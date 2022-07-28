Kavremover — бесплатная утилита для удаления программных продуктов «Лаборатории Касперского». Утилита предоставлена самим разработчиком известных антивирусных программ. Основное ее назначение — принудительная деинсталляция различных продуктов от Kaspersky Lab, включая все версии антивирусов, в случаях, когда стандартные методы удаления не срабатывают. Утилита работает во всех версиях операционных систем Windows, поддерживающихся удаляемым приложением. Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Как пользоваться Kavremover?

Утилита Kavremover предельно проста в использовании:

Запустите скачанный с данной страницы исполняемый EXE-файл (установка не требуется).

Убедитесь, что в списке «Обнаружены следующие продукты» в нижней части окна присутствует название удаляемой программы.

Если утилита Kavremover не смогла обнаружить продукт Касперского на компьютере, раскройте список и выберите название и версию удаляемого приложения.

Введите код с изображения в верхней части окна в соответствующее текстовое поле.

Кликните по кнопке «Удалить».

После завершения удаления перезагрузите компьютер.

Если на компьютере установлено несколько программных продуктов Касперского, возможно, потребуется еще один запуск утилиты Kavremover.