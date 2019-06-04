Как удалить Аваст с компьютера?

Зачастую полностью избавиться от антивируса гораздо сложнее, чем установить его. Некоторые антивирусные программы (и Avast один из них) устанавливаются на компьютер без ведома пользователя — вместе с каким-нибудь браузером, сервисной утилитой по очистке ПК от мусора или даже видеопроигрывателем. Рассмотрим, как полностью удалить Аваст с компьютера.

Почему важно удалять антивирусы правильно? Все антивирусные программы для Windows, получившие специальную лицензию от Microsoft, глубоко встраиваются в систему. Речь идет о том, что ОС выделяет под работу антивируса отдельные ресурсы, дает ему определенные права на действия с системными файлами, конфигурацией и т.д. Это говорит о том, что при неправильном удалении антивирусной программы глубоко в системе могут остаться некоторые ее файлы. И нельзя исключать того, что эти остаточные файлы каким-либо образом могут сказаться на работоспособности самой системы. По крайней мере, затормозить загрузку Windows или выполнения ею определенных задач.

Стандартное удаление Avast Как и любое другое приложение (при условии, что оно было установлено в соответствии с требованиями Windows), Avast можно удалить при помощи стандартного модуля удаления программ Windows: Откройте "Панель управления", затем кликните по элементу "Удаление программы" (элемент расположен в разделе "Программы"). Если в вашем случае в "Панели управления" представлено множество мелких значков, найдите среди них "Программы и компоненты" и кликните по нему. Далее на экране появится список установленных программ. Найдите среди них значок "Avast Free Antivirus", кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить". Кстати, вместе с антивирусом на компьютер может установиться и браузер Avast.

Это действие вызовет запуск штатного деинсталлятора Avast. Кликните в открывшемся окне кнопку "Удалить". Согласитесь с удалением. Далее деинсталлятор предложит выполнить перезагрузку компьютера прямо сейчас или позже. Выберите любой вариант, щелкнув по соответствующей кнопке (но лучше — первый). На вопросы ниже можно не отвечать.

Удаление Avast при помощи специальных программ Стандартное удаление антивируса не всегда решает проблему с остаточными файлами и записями в системном реестре. Чтобы полностью избавиться от следов установки/работы Avast, можно воспользоваться специальной утилитой деинсталляции Windows-приложений, например — Your Uninstaller. Скачайте и установите Your Uninstaller (ссылка на нашем сайте — скачать Your Uninstaller ). Программа хоть и платная, но в течение некоторого времени ее можно использовать бесплатно — достаточно для удаления Аваста.

). Программа хоть и платная, но в течение некоторого времени ее можно использовать бесплатно — достаточно для удаления Аваста. После запуска в центральной части окна Your Uninstaller отобразятся иконки установленных программ.

Найдите и кликните два раза по значку Avast Free Antivirus. Откроется окно с выбором режима удаления программы. Выберите третий вариант — "Super Mode", затем кликните "Next". Первым делом Your Uninstaller попытается запустить штатный деинсталлятор антивируса Avast. Если это так, то выполните все действия, описанные в предыдущей части статьи по удалению антивируса стандартным способом, но не перезагружайте компьютер сразу после деинсталляции (т.е. в последнем окне выберите вариант "Перезагрузить позже"). Теперь утилита Your Uninstaller будет некоторое время сканировать компьютер на наличие остаточных файлов и записей в реестре, оставшихся от Avast. По окончанию сканирования вы увидите следующее окно: В нашем случае было найдено 30 записей в реестре и ни одного оставшегося файла (но у вас все может быть по-другому). Кликните в этом окне "Next", после чего останется дождаться завершения удаления антивируса. Теперь можно перезагрузить компьютер.