Как удалить удаленную программу с компьютера полностью?

Многие пользователи Windows ошибочно полагают, что удаление папки с установленной в ней программой или ярлыка с рабочего стола приводит к ее деинсталляции. Если программа была просто распакована в какую-нибудь папку из архива, удаление этой папки в некоторых редких случаях еще может считаться деинсталляцией. Однако если программа была запущена, скорее всего, она уже "наследила" на компьютере — создала файлы на диске, добавила записи в реестр, включила себя в список автозагрузки и т.д. Удаление ярлыка с рабочего стола и вовсе никак не влияет на приложение — оно как было установленным на компьютере, так и останется.

Как НЕправильно удалять программы? Допустим следующую ситуацию: Пользователь открыл в "Проводнике" папку, куда ранее была установлена программа (например, "Program Files" на диске "C:\", куда обычно устанавливаются программы), и удалил каталог с названием приложения.

После этого при очередном включении компьютера на рабочий стол выводится окно с какой-либо ошибкой ("Файл не найден", "Переустановите программу" и т.п.) или программа и вовсе запустилась вновь. Дело в том, что при установке программы ее файлы могут помещаться не только в указанную пользователем или заданную по умолчанию системой папку, но и в другие места на жестком диске. В этом случае удаление папки с установленным приложением приведет только к частичному стиранию с диска его файлов. Все записи в системном реестре, сделанные программой, никуда не денутся. Если приложение запускалось при старте компьютера (было помещено в список автозагрузки Windows), система будет пытаться запустить его вновь, из-за чего на экране будут появляться различные ошибки. Это был пример неправильного удаления программы. Теперь рассмотрим, как это сделать правильно.

Как правильно удалять программы — стандартный способ Если вы удалили программу по вышеописанному сценарию, сначала нужно попробовать вернуть удаленную папку. Это возможно только в случае, если удаление производилось при помощи нажатия клавиши "Delete" или путем выбора мышью пункта "Удалить" из выпадающего меню. При удалении папок и файлов одним из этих способов они просто помещаются в корзину, которую можно найти на рабочем столе. Просто откройте ее, найдите нужную папку, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню пункт "Восстановить" (на изображении ниже папка имеет условное название): Почему это важно? Все просто — в папке с приложением обычно размещается штатный деинсталлятор (вспомогательная программа для корректного удаления приложения). Запуск этого деинсталлятора позволит корректно удалить программу. В зависимости от вашей ситуации выполните следующие действия: Если папку с программой удалось восстановить: войдите в нее, найдите штатный деинсталлятор и запустите его (обычно это файл с названием "Uninstall" или "Uninst"), например: Следуйте инструкциям деинсталлятора.

Если папку не удалось восстановить или вы ее не удаляли и даже не знаете, где она находится: нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R", скопируйте без кавычек в открывшееся окошко команду control и нажмите "ОК": Запустится приложение "Панель управления". Переключите режим просмотра в состояние "Категория" (правый верхний угол), затем перейдите в раздел "Удаление программы": В открывшемся разделе вы увидите все программы, установленные на компьютере либо те, что были неправильно/некорректно удалены. Найдите среди них приложение, которое вы намереваетесь удалить, кликните по его значку правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Удалить". Если штатный деинсталлятор программы все еще существует на компьютере (в той папке, в которой он был размещен при установке), система запустит его. Просто следуйте дальнейшим инструкциям на экране.

Если же штатного деинсталлятора более не существует, на экране отобразится соответствующее сообщение об ошибке. Дальнейшие шаги не обязательны для выполнения при успешном удалении программы стандартным способом.

Удаление программ при помощи специальных утилит Существует масса утилит, предназначенных специально для деинсталляции Windows-программ. В качестве примера будем работать с программой Your Uninstaller . Кроме того, что данная утилита удаляет приложения, она также очищает жесткий диск от остаточных файлов, а системный реестр — от записей, сделанных удаляемой программой. Также Your Uninstaller можно использовать в случаях, когда деинсталляция приложения выполнена неправильно либо не смогла завершиться по какой-либо причине. Сразу после запуска Your Uninstaller отобразит значки установленных на компьютере программ.

Найдите значок удаляемой программы, выделите его и кликните по кнопке "Unistall" в левом верхнем углу окна. Если значка с вашей программой здесь нет, сразу переходите к следующей части статьи. В открывшемся окне выберите 4 пункт "Super Mode" и кликните по кнопке "Next". Как и в случае со стандартным удалением, утилита Your Uninstaller попытается сначала запустить штатный деинсталлятор программы. Если ей это удалось, следуйте инструкциям деинсталлятора, а по завершению работы с ним — вернитесь к Your Uninstaller. Если нет, на экране отобразится ошибка, нажмите "Да" в диалоговом окне. После завершения работы деинсталлятора или возникновения ошибки на экране утилита Your Uninstaller приступит к сканированию жесткого диска с целью поиска файлов и записей в реестре, оставшихся от удаляемой программы: Дождитесь окончания сканирования. Затем Your Uninstaller покажет остаточные файлы и/или записи в реестре. В нашем случае — это только записи в реестре. Скорее всего, вы увидите то же самое, если удаление программы было выполнено так, как описано в первой части статьи.

Можно оставить все как есть и кликнуть "Next" либо предварительно снять галочки с записей/файлов, которые не следует удалять и только потом нажимать "Next". По окончанию процедуры очистки жесткого диска и системного реестра Your Uninstaller отобразит сообщение об успешности операции. Кликните "Finish". Таким образом, при помощи Your Uninstaller вы не только удалили программу, но и "подчистили" за ней.