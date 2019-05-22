Как найти драйверы по VEN и DEV?

Установка либо обновление драйверов — задачи, с которыми пользователи компьютеров (особенно под управлением Windows) сталкиваются довольно часто. Одна из сложностей при ее решении — поиск подходящих для конкретного оборудования и под конкретную конфигурацию операционной системы драйверов. Рассмотрим один из способов поиска программного обеспечения.
Что такое VEN и DEV?
Здесь все очень просто. И VEN, и DEV — составные части аппаратного ID (идентификационного номера) устройства. У каждого отдельного компьютерного устройства есть свой уникальный номер. Причем речь не только о внешнем оборудовании (мышь, клавиатура), но и о самостоятельных микрочипах, встроенных в материнскую плату. Кроме технического предназначения (адресация команд конкретному устройству по PCI-шине), аппаратный ID также позволяет определить название, модель, производителя и другую информацию об оборудовании.
Аппаратный ID устройства имеет примерно следующий вид:
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0051&SUBSYS_10DE118B&REV_1001
Значения VEN и DEV, как правило, состоят из набора букв и/или цифр, следующих за знаком подчеркивания "_". В нашем случае это значения VEN_10DE и DEV_0051.
Однако в некоторых идентификационных номерах вместо VEN и DEV указываются VID и PID (обычно в случае USB-устройств), хотя по сути это то же самое. Пример:
HID\VID_18F8&PID_0F97&REV_0100&MI_01&Col01
Существуют и другие обозначения идентификационных номеров, но все они, как правило, присвоены устройствам, для которых обычно не требуются драйверы (например, центральные процессоры или различные микрочипы, встроенные в материнскую плату).
Получение аппаратного ID устройства средствами Windows
Определить значения VEN/DEV (как и VID/PID) достаточно просто. Для этого сначала нужно запустить системное приложение "Диспетчер устройств". Это можно сделать универсальным для всех версий Windows способом:
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R".
- В открывшееся окно "Выполнить" впишите команду devmgmt.msc и нажмите "ОК".
Программа "Диспетчер устройств" отобразит большой список устройств, подключенных и встроенных в материнскую плату. Для определения аппаратного ID любого из них сделайте следующее:
- Кликните два раза мышкой по названию устройства.
- Во вновь открывшемся окне свойств перейдите во вкладку "Сведения".
- В выпадающем списке "Свойство" выберите пункт "ИД оборудования".
- Полный идентификационный номер будет указан первым пунктом в блоке "Значение".
- Аппаратный ID можно скопировать стандартным способом.
Чтобы найти устройства, на которые отсутствуют драйверы, обратите внимание на значок перед его названием в списке "Диспетчера устройств". Если это желтый вопросительный знак, значит драйвер отсутствует. Также может стоять восклицательный знак, который обычно обозначает наличие проблемы с устройством (установлен неподходящий драйвер, программная/аппаратная неисправность и т.д). В любом случае, даже у таких устройств можно определить ID для последующего поиска и скачивания драйверов.
Получение аппаратного ID устройства сторонними программами
Системное приложение "Диспетчер устройств" не всегда позволяет получить нужную информацию об устройстве (обычно это наблюдается с проблемным оборудованием). В таких случаях на помощь может прийти специализированное ПО, например — AIDA64. Рассмотрим процесс получения аппаратного ID на примере этой программы.
- Скачайте, установите и запустите программу AIDA64.
- В левой части программы можно увидеть множество разделов, в которых представлена информация о различных составляющих компьютера и системы. Нас интересует вкладка "Устройства". Откройте ее.
- В каждом из подразделов представлен список устройств компьютера. Просто найдите в этом списке интересующее устройство и выберите его.
- Аппаратный ID будет указан в нижней части окна напротив соответствующего пункта.
Поиск драйверов по VEN и DEV
После того, как был получен аппаратный номер устройства, останется воспользоваться любой поисковой системой — Yandex, Google и т.д. Достаточно вставить скопированный ранее ID (причем не обязательно только значения VEN/DEV или и VID/PID — можно весь код) в поисковую строку. В первых строках результатов поиска обычно указываются ссылки на страницы, где можно скачать драйверы.
Установка драйверов при помощи программы DriverHub
Процесс поиска и установки драйверов можно значительно облегчить, воспользовавшись бесплатной программой DriverHub. Она самостоятельно определит отсутствующие драйверы, скачает и установить их в автоматическом режиме. Более того, приложение DriverHub позволяет обновить уже установленные драйверы.
Программа предельно проста в использовании:
- Сразу после запуска DriverHub кликните по кнопке "Найти сейчас".
- Какое-то время (20-30 секунд) программа будет сканировать систему на наличие отсутствующих или устаревших драйверов.
- По завершению сканирования на экране отобразится список устройств, драйверы которых могут быть установлены либо обновлены.
- Если вы планируете установить/обновить все драйверы, кликните "Установить".
- Если нужно установить/обновить драйверы конкретных устройств, включите "Режим эксперта", воспользовавшись переключателем под кнопкой "Установить".
- Отметьте нужные устройства, а затем кликните по кнопке "Установить".
Для работы программы DriverHub требуется доступ в интернет, т.к. в процессе установки/обновления установочные файлы будут скачиваться с сервера.