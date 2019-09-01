Темы оформления Windows 10 — как изменить и установить?

При длительной работе за компьютером иногда хочется что-то в нем поменять. И речь не о процессоре или видеокарте, а о теме оформления Windows. Новые обои на рабочий стол — это, конечно, хорошо, но они не вносят абсолютно никаких изменений в оформление окон, панели задач и прочих визуальных компонентов операционной системы. Рассмотрим, как настраивать и менять темы в ОС Windows 10.

Никогда не будет лишним ознакомиться с настройкой имеющейся темы. Если вас интересует полная смена оформления Windows 10, переходите к следующей части статьи. Оформление визуальных компонентов операционной системы можно кардинально изменить и без установки новых тем. Сменить цвет компонентов окон, задействовать разнообразные графические эффекты, включить автоматическую смену обоев рабочего стола, изменить рисунок экрана блокировки — все это не требует установки новой темы.

2. Или откройте «Параметры Windows» (значок с изображением шестеренки в меню «Пуск»), а затем перейдите в раздел «Персонализация».

Нужные настройки находятся в разделе «Персонализация» параметров Windows. Чтобы попасть в него:

Данные настройки относятся к оформлению графических компонентов системы в целом, т.е. их нельзя привязать к конкретной теме — они будут действовать везде. Визуальные эффекты графической составляющей Windows настраиваются в разделе «Свойства системы»:

Установка новых тем оформления Windows 10

Изменение тем оформления — довольно простая процедура. Все, что потребуется — это доступ в интернет. Как и настройку тем, их установку можно выполнить в разделе «Персонализация» параметров Windows. Поэтому первым делом откройте этот раздел по инструкции в начале предыдущей части данной статьи.

Дальнейшие шаги следующие:

Откройте вкладку «Темы». Кликните по элементу «Параметры темы». Откроется новое окно. В правой его части найдите и кликните по элементу «Другие темы в Интернете».

После последнего шага в браузере отроется страница «Темы рабочего стола» официального сайта Microsoft. В левой части страницы можно выберите тематику, в стиле которой вы бы хотели видеть оформления операционной системы.

Кликните по ссылке «Скачать» под темой, которой вы собираетесь установить.

На компьютер будет скачан файл с расширением «.themepack». Просто кликните по нему два раза мышкой. Тема автоматически установится на компьютер, после чего на экране вновь отобразится окно с перечнем доступных тем. Все, что требуется — кликнуть по названию только что установленной темы, и она будет применена.

Далее можно настроить скачанную тему по инструкции в предыдущей части статьи.