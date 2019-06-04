Как удалить антивирус Авира с компьютера?

Операционная система Windows воспринимает многие антивирусные программы как системный компонент, потому к ним и другое "отношение" со стороны ОС. При установке антивирус буквально внедряется в систему, получая доступ к различным функциям, к которым нет у обычных программ. Все это говорит и о том, что к удалению антивируса следует подходить внимательней — так, чтобы на компьютере не остались какие-либо его компоненты или файлы, способные в будущем навредить системе.

Рассмотрим правильную деинсталляцию антивирусной программы Авира (Avira) , которая, возможно, установилась на компьютер не по вашему желанию, а в качестве "полезного" придатка к какому-нибудь браузеру или другому приложению.

Стандартное удаление Avira Стандартное удаление подразумевает использование штатного Windows-приложения "Установка и удаление программ". Действия следующие: Откройте меню "Пуск", затем впишите в поисковую строку фразу "Программ" (именно так без "а" в конце).

В результате вы увидите значок "Установка и удаление программ", "Изменить или удалить программу" и/или "Программы и компоненты" (зависит от версии Windows). Кликните по значку, который отобразился в вашем случае. Откроется новое окно, в котором будут перечислены все установленные на компьютере программы. Найдите среди них значки, названия которых начинаются с "Avira". Как можно увидеть, вместе с Avira на компьютер устанавливается целый ряд других программ. Наша задача — поочередно удалить их все. Начать можно с Avira Antivirus.

Просто кликните по значку, затем по кнопке "Удалить" (для Windows 7 — правый клик по значку, затем выберите "Удалить"). Процесс деинсталляции займет несколько секунд. Затем на экране отобразится окно с предложением перезагрузки ПК. Нажмите "Да". Проделайте те же действия и по отношению к другим продуктам Avira — Safe Shopping и т.д. Не начинайте удаление со значка, названного просто "Avira", т.к. вы увидите ошибку, что эта программа нужна для работы других компонентов.

Удаление Avira при помощи универсального деинсталлятора Под универсальным деинсталлятором понимаются утилиты, предназначенные для удаления других программ. Их много, мы в качестве примера будем использовать Your Uninstaller. Эта программа позволит не просто удалить антивирус, но очистить диск и системный реестр от остаточных данных. Сначала скачайте программу Your Uninstaller . Это условно-бесплатная утилита, которой можно пользоваться без приобретения лицензии в течение нескольких дней — этого достаточно, чтобы удалить Avira.

. Это условно-бесплатная утилита, которой можно пользоваться без приобретения лицензии в течение нескольких дней — этого достаточно, чтобы удалить Avira. Установите и запустите Your Uninstaller. Утилита просканирует компьютер, а затем выведет список установленных программ. Среди них будет сам антивирус и приложения, установленные вдобавок.

Начните удаление с самого антивируса. Выберите соответствующий значок, затем кликните по кнопке "Uninstall" в левой части окна: Во вновь открывшемся окне выберите вариант "Super Mode", затем кликните "Next". В этом режиме Your Uninstaller по завершению удаления антивируса выполнит глубокую проверку диска и реестра на предмет остаточных файлов и записей с целью их последующего удаления. Первым делом Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса. Когда удаление закончится, в окне с предложением перезагрузить компьютер выберите вариант "Нет". Иначе Your Uninstaller не сможет продолжить свою работу. Некоторое время Your Uninstaller будет сканировать компьютер. Затем на экране отобразится окно, в котором будут перечислены удаляемые оставшиеся записи в реестре и файлы антивируса. Кликните "Next". По завершению очистки вы увидите следующее окно: На этом процесс завершен. А теперь то же самое следует проделать и для всех остальных компонентов антивируса. Просто выделяется мышью следующий значок и кликайте по кнопке "Uninstall", после чего выбирайте режим удаления "Super Mode".