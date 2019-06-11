Как удалить антивирус McAfee с компьютера?

McAfee входит в число антивирусов, зачастую оказывающихся на компьютере не по желанию пользователя — либо он идет в комплекте с программами при покупке нового ПК с предустановленной системой Windows, либо устанавливается вместе с каким-нибудь скачанным из интернета приложением (например, Adobe Flash Player). Мзбавиться от этого антивируса так, чтобы на компьютере не осталось и следа от него, сложнее, чем его установить. Но все же это возможно — рассмотрим как.
Первым делом
Разработчики из McAfee создали специальную утилиту, в задачу которой входит удаление следов пребывания антивируса на компьютере — McAfee Consumer Products Removal (или просто MCPR). Ее следует использовать уже после окончания процесса деинсталляции. Поэтому сейчас просто скачайте ее. Ссылка для скачивания с официального сайта — https://us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp.
Стандартное удаление антивируса McAfee
Как и другие программы, McAfee можно удалить при использовании стандартного инструментария Windows. В зависимости от установленной у вас версии операционной системы выполните следующее:
- Для Windows 7 и Vista. Откройте меню "Пуск", найдите в нем и кликните по значку "Панель управления". Установите режим просмотра "Мелкие значки" (правый верхний угол), затем перейдите в раздел "Программы и компоненты":
- Для Windows 8, 8.1 и 10. Нажмите клавишу "Win", затем кликните по значку шестеренки в левом нижнем углу — откроется окно "Параметры Windows". Перейдите в нем в раздел "Система", затем откройте вкладку "Приложения и возможности".
- В разделе "Программы и компоненты" или "Приложения и возможности" найдите значок антивируса McAfee Total Protection, выделите его, затем кликните по кнопке "Удалить" или "Изменить/Удалить" (в Win Vista/7 кнопка находится над списком программ).
- Запустится программа деинсталляции антивируса. Проставьте галочки, как показано на изображении ниже, а затем кликните "Удалить".
- В следующем окне — снова кликните "Удалить":
- Дождитесь окончания процесса удаления антивируса, а после — кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".
После перезагрузки компьютера переходите к следующей части статьи.
Удаление оставшихся данных
Запустите ранее скачанную утилиту McAfee Consumer Products Removal. Все, что требуется сделать — несколько раз нажать кнопку "Next", попутно согласившись с правилами использования ПО и введя капчу на последнем шаге. Программа сразу же приступит к своей задаче:
Дождитесь завершения процесса. На последнем шаге программа предложит вновь перезагрузить компьютер.
Удаление McAfee при помощи утилиты Your Uninstaller
Утилита Your Uninstaller (как и многие существующие аналоги) предназначена для "чистого" удаления программ в ОС Windows. Особенность ее работы заключается в том, что после деинсталляции целевой программы осуществляется сканирование компьютера на предмет оставшихся записей в системном реестре и мусорных файлов на жестком диске, а после — удаление найденных данных.
Работать с утилитой легко:
- Загрузите программу с нашего сайта (скачать Your Uninstaller) и установите ее.
- Это пробная версия, но без ограничений по функционалу (ограничено только время использования).
- Запустите Your Uninstaller, затем найдите в представленном списке значок McAfee Total Protection и кликните по нему два раза. Откроется небольшое окно с выбором метода удаления. Выберите последний вариант — "Super Mode", затем кликните "Next":
- Утилита Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса McAfee. Выполните в нем все действия, описанные в первой части статьи, кроме последнего пункта (вместо перезагрузки компьютера выберите вариант "Перезагрузить позднее"):
- Теперь программа Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие следов пребывания антивируса в системе. Дождитесь окончания процесса.
- После того, как Your Uninstaller закончит сканирование, кликните "Next" и дождитесь завершения удаления мусорных данных.
Теперь осталось запустить утилиту McAfee Consumer Products Removal для завершения удаления антивируса.
Удаление служю McAfee
После перезагрузки компьютера в системе по-прежнему могут оставаться следы пребывания антивируса McAfee. Обычно это также службы, установленные антивирусом в систему Windows. Последние в некоторых случаях не удаляются из системы корректно (о них остаются записи в реестре или другие следы). В этом можно убедиться, если открыть системное приложение "Службы":
- Нажмите на клавиатуре комбинацию "Win + R".
- Затем впишите в открывшееся окно "Выполнить" команду services.msc
- Приложение "Службы" будет запущено. На изображении ниже вы можете видеть службы, оставшиеся после удаления McAfee.
- В графе "Описание" присутствует сообщение об ошибке, означающая, что службы в системе больше нет, но запись о ней (или, возможно даже, ее файлы) все еще есть. Если и вы их наблюдаете у себя, следуйте дальнейшей инструкции.
Оставьте окно "Службы" открытым, а затем выполните следующее:
- Сначала потребуется запустить командную строку Windows от имени администратора.
- Найдите в меню "Пуск" значок "Командная строка" или "cmd". Можно также воспользоваться поиском Windows, введя в поисковую строку соответствующий запрос.
- Кликните правой кнопкой мыши по значку, затем выберите из контекстного меню пункт "Запустить от имени администратора".
- Для удаления служб в командную строку вводится команда "sc delete" с именем удаляемого объекта (службы).
- Для определения действительного имени службы, кликните по ее названию в окне "Службы" два раза. Откроется небольшое окно:
- Выделенное на изображении выше — действительное (а не отображаемое) название службы.
- Далее впишите в командную строку следующее:
sc delete mcafeewebadvisor
- Нажмите клавишу ввода.
- Об успешности удаления службы будет сообщено соответствующим образом.
Теперь проделайте то же самое со всеми остальными службами McAfee.