Как установить стороннюю тему на Windows 10?

Ранее в нашей статье о темах оформления Windows 10 мы рассматривали, как настраивать и менять стандартные темы оформления в Windows 10. Если хорошенько взглянуть на доступные на сайте Microsoft темы, можно прийти к выводу, что все они, в общем-то, идентичные. Различаются они лишь цветовой гаммой и коллекцией входящий в их состав обоев для рабочего стола. И цвета, и обои можно настроить самостоятельно, как это было продемонстрировано в упомянутой статье.

Но главный минус официальных тем — отсутствие возможности изменения форм и размеров визуальных компонентов, значков, иконок в «Проводнике и всего прочего. Кроме того, в Windows 10 перестала поддерживаться прозрачность окон, как это было, например, в Windows 7.

И чтобы все это стало доступным, никак не обойтись без использования сторонних тем, для работы которых, в свою очередь, потребуется установка специализированных программ. Начнем с них.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ТЕМ НА WINDOWS 10 Установка сторонних тем неразрывно связана с понятием «Версия/сборка Windows 10». Да, сама ОС Windows 10 имеет несколько версий. И темы пишутся под конкретную версию/сборку, как и программы, благодаря которым те работают. Поэтому первым делом следует определить, какая именно версия/сборка Windows 10 установлена на вашем компьютере. Сделать это просто: Нажмите сочетание клавиш Win + R. Запустится приложение «Выполнить». Введите в текстовое поле команду winver. Нажмите «ОК». В новом окне будет показана версия и сборка вашей ОС Windows 10. Еще один очень важный момент — перед установкой сторонних тем обязательно создайте контрольную точку восстановления системы. Сделать это можно следующим образом: Кликните в «Проводнике» правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» и выберите пункт «Свойства». Откроется окно «Система». Кликните по элементу «Защита системы». Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке «Создать». Откроется еще одно окна. Введите любое имя для контрольной точки восстановления. Затем кликните «Создать». Дождитесь окончания процесса.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМ WINDOWS 10 Необходимость установки той или иной программы всегда приводится в описании к теме оформления. Без некоторых утилит невозможно раскрыть весь потенциал устанавливаемой темы или вовсе установить ее. Есть также ряд программ, использующихся для настройки тех или иных графических компонентов Windows 10. Итак, приступая к установке сторонних тем, рекомендуем обзавестись следующим набором утилит (ссылки на скачивание с официальных сайтов даны под описанием).

UXThemePatcher For Windows 10 Последняя версия на момент написания обзора — 3.6.1. Это программа-патч, без которого не работают неофициальные тем оформления ОС Windows 10. В большинстве случаев достаточно пропатчить систему при помощи UXThemePatcher. Потребуются ли другие программы — можно будет уточнить в файле «readme.txt», который, как правило, присутствует в архиве со скачиваемой темой. Для корректной установки патча UXThemePatcher, его требуется запускать от имени администратора: Установка патча происходит точно так же, как и установка любой другой программы. В процессе ничего настраивать не придется. По завершению установки компьютер следует перезагрузить. Скачать UXThemePatcher можно с официально сайта разработчика здесь: https://www.syssel.net/hoefs/software_uxtheme.php.

Old New Explorer Последняя версия на момент написания статьи — 1.1.8.4. Данная программа создавалась в свое время для операционных систем Windows 8 с целью вернуть им привычный (как в Windows 7) внешний вид стандартного файлового менеджера «Проводник». Позже Old New Explorer был выпущен и для Windows 10. Помимо всего прочего, в данной программе можно включить/выключить и настроить отображение различных графических компонентов «Проводника». Сторонние темы оформления также часто требуют наличие данного приложения на компьютере, а точнее — изменений, которая она вносит в систему: Программа Old New Explorer не требует установки. Она просто включает/отключает различные параметры «Проводника». Для задействования настроек достаточно кликнуть «Install», для их отключения — «Uninstall». Настройки в блоках «Appearance» определяют отображение различных компонентов «Проводника» — адресной строки, заголовка окон и т.д. Скачать программу Old New Explorer можно с официальной страницы разработчика по ссылке — https://msfn.org/board/topic/170375-oldnewexplorer-118/. Запускать от имени администратора.

Aero Glass Данная утилита управляет параметрами прозрачности основных элементов окон. Есть смысл ее использовать только совместно с темами, поддерживающими прозрачность (т.н. «Aero-темы»). Хорошая новость — все стандартные темы оформления Windows 10 поддерживают ее. Поэтому вы можете использовать Aero Glass и без установки сторонних тем. Существует несколько версий программы Aero Glass, каждая из которых предназначена для использования в определенной сборке Windows 10. Кроме того, существуют также версии Aero Glass под 32-х и 64-рязрадные системы. Для скачивания подходящей вашей ОС версии программы перейдите на официальную страницу разработчика: http://www.glass8.eu/download. На тестируемом нами компьютере установлена 64-разрядная система Windows 10 версии 1607 с номером сборки — 14393. Т.е. в нашем случае требуется установить Aero Glass v1.5.3 64-bit. Рекомендуем скачивать именно «Installer», как отмечено на изображении выше. По ходу установки Aero Glass появится следующее окно: Обязательно снимите галочку с пункта «Install Aero Glass Theme», затем доведите установку до конца, после чего перезагрузите компьютер. Для управления основными настройками Aero Glass также понадобится утилита AeroGlassGUI. Ее можно скачать на той же странице (http://www.glass8.eu/download), кликнув по следующей ссылке: Программу AeroGlassGUI не нужно устанавливать, просто запустите ее (обязательно от имени администратора): К сожалению, Aero Glass не совсем бесплатная программа. Нет, для ее скачивания, установки и даже использования ничего платить не нужно — разработчик живет на пожертвования. Но есть два печальных момента: во-первых, в правом нижнем углу рабочего стола будет красоваться неубираемая надпись «Aero Glass» со ссылкой на официальный сайт, а, во-вторых, каждый раз при загрузке компьютера на экране будет отображаться вот такое окно: Если сделать пожертвование в 3 евро, оба неудобства исчезнут.

Winaero Tweaker Последняя версия на момент написания статьи — 0.15.1.0. Еще одна программа, позволяющая не только тонко настроить отображение различных графических компонентов и текста в Windows, но и их анимацию (визуализацию). Некоторые разработчики сторонних тем предлагают использовать утилиту Winaero Tweaker в качестве вспомогательного средства для подстройки тех или иных параметров оформления (все необходимое, как правило, указывается в описании к теме). Последнюю версию Winaero Tweaker можно скачать с официального сайта разработчиков здесь: https://winaero.com/comment.php?comment.news.1836. Для установки программы не требуется выполнять никаких специфических настроек.

СОВЕТ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ Существуют и другие вспомогательные программы для настройки оформления Windows. Повторим еще раз — перед установкой конкретной темы внимательно изучите прилагающийся к ней в архиве файл «readme», «install guide» и т.п. (как правило, инструкции на английском). Нужную информацию также обычно можно найти на том сайте, с которого осуществляется загрузка. Вот пример такого файла, в котором автор приводит нужные для работы его темы программы со ссылками на скачивание и даже рекомендации по их настройке: