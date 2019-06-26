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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как удалить антивирус AVG с компьютера?

Удаление антивируса AVG стандартными способами Windows, при помощи специальных программ и утилиты AVG Clear.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Многие пользователи Windows сталкиваются с проблемами при удалении с компьютера антивирусных программ. Связано это с тем, что последним операционная система дает некоторые преимущества перед всеми остальными приложениями. И это может вызвать затруднения при удалении антивируса.

Удаление антивируса AVG стандартным способом

Прежде чем задействовать специальные средства для удаления антивируса AVG, следует попробовать сделать это посредством стандартных инструментов Windows:

  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R.
  • Откроется небольшое окно "Выполнить". Скопируйте в него команду — control, затем нажмите "ОК".

Программа "Выполнить"

  • Откроется "Панель управления Windows". Установите в правом верхнем углу режим просмотра "Мелкие значки". Затем найдите среди отобразившихся в центре разделов — "Программы и компоненты", перейдите в него.

Панель управления

  • В открывшемся окне найдите значок антивируса "AVG AntiVirus", кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню пункт "Удалить".

Программы и компоненты

  • Откроется окно "Установка AVG AntiVirus FREE". В нижней его части кликните по кнопке "Удаление".

Деинсталлятор AVG AntiVirus FREE

  • Нажмите "Да" в диалоговом окне для запуска процесса удаления.

Удаление AVG AntiVirus FREE

  • После окончания удаления нажмите кнопку "Перезагрузить компьютер".

Завершение удаления AVG AntiVirus FREE

На этом процесс удаления завершен.

Удаление антивируса при помощи специальных утилит

Существует ряд утилит, предназначенных для удаления установленных в системе Windows программ, например — Revo Uninstaller, Ashampoo UnInstaller, IObit Uninstaller, Your Uninstaller и другие. В качестве примера рассмотрим работу с последней программой из этого списка — Your Uninstaller:

  • По этой ссылке вы можете скачать Your Uninstaller с нашего сайта (официальная версия). Программа платная, но ее можно использовать без покупки лицензии и каких-либо ограничений несколько дней.
  • Установите и запустите программу. Вы увидите следующее окно:

Программа Your Uninstaller

  • Как и на изображении выше, найдите в списке установленных программ значок антивируса AVG, выделите его, затем кликните по кнопке "Uninstall".
  • На экране отобразится окно выбора режима удаления. Выберите четвертый вариант "Super Mode" (удаление с глубоким сканированием системы на предмет остаточных файлов и записей в реестре). Нажмите кнопку "Next".

Выбор режима удаления в программе Your Uninstaller

  • Запустится "родной" деинсталлятор антивируса AVG. Следуйте инструкциям, приведенным в первой части данной статьи, до момента, когда деинсталлятор предложит перезагрузку компьютера. Сейчас перезагрузка не нужна, в противном случае Your Uninstaller не сможет корректно завершить удаление.

Штатный деинсталлятор AVG

  • Утилита Your Uninstaller приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса.

Your Uninstaller сканирует компьютер

  • На финальной стадии Your Uninstaller отобразит список файлов и/или записей в системном реестре, оставленных антивирусом AVG. Кликните "Next", чтобы удалить все следы.

Выбор файлов и записей реестра для удаления в Your Uninstaller

  • Перезагрузите компьютер.

Удаление антивируса AVG при помощи утилиты "AVG Clear"

Для решения проблем с удалением антивируса AVG его разработчики создали специальную утилиту AVG Clear. Работать просто:

  • Перейдите по ссылке https://www.avg.com/ru-ru/avg-remover (официальный сайт антивируса AVG) для загрузки утилиты AVG Clear.
  • Запустите скачанную программу. После непродолжительной загрузки на экране отобразится следующее окно:

Запуск утилиты AVG Clear

  • Можете кликнуть по кнопке "Да". Компьютер должен будет (не гарантируется) загрузиться в безопасном режиме работы. Но обычно это не требуется. Если вы выбрали этот вариант, после включения компьютера вновь запустите утилиту AVG Clear.
  • В любом случае на экране отобразится следующее окно:

Настройка AVG Clear

  • Необходимо, чтобы в первых двух полях был указан действительный адрес установки антивируса. Если он в вашем случае не отобразился автоматически, укажите путь самостоятельно.
  • Из списка ниже выберите установленную версию антивируса (также обычно устанавливается автоматически), затем кликните по кнопке "Удаление", выберите ответ "Да" в отобразившемся диалоговом окне.

Удаление антивируса AVG при помощи AVG Clear

  • Если все прошло успешно, появится окно с предложением перезагрузки компьютера. Кликните "Перезагрузить компьютер".

Заверешение удаления антивируса AVG при помощи AVG Clear

Готово.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

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