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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Темы оформления Windows 10 — как изменить и установить?

Подробные инструкции со скриншотами по настройке темы оформления в Windows 10.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При длительной работе за компьютером иногда хочется что-то в нем поменять. И речь не о процессоре или видеокарте, а о теме оформления Windows. Новые обои на рабочий стол — это, конечно, хорошо, но они не вносят абсолютно никаких изменений в оформление окон, панели задач и прочих визуальных компонентов операционной системы. Рассмотрим, как настраивать и менять темы в ОС Windows 10.

Настройка темы Windows 10

Никогда не будет лишним ознакомиться с настройкой имеющейся темы. Если вас интересует полная смена оформления Windows 10, переходите к следующей части статьи. Оформление визуальных компонентов операционной системы можно кардинально изменить и без установки новых тем. Сменить цвет компонентов окон, задействовать разнообразные графические эффекты, включить автоматическую смену обоев рабочего стола, изменить рисунок экрана блокировки — все это не требует установки новой темы.

Настройка существующей темы оформления

Нужные настройки находятся в разделе «Персонализация» параметров Windows. Чтобы попасть в него:

1. Кликните на пустом месте рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт «Персонализация».

Контекстное меню рабочего стола

2. Или откройте «Параметры Windows» (значок с изображением шестеренки в меню «Пуск»), а затем перейдите в раздел «Персонализация».

Параметры Windows

На экране отобразится окно настроек темы оформления Windows 10.

Вкладка «Фон»:

Вкладка "Фон"

  1. В параметре «Фон» можно определить тип заставки на рабочий стол. Если установить «Слайд-шоу», обои рабочего стола будут сменяться автоматически.
  2. В блоке «Выбор альбомов для слайд-шоу» указывается путь к папке, где лежат обои (картинки) для рабочего стола. Вы можете создать где-нибудь на диске папку, поместить в нее любое количество изображений (неважно каких — картинок из интернета или фотографий с телефона), а затем указать к ней путь, воспользовавшись кнопкой «Обзор».
  3. С блоком «Менять изображения каждые» и так все понятно. Установите время, по истечению которого обои рабочего стола будут сменять друг друга автоматически.

Вкладка «Цвета»:

Вкладка «Цвета»

  1. В палитре «Цвет элементов» можно задать цвет, который будет использоваться во всех окнах Windows и меню «Пуск».
  2. Также вы можете перевести переключатели (2) в положение «Вкл.», что приведет к окрашиванию в выбранный цвет меню «Пуск», панели задач, центра уведомлений и заголовков окон (по умолчанию эта опция отключена, потому все цвета стандартные).

Вкладка «Экран блокировки»:

Вкладка «Экран блокировки»

  1. По умолчанию в параметре «Фон» выставлено значение «Фото». Его также можно изменить на «Слайд-шоу». В этом случае изображение на экране блокировки, как и на рабочем столе, будет сменяться автоматически.
  2. Выберите папку, изображения из которой будут использоваться в слайд-шоу экрана блокировки.

Настройка визуальных эффектов

Данные настройки относятся к оформлению графических компонентов системы в целом, т.е. их нельзя привязать к конкретной теме — они будут действовать везде. Визуальные эффекты графической составляющей Windows настраиваются в разделе «Свойства системы»:

  1. Кликните правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» (на рабочем столе или в «Проводнике»).
  2. Выберите пункт «Свойства».
  3. Перейдите во вновь открывшемся окне в раздел «Дополнительные параметры системы». Откроется окно «Свойства системы».
  4. Откройте вкладку «Дополнительно».
  5. Кликните по кнопке «Параметры…» в блоке «Быстродействие».

Открытие "Свойств системы"

  1. В новом открывшемся окне откройте вкладку «Визуальные эффекты». Здесь можно включить или выключить разнообразные визуальные эффекты, применяющиеся к окнам, тексту, мыши и прочим графическим составляющим системы.

Настройка визуальных эффектов

Установка новых тем оформления Windows 10

Изменение тем оформления — довольно простая процедура. Все, что потребуется — это доступ в интернет. Как и настройку тем, их установку можно выполнить в разделе «Персонализация» параметров Windows. Поэтому первым делом откройте этот раздел по инструкции в начале предыдущей части данной статьи.

Дальнейшие шаги следующие:

  1. Откройте вкладку «Темы».
  2. Кликните по элементу «Параметры темы». Откроется новое окно.
  3. В правой его части найдите и кликните по элементу «Другие темы в Интернете».

Темы Windows

После последнего шага в браузере отроется страница «Темы рабочего стола» официального сайта Microsoft. В левой части страницы можно выберите тематику, в стиле которой вы бы хотели видеть оформления операционной системы.

Официальная страница Microsoft с доступными темами

Кликните по ссылке «Скачать» под темой, которой вы собираетесь установить.

Скачивание темы для Windows 10

На компьютер будет скачан файл с расширением «.themepack». Просто кликните по нему два раза мышкой. Тема автоматически установится на компьютер, после чего на экране вновь отобразится окно с перечнем доступных тем. Все, что требуется — кликнуть по названию только что установленной темы, и она будет применена.

Установка новой темы

Далее можно настроить скачанную тему по инструкции в предыдущей части статьи.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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