SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 5 минут

Как удалить антивирус Nod32 с компьютера?

Удаление ESET NOD32 стандартными средствами и с помощью специальной программы ESET Uninstaller.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Антивирусная программа глубоко встраивается в операционную систему, поэтому удаление иногда может вызывать затруднения, проявляющиеся в виде разнообразных ошибок в процессе деинсталляции. Рассмотрим, как полностью удалить антивирус NOD32 стандартным и альтернативным способом, а также приведем решения наиболее частых проблем, возникающих при удалении продуктов Eset.

Стандартное удаление Eset Nod32

В зависимости от версии вашей операционной системы выполните следующее:

  • Windows Vista/7: откройте "Панель управления", включите режим просмотра "Мелкие значки" и перейдите в раздел "Программы и компоненты":

Перех в раздел "Программы и компоненты"

  • Windows 8/8.1/10: откройте "Параметры Windows" (значок с изображением шестеренки в меню "Пуск"), перейдите в раздел "Система", затем — "Приложения и возможности":

Перех в раздел "Приложения и возможности"

  • Найдите в представленном списке значок антивируса (может называться "Nod32 Antivirus", "Eset Security"), выделите его мышкой, а затем кликните по кнопке "Изменить" (в Windows Vista/7 кнопка расположена над списком программ).

Приложения и возможность в Windows 10

  • Запустится штатный деинсталлятор антивируса. В некоторых версиях Nod32 в окне удаления следует выбрать соответствующую опцию для запуска процесса деинсталляции:

Удаление Nod32

  • В других версиях удаление происходит автоматически. Просто дождитесь окончания процесса, а затем кликните по кнопке "Да" в диалоговом окне с сообщением о необходимости перезагрузки компьютера.

Удаление антивируса Nod32

Удаление Eset Nod32 при помощи утилиты Your Uninstaller

Your Uninstaller — утилита, позволяющая удалять любые Windows-приложения вместе с оставшимися от них следами пребывания в системе (записи в реестре и файлы на системном логическом диске). Существуют и другие подобные программы, вы можете воспользоваться любой из них (все они работают аналогично).

  • Если вы решили воспользоваться Your Uninstaller, скачать его можно с нашего софт-портала (скачать Your Uninstaller).
  • Программа платная, но не пугайтесь — какое-то время ее можно использовать бесплатно (хватит, чтобы удалить антивирус).
  • Установите и запустите Your Uninstaller. Утилита отобразит список установленных на компьютере программ. Найдите среди них значок антивируса Eset Nod32, выделите его мышью, затем кликните по кнопке "Uninstall" в левом верхнем углу окна:

Программа Your Uninstaller

  • Откроется окно с выбором режима удаления. Выберите последний вариант — "Super Mode", предполагающий тщательное сканирование компьютера на предмет остаточных данных антивируса.

Выбор режима удаления в Your Uninstaller

  • Далее Your Uninstaller попробует запустить штатный деинсталлятор антивируса. Если это произошло, следуйте инструкциям из предыдущей части статьи до того момента, как деинсталлятор предложит перезагрузить компьютер (кликните по кнопке "Нет"):

Удаление Nod32 через Your Uninstaller

  • После этого шага утилита приступит к сканированию компьютера. Дождитесь окончания процесса, затем щелкните "Next".

Сканирование компьютера в Your Uninstaller

Удаление следов антивируса в Your Uninstaller

  • Программа Your Uninstaller удалит следы пребывания антивируса в системе. После этого компьютер следует перезагрузить.

Удаление Eset Nod32 при помощи ESET Uninstaller

При невозможности удаления Nod32 стандартным способом (отсутствует ярлык штатного деинсталлятора или возникает ошибка в процессе удаления), можно воспользоваться официальной утилитой от разработчиков антивируса "ESET Uninstaller". Скачать ее можно по ссылке ниже:

https://download.eset.com/special/ESETUninstaller.exe

Для возможности удаления антивируса при помощи ESET Uninstaller операционную систему следует загрузить в безопасном режиме (иначе деинсталлятор попросту не запустится).

Пользователям операционных систем Windows 10 предварительно рекомендуется проделать следующее:

  • Нажмите комбинацию клавиш "Win + R".
  • В открывшееся окошко скопируйте команду ncpa.cpl и нажмите "ОК":

Выполнение команды ncpa.cpl

  • Откроется окно "Сетевые подключения".
  • Найдите среди значков сетевых подключений то, которое использует ваш компьютер для выхода в интернет (например, "Ethernet", "Подключение по локальной сети", "Беспроводное подключение" и т.д.). Кликните по значку правой кнопкой мыши, затем выберите пункт меню "Свойства".

Сетевые подключения

  • Отобразится окно свойств выбранного подключения. Найдите в блоке "Отмеченные компоненты, используемые этим подключением" пункт "Epfw NDIS LightWeight Filter", выберите его мышкой, затем нажмите "Удалить". Если этого компонента нет в списке, просто закройте окно.

Удаление компонента Epfw NDIS LightWeight Filter

  • Согласитесь с удалением, затем закройте окно и следуйте дальнейшим инструкциям.

Для загрузки Windows Vista/7 в безопасном режиме:

  • При включении компьютера беспрерывно нажимайте клавишу "F8".
  • На экране должны будут отобразиться варианты загрузки системы в безопасном режиме.
  • При помощи стрелок на клавиатуре выберите вариант "Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов", затем нажмите Enter.

Для загрузки Windows 8/8.1/10 в безопасном режиме:

  • Откройте компонент "Параметры Windows", кликнув по значку с изображением шестеренки в меню "Пуск".
  • Перейдите в раздел "Обновление и безопасность" (в Windows 8 — "Обновление и восстановление").

Параметры Windows 8/10

  • Откройте в левой части окна вкладку "Восстановление". В разделе "Особые варианты загрузки" кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".

Перезагрузка ПК в безопасный режим

  • При следующем включении компьютера на экране отобразится меню "Выбор действия". Выберите в нем пункт "Диагностика":

Загрузка Windows 8/10 в безопаснои режиме

  • В следующем меню выберите пункт "Дополнительные параметры":

Загрузка Windows 8/10 в безопаснои режиме

  • Далее выберите пункт "Параметры загрузки":

Загрузка Windows 8/10 в безопаснои режиме

  • Теперь кликните по кнопке "Перезагрузить":

Загрузка Windows 8/10 в безопаснои режиме

  • Компьютер перезагрузится вновь. Теперь при запуске Windows вы увидите следующее меню:

Загрузка Windows 8/10 в безопаснои режиме

  • Т.к. нас интересует загрузка Windows в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов, нажмите на клавишу "F5".
  • Дождитесь полной загрузки Windows.

Теперь запустите скачанную ранее утилиту ESET Uninstaller и следуйте инструкции ниже:

  • На экране отобразится окно черного цвета, в котором ESET Uninstaller предупредит о необходимости изменения параметров операционной системы. Введите с клавиатуры букву "Y" в английской раскладке, затем нажмите клавишу ввода.

Удаление Nod32 при помощи ESET Uninstaller

  • Несколько секунд утилита будет сканировать компьютер с целью определения установленной версии антивируса. По окончанию процедуры будет выведен список обнаруженных дистрибутивов Eset Nod32 (как правило, это один единственный пункт).

Удаление Nod32 при помощи ESET Uninstaller

  • Далее следует нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру удаляемого продукта Eset. В нашем случае это "1". Введите единицу (или другую цифру) в программу, затем нажмите клавишу ввода. Далее останется подтвердить удаление, вновь введя в окно букву "Y" и затем нажав Enter.

Удаление Nod32 при помощи ESET Uninstaller

  • По завершению процесса удаления на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Удаление Nod32 при помощи ESET Uninstaller

Нажмите любую клавишу и затем перезагрузите компьютер в обычном режиме работы. Удаление завершено.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus

Версия 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)

Читайте также

Как удалить Аваст с компьютера?
Как удалить Аваст с компьютера?

Удаление Avast стандартным способом и с помощью бесплатных программ.

Как удалить антивирус 360 Total Security с компьютера?
Как удалить антивирус 360 Total Security с компьютера?

Как полностью удалить 360 Total Security с записями в реестре, мусорными файлами и службами?

Как удалить Microsoft Edge?
Как удалить Microsoft Edge?

Инструкции по удалению (отключению) браузера Microsoft Edge разными способами.

Обсуждение статьи