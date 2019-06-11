Для операционных систем Windows антивирус является таким же по значимости компонентом, как, например, брандмауэр. Т.е. антивирусная программа буквально встраивается в систему, принимая на себя многие ее функции по защите компьютера от вредоносных программ и сетевых атак. Поэтому при удалении любого антивируса могут возникнуть различные затруднения, и Dr.Web не является исключением.

Если антивирус был установлен на компьютер при использовании официального установщика, проблем с его деинсталляцией возникнуть не должно. Стандартное удаление Dr.Web включает следующие шаги:

Существует целый ряд утилит, предназначенных специально для удаления программ. Основное их отличие от стандартного деинсталлятора Windows — очистка системы от данных, скопившихся в системе в результате работы удаляемого приложения. Возьмем для примера одну из таких утилит — Your Uninstaller. Работать с ней достаточно просто:

Удаление Dr.Web при помощи Dr.Web Remover

Утилита Dr.Web Remover была специально разработана для экстренного удаления антивируса в тех случаях, когда стандартные методы не срабатывают. Ее можно скачать с официального сайта по следующей ссылке:

https://download.geo.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover.exe

Запустите утилите сразу после скачивания. В небольшом окне введите код подтверждения удаления антивируса и кликните кнопку "Удалить":

Нажмите в диалоговом окне кнопку "Да" для перезагрузки компьютера.