Как удалить антивирус AVG с компьютера?

Многие пользователи Windows сталкиваются с проблемами при удалении с компьютера антивирусных программ. Связано это с тем, что последним операционная система дает некоторые преимущества перед всеми остальными приложениями. И это может вызвать затруднения при удалении антивируса.
Удаление антивируса AVG стандартным способом
Прежде чем задействовать специальные средства для удаления антивируса AVG, следует попробовать сделать это посредством стандартных инструментов Windows:
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R.
- Откроется небольшое окно "Выполнить". Скопируйте в него команду — control, затем нажмите "ОК".
- Откроется "Панель управления Windows". Установите в правом верхнем углу режим просмотра "Мелкие значки". Затем найдите среди отобразившихся в центре разделов — "Программы и компоненты", перейдите в него.
- В открывшемся окне найдите значок антивируса "AVG AntiVirus", кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню пункт "Удалить".
- Откроется окно "Установка AVG AntiVirus FREE". В нижней его части кликните по кнопке "Удаление".
- Нажмите "Да" в диалоговом окне для запуска процесса удаления.
- После окончания удаления нажмите кнопку "Перезагрузить компьютер".
На этом процесс удаления завершен.
Удаление антивируса при помощи специальных утилит
Существует ряд утилит, предназначенных для удаления установленных в системе Windows программ, например — Revo Uninstaller, Ashampoo UnInstaller, IObit Uninstaller, Your Uninstaller и другие. В качестве примера рассмотрим работу с последней программой из этого списка — Your Uninstaller:
- По этой ссылке вы можете скачать Your Uninstaller с нашего сайта (официальная версия). Программа платная, но ее можно использовать без покупки лицензии и каких-либо ограничений несколько дней.
- Установите и запустите программу. Вы увидите следующее окно:
- Как и на изображении выше, найдите в списке установленных программ значок антивируса AVG, выделите его, затем кликните по кнопке "Uninstall".
- На экране отобразится окно выбора режима удаления. Выберите четвертый вариант "Super Mode" (удаление с глубоким сканированием системы на предмет остаточных файлов и записей в реестре). Нажмите кнопку "Next".
- Запустится "родной" деинсталлятор антивируса AVG. Следуйте инструкциям, приведенным в первой части данной статьи, до момента, когда деинсталлятор предложит перезагрузку компьютера. Сейчас перезагрузка не нужна, в противном случае Your Uninstaller не сможет корректно завершить удаление.
- Утилита Your Uninstaller приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса.
- На финальной стадии Your Uninstaller отобразит список файлов и/или записей в системном реестре, оставленных антивирусом AVG. Кликните "Next", чтобы удалить все следы.
- Перезагрузите компьютер.
Удаление антивируса AVG при помощи утилиты "AVG Clear"
Для решения проблем с удалением антивируса AVG его разработчики создали специальную утилиту AVG Clear. Работать просто:
- Перейдите по ссылке https://www.avg.com/ru-ru/avg-remover (официальный сайт антивируса AVG) для загрузки утилиты AVG Clear.
- Запустите скачанную программу. После непродолжительной загрузки на экране отобразится следующее окно:
- Можете кликнуть по кнопке "Да". Компьютер должен будет (не гарантируется) загрузиться в безопасном режиме работы. Но обычно это не требуется. Если вы выбрали этот вариант, после включения компьютера вновь запустите утилиту AVG Clear.
- В любом случае на экране отобразится следующее окно:
- Необходимо, чтобы в первых двух полях был указан действительный адрес установки антивируса. Если он в вашем случае не отобразился автоматически, укажите путь самостоятельно.
- Из списка ниже выберите установленную версию антивируса (также обычно устанавливается автоматически), затем кликните по кнопке "Удаление", выберите ответ "Да" в отобразившемся диалоговом окне.
- Если все прошло успешно, появится окно с предложением перезагрузки компьютера. Кликните "Перезагрузить компьютер".
Готово.