Темы оформления Windows 10 — как изменить и установить?

При длительной работе за компьютером иногда хочется что-то в нем поменять. И речь не о процессоре или видеокарте, а о теме оформления Windows. Новые обои на рабочий стол — это, конечно, хорошо, но они не вносят абсолютно никаких изменений в оформление окон, панели задач и прочих визуальных компонентов операционной системы. Рассмотрим, как настраивать и менять темы в ОС Windows 10.
Настройка темы Windows 10
Никогда не будет лишним ознакомиться с настройкой имеющейся темы. Если вас интересует полная смена оформления Windows 10, переходите к следующей части статьи. Оформление визуальных компонентов операционной системы можно кардинально изменить и без установки новых тем. Сменить цвет компонентов окон, задействовать разнообразные графические эффекты, включить автоматическую смену обоев рабочего стола, изменить рисунок экрана блокировки — все это не требует установки новой темы.
Настройка существующей темы оформления
Нужные настройки находятся в разделе «Персонализация» параметров Windows. Чтобы попасть в него:
1. Кликните на пустом месте рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт «Персонализация».
2. Или откройте «Параметры Windows» (значок с изображением шестеренки в меню «Пуск»), а затем перейдите в раздел «Персонализация».
На экране отобразится окно настроек темы оформления Windows 10.
Вкладка «Фон»:
- В параметре «Фон» можно определить тип заставки на рабочий стол. Если установить «Слайд-шоу», обои рабочего стола будут сменяться автоматически.
- В блоке «Выбор альбомов для слайд-шоу» указывается путь к папке, где лежат обои (картинки) для рабочего стола. Вы можете создать где-нибудь на диске папку, поместить в нее любое количество изображений (неважно каких — картинок из интернета или фотографий с телефона), а затем указать к ней путь, воспользовавшись кнопкой «Обзор».
- С блоком «Менять изображения каждые» и так все понятно. Установите время, по истечению которого обои рабочего стола будут сменять друг друга автоматически.
Вкладка «Цвета»:
- В палитре «Цвет элементов» можно задать цвет, который будет использоваться во всех окнах Windows и меню «Пуск».
- Также вы можете перевести переключатели (2) в положение «Вкл.», что приведет к окрашиванию в выбранный цвет меню «Пуск», панели задач, центра уведомлений и заголовков окон (по умолчанию эта опция отключена, потому все цвета стандартные).
Вкладка «Экран блокировки»:
- По умолчанию в параметре «Фон» выставлено значение «Фото». Его также можно изменить на «Слайд-шоу». В этом случае изображение на экране блокировки, как и на рабочем столе, будет сменяться автоматически.
- Выберите папку, изображения из которой будут использоваться в слайд-шоу экрана блокировки.
Настройка визуальных эффектов
Данные настройки относятся к оформлению графических компонентов системы в целом, т.е. их нельзя привязать к конкретной теме — они будут действовать везде. Визуальные эффекты графической составляющей Windows настраиваются в разделе «Свойства системы»:
- Кликните правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» (на рабочем столе или в «Проводнике»).
- Выберите пункт «Свойства».
- Перейдите во вновь открывшемся окне в раздел «Дополнительные параметры системы». Откроется окно «Свойства системы».
- Откройте вкладку «Дополнительно».
- Кликните по кнопке «Параметры…» в блоке «Быстродействие».
- В новом открывшемся окне откройте вкладку «Визуальные эффекты». Здесь можно включить или выключить разнообразные визуальные эффекты, применяющиеся к окнам, тексту, мыши и прочим графическим составляющим системы.
Установка новых тем оформления Windows 10
Изменение тем оформления — довольно простая процедура. Все, что потребуется — это доступ в интернет. Как и настройку тем, их установку можно выполнить в разделе «Персонализация» параметров Windows. Поэтому первым делом откройте этот раздел по инструкции в начале предыдущей части данной статьи.
Дальнейшие шаги следующие:
- Откройте вкладку «Темы».
- Кликните по элементу «Параметры темы». Откроется новое окно.
- В правой его части найдите и кликните по элементу «Другие темы в Интернете».
После последнего шага в браузере отроется страница «Темы рабочего стола» официального сайта Microsoft. В левой части страницы можно выберите тематику, в стиле которой вы бы хотели видеть оформления операционной системы.
Кликните по ссылке «Скачать» под темой, которой вы собираетесь установить.
На компьютер будет скачан файл с расширением «.themepack». Просто кликните по нему два раза мышкой. Тема автоматически установится на компьютер, после чего на экране вновь отобразится окно с перечнем доступных тем. Все, что требуется — кликнуть по названию только что установленной темы, и она будет применена.
Далее можно настроить скачанную тему по инструкции в предыдущей части статьи.