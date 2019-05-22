Как найти драйверы по VEN и DEV?

Установка либо обновление драйверов — задачи, с которыми пользователи компьютеров (особенно под управлением Windows) сталкиваются довольно часто. Одна из сложностей при ее решении — поиск подходящих для конкретного оборудования и под конкретную конфигурацию операционной системы драйверов. Рассмотрим один из способов поиска программного обеспечения.

Что такое VEN и DEV?

Здесь все очень просто. И VEN, и DEV — составные части аппаратного ID (идентификационного номера) устройства. У каждого отдельного компьютерного устройства есть свой уникальный номер. Причем речь не только о внешнем оборудовании (мышь, клавиатура), но и о самостоятельных микрочипах, встроенных в материнскую плату. Кроме технического предназначения (адресация команд конкретному устройству по PCI-шине), аппаратный ID также позволяет определить название, модель, производителя и другую информацию об оборудовании.

Аппаратный ID устройства имеет примерно следующий вид:

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0051&SUBSYS_10DE118B&REV_1001

Значения VEN и DEV, как правило, состоят из набора букв и/или цифр, следующих за знаком подчеркивания "_". В нашем случае это значения VEN_10DE и DEV_0051.

Однако в некоторых идентификационных номерах вместо VEN и DEV указываются VID и PID (обычно в случае USB-устройств), хотя по сути это то же самое. Пример:

HID\VID_18F8&PID_0F97&REV_0100&MI_01&Col01

Существуют и другие обозначения идентификационных номеров, но все они, как правило, присвоены устройствам, для которых обычно не требуются драйверы (например, центральные процессоры или различные микрочипы, встроенные в материнскую плату).