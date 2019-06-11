Для операционных систем Windows антивирус является таким же по значимости компонентом, как, например, брандмауэр. Т.е. антивирусная программа буквально встраивается в систему, принимая на себя многие ее функции по защите компьютера от вредоносных программ и сетевых атак. Поэтому при удалении любого антивируса могут возникнуть различные затруднения, и Dr.Web не является исключением.
Стандартный способ удаления Dr.Web
Если антивирус был установлен на компьютер при использовании официального установщика, проблем с его деинсталляцией возникнуть не должно. Стандартное удаление Dr.Web включает следующие шаги:
- Откройте "Панель управления" из меню "Пуск", затем перейдите в раздел "Программы и компоненты" (Windows 8/10) или "Установка и удаление программ" (Windows 7).
- Открыть штатное средство деинсталляции программ Windows можно и другим способом: нажмите на клавиатуре комбинацию "Win + R", затем впишите в открывшееся окошко команду appwiz.cpl и нажмите "ОК".
- В центральной части окна отобразится список установленных на ПК программ. Найдите среди них ярлык антивируса Dr.Web (может именоваться "Dr.Web Security Space" или по-другому — зависит от версии), кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт "Удалить".
- Если антивирус установлен корректно, откроется окно штатного деинсталлятора Dr.Web.
- Деинсталлятор предложит сохранить настройки и зараженные файлы, которые были помещены в карантин (если антивирус находил такие). Если вы не планируете использовать Dr.Web в дальнейшем, можете снять галочки с соответствующих пунктов. После — кликните "Далее".
- Введите код подтверждения для отключения системы самозащиты антивируса, затем кликните кнопку "Удалить программу".
- Дождитесь окончания процесса деинсталляции, после чего — кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".
Удаление завершено.
Удаление Dr.Web при помощи специальных программ
Существует целый ряд утилит, предназначенных специально для удаления программ. Основное их отличие от стандартного деинсталлятора Windows — очистка системы от данных, скопившихся в системе в результате работы удаляемого приложения. Возьмем для примера одну из таких утилит — Your Uninstaller. Работать с ней достаточно просто:
- Скачайте и установите приложение (скачать Your Uninstaller).
- Сразу после запуска в центральной части окна программы отобразится список установленных на компьютер приложений. Найдите значок Dr.Web, выделите его, затем нажмите на кнопку "Uninstall" в левом верхнем углу программы:
- В окне выбора режима удаления выберите последний вариант — "Super Mode", затем кликните "Next":
- Утилита Your Uninstaller выполнит попытку запуска штатного деинсталлятора Dr.Web. Если это произошло, выполните все шаги по удалению антивируса, приведенные в первой части статьи, но в окне с сообщением о перезагрузке компьютера кликните "Перезагрузить позже".
- Независимо от того, был ли запущен штатный деинсталлятор Dr.Web или нет, утилита Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на предмет остаточных файлов. В результате на экране отобразится окно со списком файлов и/или записями в реестре, которые будут удалены. Кликните в этом окне кнопку "Next".
- Дождитесь, пока программа удаляет данные, затем кликните "Finish".
Перезагрузите компьютер вручную для завершения удаления антивируса.
Удаление Dr.Web при помощи Dr.Web Remover
Утилита Dr.Web Remover была специально разработана для экстренного удаления антивируса в тех случаях, когда стандартные методы не срабатывают. Ее можно скачать с официального сайта по следующей ссылке:
https://download.geo.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover.exe
Запустите утилите сразу после скачивания. В небольшом окне введите код подтверждения удаления антивируса и кликните кнопку "Удалить":
Нажмите в диалоговом окне кнопку "Да" для перезагрузки компьютера.