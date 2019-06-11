Антивирусная программа глубоко встраивается в операционную систему, поэтому удаление иногда может вызывать затруднения, проявляющиеся в виде разнообразных ошибок в процессе деинсталляции. Рассмотрим, как полностью удалить антивирус NOD32 стандартным и альтернативным способом, а также приведем решения наиболее частых проблем, возникающих при удалении продуктов Eset.
Стандартное удаление Eset Nod32
В зависимости от версии вашей операционной системы выполните следующее:
- Windows Vista/7: откройте "Панель управления", включите режим просмотра "Мелкие значки" и перейдите в раздел "Программы и компоненты":
- Windows 8/8.1/10: откройте "Параметры Windows" (значок с изображением шестеренки в меню "Пуск"), перейдите в раздел "Система", затем — "Приложения и возможности":
- Найдите в представленном списке значок антивируса (может называться "Nod32 Antivirus", "Eset Security"), выделите его мышкой, а затем кликните по кнопке "Изменить" (в Windows Vista/7 кнопка расположена над списком программ).
- Запустится штатный деинсталлятор антивируса. В некоторых версиях Nod32 в окне удаления следует выбрать соответствующую опцию для запуска процесса деинсталляции:
- В других версиях удаление происходит автоматически. Просто дождитесь окончания процесса, а затем кликните по кнопке "Да" в диалоговом окне с сообщением о необходимости перезагрузки компьютера.
Удаление Eset Nod32 при помощи утилиты Your Uninstaller
Your Uninstaller — утилита, позволяющая удалять любые Windows-приложения вместе с оставшимися от них следами пребывания в системе (записи в реестре и файлы на системном логическом диске). Существуют и другие подобные программы, вы можете воспользоваться любой из них (все они работают аналогично).
- Если вы решили воспользоваться Your Uninstaller, скачать его можно с нашего софт-портала (скачать Your Uninstaller).
- Программа платная, но не пугайтесь — какое-то время ее можно использовать бесплатно (хватит, чтобы удалить антивирус).
- Установите и запустите Your Uninstaller. Утилита отобразит список установленных на компьютере программ. Найдите среди них значок антивируса Eset Nod32, выделите его мышью, затем кликните по кнопке "Uninstall" в левом верхнем углу окна:
- Откроется окно с выбором режима удаления. Выберите последний вариант — "Super Mode", предполагающий тщательное сканирование компьютера на предмет остаточных данных антивируса.
- Далее Your Uninstaller попробует запустить штатный деинсталлятор антивируса. Если это произошло, следуйте инструкциям из предыдущей части статьи до того момента, как деинсталлятор предложит перезагрузить компьютер (кликните по кнопке "Нет"):
- После этого шага утилита приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса, затем щелкните "Next".
- Программа Your Uninstaller удалит следы пребывания антивируса в системе. После этого компьютер следует перезагрузить.
Удаление Eset Nod32 при помощи ESET Uninstaller
При невозможности удаления Nod32 стандартным способом (отсутствует ярлык штатного деинсталлятора или возникает ошибка в процессе удаления), можно воспользоваться официальной утилитой от разработчиков антивируса "ESET Uninstaller". Скачать ее можно по ссылке ниже:
https://download.eset.com/special/ESETUninstaller.exe
Для возможности удаления антивируса при помощи ESET Uninstaller операционную систему следует загрузить в безопасном режиме (иначе деинсталлятор попросту не запустится).
Пользователям операционных систем Windows 10 предварительно рекомендуется проделать следующее:
- Нажмите комбинацию клавиш "Win + R".
- В открывшееся окошко скопируйте команду ncpa.cpl и нажмите "ОК":
- Откроется окно "Сетевые подключения".
- Найдите среди значков сетевых подключений то, которое использует ваш компьютер для выхода в интернет (например, "Ethernet", "Подключение по локальной сети", "Беспроводное подключение" и т.д.). Кликните по значку правой кнопкой мыши, затем выберите пункт меню "Свойства".
- Отобразится окно свойств выбранного подключения. Найдите в блоке "Отмеченные компоненты, используемые этим подключением" пункт "Epfw NDIS LightWeight Filter", выберите его мышкой, затем нажмите "Удалить". Если этого компонента нет в списке, просто закройте окно.
- Согласитесь с удалением, затем закройте окно и следуйте дальнейшим инструкциям.
Для загрузки Windows Vista/7 в безопасном режиме:
- При включении компьютера беспрерывно нажимайте клавишу "F8".
- На экране должны будут отобразиться варианты загрузки системы в безопасном режиме.
- При помощи стрелок на клавиатуре выберите вариант "Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов", затем нажмите Enter.
Для загрузки Windows 8/8.1/10 в безопасном режиме:
- Откройте компонент "Параметры Windows", кликнув по значку с изображением шестеренки в меню "Пуск".
- Перейдите в раздел "Обновление и безопасность" (в Windows 8 — "Обновление и восстановление").
- Откройте в левой части окна вкладку "Восстановление". В разделе "Особые варианты загрузки" кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".
- При следующем включении компьютера на экране отобразится меню "Выбор действия". Выберите в нем пункт "Диагностика":
- В следующем меню выберите пункт "Дополнительные параметры":
- Далее выберите пункт "Параметры загрузки":
- Теперь кликните по кнопке "Перезагрузить":
- Компьютер перезагрузится вновь. Теперь при запуске Windows вы увидите следующее меню:
- Т.к. нас интересует загрузка Windows в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов, нажмите на клавишу "F5".
- Дождитесь полной загрузки Windows.
Теперь запустите скачанную ранее утилиту ESET Uninstaller и следуйте инструкции ниже:
- На экране отобразится окно черного цвета, в котором ESET Uninstaller предупредит о необходимости изменения параметров операционной системы. Введите с клавиатуры букву "Y" в английской раскладке, затем нажмите клавишу ввода.
- Несколько секунд утилита будет сканировать компьютер с целью определения установленной версии антивируса. По окончанию процедуры будет выведен список обнаруженных дистрибутивов Eset Nod32 (как правило, это один единственный пункт).
- Далее следует нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру удаляемого продукта Eset. В нашем случае это "1". Введите единицу (или другую цифру) в программу, затем нажмите клавишу ввода. Далее останется подтвердить удаление, вновь введя в окно букву "Y" и затем нажав Enter.
- По завершению процесса удаления на экран будет выведено соответствующее сообщение.
Нажмите любую клавишу и затем перезагрузите компьютер в обычном режиме работы. Удаление завершено.