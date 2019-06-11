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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как удалить антивирус McAfee с компьютера?

Инструкции со скриншотами по удалению антивируса McAfee стандартным способом и при помощи специальных программ.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

McAfee входит в число антивирусов, зачастую оказывающихся на компьютере не по желанию пользователя — либо он идет в комплекте с программами при покупке нового ПК с предустановленной системой Windows, либо устанавливается вместе с каким-нибудь скачанным из интернета приложением (например, Adobe Flash Player). Мзбавиться от этого антивируса так, чтобы на компьютере не осталось и следа от него, сложнее, чем его установить. Но все же это возможно — рассмотрим как.

Первым делом

Разработчики из McAfee создали специальную утилиту, в задачу которой входит удаление следов пребывания антивируса на компьютере — McAfee Consumer Products Removal (или просто MCPR). Ее следует использовать уже после окончания процесса деинсталляции. Поэтому сейчас просто скачайте ее. Ссылка для скачивания с официального сайта — https://us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp.

Стандартное удаление антивируса McAfee

Как и другие программы, McAfee можно удалить при использовании стандартного инструментария Windows. В зависимости от установленной у вас версии операционной системы выполните следующее:

  • Для Windows 7 и Vista. Откройте меню "Пуск", найдите в нем и кликните по значку "Панель управления". Установите режим просмотра "Мелкие значки" (правый верхний угол), затем перейдите в раздел "Программы и компоненты":

Панель управления

  • Для Windows 8, 8.1 и 10. Нажмите клавишу "Win", затем кликните по значку шестеренки в левом нижнем углу — откроется окно "Параметры Windows". Перейдите в нем в раздел "Система", затем откройте вкладку "Приложения и возможности".

Параметры Windows

Переход во вкладку "Приложения и возможности"

  • В разделе "Программы и компоненты" или "Приложения и возможности" найдите значок антивируса McAfee Total Protection, выделите его, затем кликните по кнопке "Удалить" или "Изменить/Удалить" (в Win Vista/7 кнопка находится над списком программ).
  • Запустится программа деинсталляции антивируса. Проставьте галочки, как показано на изображении ниже, а затем кликните "Удалить".

Удаление McAfee

  • В следующем окне — снова кликните "Удалить":

Удаление антивируса McAfee

  • Дождитесь окончания процесса удаления антивируса, а после — кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас".

Удаление McAfee

После перезагрузки компьютера переходите к следующей части статьи.

Удаление оставшихся данных

Запустите ранее скачанную утилиту McAfee Consumer Products Removal. Все, что требуется сделать — несколько раз нажать кнопку "Next", попутно согласившись с правилами использования ПО и введя капчу на последнем шаге. Программа сразу же приступит к своей задаче:

Удаление McAfee при помощи McAfee Consumer Products Removal

Дождитесь завершения процесса. На последнем шаге программа предложит вновь перезагрузить компьютер.

Удаление McAfee при помощи утилиты Your Uninstaller

Утилита Your Uninstaller (как и многие существующие аналоги) предназначена для "чистого" удаления программ в ОС Windows. Особенность ее работы заключается в том, что после деинсталляции целевой программы осуществляется сканирование компьютера на предмет оставшихся записей в системном реестре и мусорных файлов на жестком диске, а после — удаление найденных данных.

Работать с утилитой легко:

  • Загрузите программу с нашего сайта (скачать Your Uninstaller) и установите ее.
  • Это пробная версия, но без ограничений по функционалу (ограничено только время использования).
  • Запустите Your Uninstaller, затем найдите в представленном списке значок McAfee Total Protection и кликните по нему два раза. Откроется небольшое окно с выбором метода удаления. Выберите последний вариант — "Super Mode", затем кликните "Next":

Программа Your Uninstaller

  • Утилита Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса McAfee. Выполните в нем все действия, описанные в первой части статьи, кроме последнего пункта (вместо перезагрузки компьютера выберите вариант "Перезагрузить позднее"):

Удаление McAfee при помощи Your Uninstaller

  • Теперь программа Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие следов пребывания антивируса в системе. Дождитесь окончания процесса.

Работа с программой Your Uninstaller

  • После того, как Your Uninstaller закончит сканирование, кликните "Next" и дождитесь завершения удаления мусорных данных.

Удаление следов антивируса при помощи Your Uninstaller

Теперь осталось запустить утилиту McAfee Consumer Products Removal для завершения удаления антивируса.

Удаление служю McAfee

После перезагрузки компьютера в системе по-прежнему могут оставаться следы пребывания антивируса McAfee. Обычно это также службы, установленные антивирусом в систему Windows. Последние в некоторых случаях не удаляются из системы корректно (о них остаются записи в реестре или другие следы). В этом можно убедиться, если открыть системное приложение "Службы":

  • Нажмите на клавиатуре комбинацию "Win + R".
  • Затем впишите в открывшееся окно "Выполнить" команду services.msc

Выполнение команды "services.msc"

  • Приложение "Службы" будет запущено. На изображении ниже вы можете видеть службы, оставшиеся после удаления McAfee.

Службы Windows

  • В графе "Описание" присутствует сообщение об ошибке, означающая, что службы в системе больше нет, но запись о ней (или, возможно даже, ее файлы) все еще есть. Если и вы их наблюдаете у себя, следуйте дальнейшей инструкции.

Оставьте окно "Службы" открытым, а затем выполните следующее:

  • Сначала потребуется запустить командную строку Windows от имени администратора.
  • Найдите в меню "Пуск" значок "Командная строка" или "cmd". Можно также воспользоваться поиском Windows, введя в поисковую строку соответствующий запрос.
  • Кликните правой кнопкой мыши по значку, затем выберите из контекстного меню пункт "Запустить от имени администратора".

Запуск командной строки от имени администратора

  • Для удаления служб в командную строку вводится команда "sc delete" с именем удаляемого объекта (службы).
  • Для определения действительного имени службы, кликните по ее названию в окне "Службы" два раза. Откроется небольшое окно:

Служба антивируса McAfee

  • Выделенное на изображении выше — действительное (а не отображаемое) название службы.
  • Далее впишите в командную строку следующее:

sc delete mcafeewebadvisor

  • Нажмите клавишу ввода.

Удаление службы из командной строки

  • Об успешности удаления службы будет сообщено соответствующим образом.

Теперь проделайте то же самое со всеми остальными службами McAfee.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Your Uninstaller
Your Uninstaller

Версия 7.5.3.1287

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McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

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