SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Geek Uninstaller

Geek Uninstaller

Программа для удаления программ

4,2 (6)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.6.0.200
Скачать 5 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.6.0.200

  • Добавлена нативная версия ARM64 для Windows 11 и Windows 10 on ARM, которая запускается автоматически через тот же EXE.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.5.5.185
    • Исправлен сбой при закрытии мастера во время удаления оставшихся файлов и записей.
    • Удаление программы и построение списка оставшихся файлов теперь можно остановить в любой момент.
    • Внесены небольшие улучшения интерфейса и исправления.

Полезные статьи

Как удалить встроенные приложения Windows 10?
Как удалить встроенные приложения Windows 10?

Оценки программы

4,2

6 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Geek Uninstaller