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Инструкции 01.03.2024 4 минуты

Как удалить антивирус Авира с компьютера?

Полное удаление Авиры стандартным способом и при использовании специальных программ для деинсталляции.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Операционная система Windows воспринимает многие антивирусные программы как системный компонент, потому к ним и другое "отношение" со стороны ОС. При установке антивирус буквально внедряется в систему, получая доступ к различным функциям, к которым нет у обычных программ. Все это говорит и о том, что к удалению антивируса следует подходить внимательней — так, чтобы на компьютере не остались какие-либо его компоненты или файлы, способные в будущем навредить системе.

Рассмотрим правильную деинсталляцию антивирусной программы Авира (Avira), которая, возможно, установилась на компьютер не по вашему желанию, а в качестве "полезного" придатка к какому-нибудь браузеру или другому приложению.

Стандартное удаление Avira

Стандартное удаление подразумевает использование штатного Windows-приложения "Установка и удаление программ". Действия следующие:

  • Откройте меню "Пуск", затем впишите в поисковую строку фразу "Программ" (именно так без "а" в конце).
  • В результате вы увидите значок "Установка и удаление программ", "Изменить или удалить программу" и/или "Программы и компоненты" (зависит от версии Windows). Кликните по значку, который отобразился в вашем случае.

Запуск модуля "Установка и удаление программ"

  • Откроется новое окно, в котором будут перечислены все установленные на компьютере программы. Найдите среди них значки, названия которых начинаются с "Avira".

Антивирус и программы Avira, установленные на компьтере

  • Как можно увидеть, вместе с Avira на компьютер устанавливается целый ряд других программ. Наша задача — поочередно удалить их все. Начать можно с Avira Antivirus.
  • Просто кликните по значку, затем по кнопке "Удалить" (для Windows 7 — правый клик по значку, затем выберите "Удалить").

Удаление антивируса Авира стандартным способом

  • Процесс деинсталляции займет несколько секунд. Затем на экране отобразится окно с предложением перезагрузки ПК. Нажмите "Да".

Удаление антивируса Avira

Проделайте те же действия и по отношению к другим продуктам Avira —  Safe Shopping и т.д. Не начинайте удаление со значка, названного просто "Avira", т.к. вы увидите ошибку, что эта программа нужна для работы других компонентов.

Ошибка при попылке удаления Avira

Удаление Avira при помощи универсального деинсталлятора

Под универсальным деинсталлятором понимаются утилиты, предназначенные для удаления других программ. Их много, мы в качестве примера будем использовать Your Uninstaller. Эта программа позволит не просто удалить антивирус, но очистить диск и системный реестр от остаточных данных.

  • Сначала скачайте программу Your Uninstaller. Это условно-бесплатная утилита, которой можно пользоваться без приобретения лицензии в течение нескольких дней — этого достаточно, чтобы удалить Avira.
  • Установите и запустите Your Uninstaller. Утилита просканирует компьютер, а затем выведет список установленных программ. Среди них будет сам антивирус и приложения, установленные вдобавок.
  • Начните удаление с самого антивируса. Выберите соответствующий значок, затем кликните по кнопке "Uninstall" в левой части окна:

Програма Your Uninstaller

  • Во вновь открывшемся окне выберите вариант "Super Mode", затем кликните "Next". В этом режиме Your Uninstaller по завершению удаления антивируса выполнит глубокую проверку диска и реестра на предмет остаточных файлов и записей с целью их последующего удаления.

Выбор режима удаления в программе Your Uninstaller

  • Первым делом Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса. Когда удаление закончится, в окне с предложением перезагрузить компьютер выберите вариант "Нет". Иначе Your Uninstaller не сможет продолжить свою работу.

Завершение удаления Авира

  • Некоторое время Your Uninstaller будет сканировать компьютер.

Your Uninstaller сканирует компьютер

  • Затем на экране отобразится окно, в котором будут перечислены удаляемые оставшиеся записи в реестре и файлы антивируса. Кликните "Next".

Обнаруженные программой Your Uninstaller остаточные записи и файлы Авира

  • По завершению очистки вы увидите следующее окно:

Заверешение удаления Авира в программе Your Uninstaller

  • На этом процесс завершен.

А теперь то же самое следует проделать и для всех остальных компонентов антивируса. Просто выделяется мышью следующий значок и кликайте по кнопке "Uninstall", после чего выбирайте режим удаления "Super Mode".

Удаление следов антивируса при помощи Avira Registry Cleaner

Разработчики Avira сделали единственное полезное дело, создав утилиту для удаления следов пребывания на компьютере (записей в реестре) антивируса и всех прикладываемых к нему программ. Называется она Avira Registry Cleaner, скачать ее можно по этой ссылке: скачать Avira Registry Cleaner.

Имейте в виду, использовать Avira Registry Cleaner следует только после деинсталляции основных продуктов Avira одним из описанных выше способов.

Дальше все просто:

  • Запустите утилиту от имени администратора, кликнув по ней правой кнопкой мыши и затем выбрав пункт меню "Запуск от имени администратора".
  • Согласитесь с условиями использования программы, затем выберите компоненты для последующего удаления (можно просто установить галочку напротив "Select all").

Удаление следов Avira на компьютере через утилиту Avira Registry Cleaner

  • Нажмите кнопку "Remove" и дождитесь окончания процесса очистки реестра.

После перезагрузки на компьютере не должно будет остаться и следа антивируса Avira.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Версия 1.0.55.984

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