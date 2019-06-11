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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как полностью удалить антивирус Dr.Web с компьютера?

Инструкции со скриншотами по удалению с компьютера антивируса Dr.Web стандартным способом, при помощи утилит Your Uninstaller и Dr.Web Remover.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для операционных систем Windows антивирус является таким же по значимости компонентом, как, например, брандмауэр. Т.е. антивирусная программа буквально встраивается в систему, принимая на себя многие ее функции по защите компьютера от вредоносных программ и сетевых атак. Поэтому при удалении любого антивируса могут возникнуть различные затруднения, и Dr.Web не является исключением.

Стандартный способ удаления Dr.Web

Если антивирус был установлен на компьютер при использовании официального установщика, проблем с его деинсталляцией возникнуть не должно. Стандартное удаление Dr.Web включает следующие шаги:

  • Откройте "Панель управления" из меню "Пуск", затем перейдите в раздел "Программы и компоненты" (Windows 8/10) или "Установка и удаление программ" (Windows 7).

Панель управления

  • Открыть штатное средство деинсталляции программ Windows можно и другим способом: нажмите на клавиатуре комбинацию "Win + R", затем впишите в открывшееся окошко команду appwiz.cpl и нажмите "ОК".

Выполнение команды appwiz.cpl

  • В центральной части окна отобразится список установленных на ПК программ. Найдите среди них ярлык антивируса Dr.Web (может именоваться "Dr.Web Security Space" или по-другому — зависит от версии), кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт "Удалить".

Программы и компоненты

  • Если антивирус установлен корректно, откроется окно штатного деинсталлятора Dr.Web.
  • Деинсталлятор предложит сохранить настройки и зараженные файлы, которые были помещены в карантин (если антивирус находил такие). Если вы не планируете использовать Dr.Web в дальнейшем, можете снять галочки с соответствующих пунктов. После — кликните "Далее".

Удаление Dr.Web

  • Введите код подтверждения для отключения системы самозащиты антивируса, затем кликните кнопку "Удалить программу".

Удаление антивируса Dr.Web

  • Дождитесь окончания процесса деинсталляции, после чего — кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".

Удаление Dr.Web

Удаление завершено.

Удаление Dr.Web при помощи специальных программ

Существует целый ряд утилит, предназначенных специально для удаления программ. Основное их отличие от стандартного деинсталлятора Windows — очистка системы от данных, скопившихся в системе в результате работы удаляемого приложения. Возьмем для примера одну из таких утилит — Your Uninstaller. Работать с ней достаточно просто:

  • Скачайте и установите приложение (скачать Your Uninstaller).
  • Сразу после запуска в центральной части окна программы отобразится список установленных на компьютер приложений. Найдите значок Dr.Web, выделите его, затем нажмите на кнопку "Uninstall" в левом верхнем углу программы:

Утилита Your Uninstaller

  • В окне выбора режима удаления выберите последний вариант — "Super Mode", затем кликните "Next":

Удаление антивируса при помощи Your Uninstaller

  • Утилита Your Uninstaller выполнит попытку запуска штатного деинсталлятора Dr.Web. Если это произошло, выполните все шаги по удалению антивируса, приведенные в первой части статьи, но в окне с сообщением о перезагрузке компьютера кликните "Перезагрузить позже".

  • Независимо от того, был ли запущен штатный деинсталлятор Dr.Web или нет, утилита Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на предмет остаточных файлов. В результате на экране отобразится окно со списком файлов и/или записями в реестре, которые будут удалены. Кликните в этом окне кнопку "Next".

Удаление следов антивируса в программе Your Uninstaller

  • Дождитесь, пока программа удаляет данные, затем кликните "Finish".

Заверешение работы с Your Uninstaller

Перезагрузите компьютер вручную для завершения удаления антивируса.

Удаление Dr.Web при помощи Dr.Web Remover

Утилита Dr.Web Remover была специально разработана для экстренного удаления антивируса в тех случаях, когда стандартные методы не срабатывают. Ее можно скачать с официального сайта по следующей ссылке:

https://download.geo.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover.exe

Запустите утилите сразу после скачивания. В небольшом окне введите код подтверждения удаления антивируса и кликните кнопку "Удалить":

Утилита Dr.Web Remover

Нажмите в диалоговом окне кнопку "Да" для перезагрузки компьютера.

Удаление Dr.Web при помощи Dr.Web Remover

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

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Dr.Web Anti-virus Pro
Dr.Web Anti-virus Pro

Версия 9.0.0.10160

Антивирус для защиты компьютера в сети

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