Антивирусная программа глубоко встраивается в операционную систему, поэтому удаление иногда может вызывать затруднения, проявляющиеся в виде разнообразных ошибок в процессе деинсталляции. Рассмотрим, как полностью удалить антивирус NOD32 стандартным и альтернативным способом, а также приведем решения наиболее частых проблем, возникающих при удалении продуктов Eset.

В зависимости от версии вашей операционной системы выполните следующее:

Your Uninstaller — утилита, позволяющая удалять любые Windows-приложения вместе с оставшимися от них следами пребывания в системе (записи в реестре и файлы на системном логическом диске). Существуют и другие подобные программы, вы можете воспользоваться любой из них (все они работают аналогично).

Удаление Eset Nod32 при помощи ESET Uninstaller

При невозможности удаления Nod32 стандартным способом (отсутствует ярлык штатного деинсталлятора или возникает ошибка в процессе удаления), можно воспользоваться официальной утилитой от разработчиков антивируса "ESET Uninstaller". Скачать ее можно по ссылке ниже:

https://download.eset.com/special/ESETUninstaller.exe

Для возможности удаления антивируса при помощи ESET Uninstaller операционную систему следует загрузить в безопасном режиме (иначе деинсталлятор попросту не запустится).

Пользователям операционных систем Windows 10 предварительно рекомендуется проделать следующее:

Нажмите комбинацию клавиш "Win + R".

В открывшееся окошко скопируйте команду ncpa.cpl и нажмите "ОК":

Откроется окно "Сетевые подключения".

Найдите среди значков сетевых подключений то, которое использует ваш компьютер для выхода в интернет (например, "Ethernet", "Подключение по локальной сети", "Беспроводное подключение" и т.д.). Кликните по значку правой кнопкой мыши, затем выберите пункт меню "Свойства".

Отобразится окно свойств выбранного подключения. Найдите в блоке "Отмеченные компоненты, используемые этим подключением" пункт "Epfw NDIS LightWeight Filter", выберите его мышкой, затем нажмите "Удалить". Если этого компонента нет в списке, просто закройте окно.

Согласитесь с удалением, затем закройте окно и следуйте дальнейшим инструкциям.

Для загрузки Windows Vista/7 в безопасном режиме:

При включении компьютера беспрерывно нажимайте клавишу "F8".

На экране должны будут отобразиться варианты загрузки системы в безопасном режиме.

При помощи стрелок на клавиатуре выберите вариант "Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов", затем нажмите Enter.

Для загрузки Windows 8/8.1/10 в безопасном режиме:

Откройте компонент "Параметры Windows", кликнув по значку с изображением шестеренки в меню "Пуск".

Перейдите в раздел "Обновление и безопасность" (в Windows 8 — "Обновление и восстановление").

Откройте в левой части окна вкладку "Восстановление". В разделе "Особые варианты загрузки" кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".

При следующем включении компьютера на экране отобразится меню "Выбор действия". Выберите в нем пункт "Диагностика":

В следующем меню выберите пункт "Дополнительные параметры":

Далее выберите пункт "Параметры загрузки":

Теперь кликните по кнопке "Перезагрузить":

Компьютер перезагрузится вновь. Теперь при запуске Windows вы увидите следующее меню:

Т.к. нас интересует загрузка Windows в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов, нажмите на клавишу "F5".

Дождитесь полной загрузки Windows.

Теперь запустите скачанную ранее утилиту ESET Uninstaller и следуйте инструкции ниже:

На экране отобразится окно черного цвета, в котором ESET Uninstaller предупредит о необходимости изменения параметров операционной системы. Введите с клавиатуры букву "Y" в английской раскладке, затем нажмите клавишу ввода.

Несколько секунд утилита будет сканировать компьютер с целью определения установленной версии антивируса. По окончанию процедуры будет выведен список обнаруженных дистрибутивов Eset Nod32 (как правило, это один единственный пункт).

Далее следует нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру удаляемого продукта Eset. В нашем случае это "1". Введите единицу (или другую цифру) в программу, затем нажмите клавишу ввода. Далее останется подтвердить удаление, вновь введя в окно букву "Y" и затем нажав Enter.

По завершению процесса удаления на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Нажмите любую клавишу и затем перезагрузите компьютер в обычном режиме работы. Удаление завершено.