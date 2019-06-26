Как удалить антивирус AVG с компьютера?

Многие пользователи Windows сталкиваются с проблемами при удалении с компьютера антивирусных программ. Связано это с тем, что последним операционная система дает некоторые преимущества перед всеми остальными приложениями. И это может вызвать затруднения при удалении антивируса.

Удаление антивируса AVG стандартным способом Прежде чем задействовать специальные средства для удаления антивируса AVG, следует попробовать сделать это посредством стандартных инструментов Windows: Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Win + R .

. Откроется небольшое окно "Выполнить". Скопируйте в него команду — control, затем нажмите "ОК". Откроется "Панель управления Windows". Установите в правом верхнем углу режим просмотра "Мелкие значки". Затем найдите среди отобразившихся в центре разделов — "Программы и компоненты", перейдите в него. В открывшемся окне найдите значок антивируса "AVG AntiVirus", кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню пункт "Удалить". Откроется окно "Установка AVG AntiVirus FREE". В нижней его части кликните по кнопке "Удаление". Нажмите "Да" в диалоговом окне для запуска процесса удаления. После окончания удаления нажмите кнопку "Перезагрузить компьютер". На этом процесс удаления завершен.

Удаление антивируса при помощи специальных утилит Существует ряд утилит, предназначенных для удаления установленных в системе Windows программ, например — Revo Uninstaller, Ashampoo UnInstaller, IObit Uninstaller, Your Uninstaller и другие. В качестве примера рассмотрим работу с последней программой из этого списка — Your Uninstaller: По этой ссылке вы можете скачать Your Uninstaller с нашего сайта (официальная версия). Программа платная, но ее можно использовать без покупки лицензии и каких-либо ограничений несколько дней.

с нашего сайта (официальная версия). Программа платная, но ее можно использовать без покупки лицензии и каких-либо ограничений несколько дней. Установите и запустите программу. Вы увидите следующее окно: Как и на изображении выше, найдите в списке установленных программ значок антивируса AVG, выделите его, затем кликните по кнопке "Uninstall".

На экране отобразится окно выбора режима удаления. Выберите четвертый вариант "Super Mode" (удаление с глубоким сканированием системы на предмет остаточных файлов и записей в реестре). Нажмите кнопку "Next". Запустится "родной" деинсталлятор антивируса AVG. Следуйте инструкциям, приведенным в первой части данной статьи, до момента, когда деинсталлятор предложит перезагрузку компьютера. Сейчас перезагрузка не нужна, в противном случае Your Uninstaller не сможет корректно завершить удаление. Утилита Your Uninstaller приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса. На финальной стадии Your Uninstaller отобразит список файлов и/или записей в системном реестре, оставленных антивирусом AVG. Кликните "Next", чтобы удалить все следы. Перезагрузите компьютер.