователю.