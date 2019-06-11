Как удалить антивирус McAfee с компьютера?

McAfee входит в число антивирусов, зачастую оказывающихся на компьютере не по желанию пользователя — либо он идет в комплекте с программами при покупке нового ПК с предустановленной системой Windows, либо устанавливается вместе с каким-нибудь скачанным из интернета приложением (например, Adobe Flash Player). Мзбавиться от этого антивируса так, чтобы на компьютере не осталось и следа от него, сложнее, чем его установить. Но все же это возможно — рассмотрим как.

Первым делом Разработчики из McAfee создали специальную утилиту, в задачу которой входит удаление следов пребывания антивируса на компьютере — McAfee Consumer Products Removal (или просто MCPR). Ее следует использовать уже после окончания процесса деинсталляции. Поэтому сейчас просто скачайте ее. Ссылка для скачивания с официального сайта — https://us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp .

Стандартное удаление антивируса McAfee Как и другие программы, McAfee можно удалить при использовании стандартного инструментария Windows. В зависимости от установленной у вас версии операционной системы выполните следующее: Для Windows 7 и Vista. Откройте меню "Пуск", найдите в нем и кликните по значку "Панель управления". Установите режим просмотра "Мелкие значки" (правый верхний угол), затем перейдите в раздел "Программы и компоненты": Для Windows 8, 8.1 и 10. Нажмите клавишу "Win", затем кликните по значку шестеренки в левом нижнем углу — откроется окно "Параметры Windows". Перейдите в нем в раздел "Система", затем откройте вкладку "Приложения и возможности". В разделе "Программы и компоненты" или "Приложения и возможности" найдите значок антивируса McAfee Total Protection, выделите его, затем кликните по кнопке "Удалить" или "Изменить/Удалить" (в Win Vista/7 кнопка находится над списком программ).

Запустится программа деинсталляции антивируса. Проставьте галочки, как показано на изображении ниже, а затем кликните "Удалить". В следующем окне — снова кликните "Удалить": Дождитесь окончания процесса удаления антивируса, а после — кликните по кнопке "Перезагрузить сейчас". После перезагрузки компьютера переходите к следующей части статьи.

Удаление оставшихся данных Запустите ранее скачанную утилиту McAfee Consumer Products Removal. Все, что требуется сделать — несколько раз нажать кнопку "Next", попутно согласившись с правилами использования ПО и введя капчу на последнем шаге. Программа сразу же приступит к своей задаче: Дождитесь завершения процесса. На последнем шаге программа предложит вновь перезагрузить компьютер.

Удаление McAfee при помощи утилиты Your Uninstaller Утилита Your Uninstaller (как и многие существующие аналоги) предназначена для "чистого" удаления программ в ОС Windows. Особенность ее работы заключается в том, что после деинсталляции целевой программы осуществляется сканирование компьютера на предмет оставшихся записей в системном реестре и мусорных файлов на жестком диске, а после — удаление найденных данных. Работать с утилитой легко: Загрузите программу с нашего сайта ( скачать Your Uninstaller ) и установите ее.

) и установите ее. Это пробная версия, но без ограничений по функционалу (ограничено только время использования).

Запустите Your Uninstaller, затем найдите в представленном списке значок McAfee Total Protection и кликните по нему два раза. Откроется небольшое окно с выбором метода удаления. Выберите последний вариант — "Super Mode", затем кликните "Next": Утилита Your Uninstaller запустит штатный деинсталлятор антивируса McAfee. Выполните в нем все действия, описанные в первой части статьи, кроме последнего пункта (вместо перезагрузки компьютера выберите вариант "Перезагрузить позднее"): Теперь программа Your Uninstaller начнет сканировать компьютер на наличие следов пребывания антивируса в системе. Дождитесь окончания процесса. После того, как Your Uninstaller закончит сканирование, кликните "Next" и дождитесь завершения удаления мусорных данных. Теперь осталось запустить утилиту McAfee Consumer Products Removal для завершения удаления антивируса.