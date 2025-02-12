Geek Uninstaller — менеджер приложений (программа для удаления других программ) для операционных систем Windows. Это бесплатная утилита с возможностью апгрейда до PRO-версии, к которой предусмотрено несколько дополнительных функций.

Программа не требует установки, поддерживается системами Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, Server 2003/2008 разрядностью 32-бит и 64-бит. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Удаление программ через Geek Uninstaller

В число базовых (не относящихся к PRO-версии утилиты) функций программы Geek Uninstaller входят:

Удаление установленных программ

Утилита Geek Uninstaller заменяет стандартный системный компонент Windows «Установка и удаление программ», предоставляя пользователю возможность просмотра и удаления всех установленных на компьютере приложений. Однако, в отличие от стандартного деинсталлятора Windows, Geek Uninstaller не только удаляет саму программу, но и следы ее пребывания на компьютере — остаточные файлы, папки и записи в реестре.

Функция корректно работает только в случае, удаляемая программа имеет собственный деинсталлятор (вроде «uninstall.exe»), т.к. он запускается первым, а только затем с компьютера удаляются следы.

Принудительное удаление программ

Данная функция может помочь в случае, если установленное приложение не имеет где-либо на компьютере собственного деинсталлятора. Принудительное удаление подразумевает стирание с жесткого диска папок программы вместе с хранящимися в них файлами с последующей очисткой системного реестра.

Просмотр записей в реестре о любой установленной программе

Функция «Просмотр реестра» запускает системное приложение «Редактор реестра» и открывает в раздел «Uninstall», в котором хранятся записи о местоположении основных папок и деинсталлятора удаляемой программы, а также другая техническая информация о ней. Данная функция окажется полезной при ручном удалении любого установленного приложения.

Переустановка/восстановление программы (функция «Изменить»)

Если на компьютере по-прежнему присутствует файл-установщик (инсталлятор) программы и утилите Geek Uninstaller удалось определить его местоположение, то данная функция позволит запустить его.

Дополнительный функционал

Сюда относятся:

Экспорт списка всех установленных на компьютере программ с названием, размером и датой установки в HTML-файл.

Быстрый поиск информации о программе и ее разработчике в Google (используется браузер по умолчанию).

Отображение списка программ, установленных из Microsoft Store (их также можно удалить при помощи Geek Uninstaller).

Переход на веб-сайт программы (если он указан в реестре).

Функции полной версии Geek Uninstaller

Помимо перечисленных выше, в платной PRO-версии утилиты Geek Uninstaller имеются следующие функции:

Мониторинг установки программ

Функция позволяет отследить все копируемые на жесткий диск файлы и создаваемые в реестре разделе и записи устанавливаемой в данный момент программы. В будущем утилита Geek Uninstaller позволит более тщательно очистить компьютер от следов удаляемого приложения.

Менеджер автозагрузки

Просмотр списка автоматически загружаемых при старте системы программ и его редактирование (удаление из автозагрузки и добавление новых элементов).

Пакетное удаление

Последовательное удаление нескольких программ с очисткой от следов.

Более глубокое сканирование системы

По заявлению разработчиков, PRO-версия Geek Uninstaller более тщательно очищает остаточные следы удаляемых программ, чем бесплатная версия.

На момент написания обзора стоимость PRO-версии менеджера приложений Geek Uninstaller составляла 24,95$.