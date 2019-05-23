Поиск драйверов по ID оборудования — инструкция и советы

Установка драйверов — одна из процедур, с которой сталкиваются все пользователи персональных компьютеров на Windows. В большинстве случаев сложным оказывается не сам процесс инсталляции драйверов, а поиск подходящего программного обеспечения под то или иное устройство. Сделать это можно различными способами. Один из них — поиск по ID оборудования.

ЧТО ТАКОЕ ID ОБОРУДОВАНИЯ? Каждое самостоятельное устройство, подключаемое к компьютеру или являющееся составным компонентом материнской платы, имеет уникальный аппаратный идентификационный номер (ID). Кроме технической информации в нем содержатся сведения о производителе, модели, серии и других данных оборудования. Аппаратный ID можно условно назвать цифровым паспортом устройства. Данные из этого паспорта позволяют найти в сети более подробную информацию об оборудовании, а также драйверы к нему.

КАК ВЫГЛЯДИТ ID УСТРОЙСТВА? Аппаратный идентификационный номер представляет собой код, состоящий, как минимум, из ID производителя (выдается организацией PCI SIG) и ID устройства (вносится производителем). В нем может присутствовать и другая уточняющая информацию, но в большинстве случаев она не представляет какой-либо ценности для обычных пользователей ПК. К примеру, так выглядит полный аппаратный ID видеокарты NVIDIA GeForce GT 710: PCI\VEN_10DE&DEV_128B&SUBSYS_118B10DE&REV_A1 Здесь фрагмент "VEN_10DE" — уникальный код производителя (Vendor ID). Если просто ввести его в любую поисковую систему, в первых строчках результатов поиска отобразится наименование фирмы-изготовителя видеокарты — "NVIDIA Corporation". Фрагмент "DEV_128B" — идентификационный номер самого устройства (Device ID), назначенный производителем. В данном случае он указывает на модель видеокарты — GeForce GT 710. Такое написание аппаратного ID характерно для PCI-устройств (оборудование, подключаемое в соответствующие слоты материнской платы). Немного иначе выглядит код USB-устройств, вот пример аппаратного ID обыкновенной компьютерной USB-мыши: HID\VID_18F8&PID_0F97&REV_0100&MI_00 Как видно, здесь вместо "VEN" используется "VID" , вместо "DEV" — "PID", но суть от этого не меняется. Также следует отметить, что многие USB-устройства (в особенности мышки и клавиатуры) используют универсальный USB-чип, следовательно, универсальный USB-драйвер. В этих случаях у них могут совпадать значения "PID".

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АППАРАТНЫЙ ID? Прежде чем приступать к поиску драйвера, нужно определить идентификационный номер устройства. Для этого можно воспользоваться стандартными средствами Windows или специализированными программами. Рассмотрим оба способа. Определение ID средствами Windows. Всю необходимую информацию об устройствах, подключенных или встроенных в компьютер, можно получить из системного приложения "Диспетчер устройств". Действия следующие: Откройте "Диспетчер устройств" из "Панели управления": перейдите в раздел "Оборудование и звук", затем выберите "Диспетчер устройств". В окне приложения "Диспетчер устройств" будут отображены разделы с разнообразным оборудованием компьютера. Если на какое-либо устройство драйвер в системе отсутствует, его название будет обозначено желтым вопросительным знаком.

Кликните правой кнопкой мыши по названию интересующего устройства, затем выберите из выпадающего меню пункт "Свойства". Во вновь открывшемся окне перейдите во вкладку "Сведения".

В выпадающем списке "Свойство" выберите пункт "ИД оборудования".

Полный аппаратный ID указан первым пунктом в списке блока "Значение". В некоторых случаях средствами Windows не удается определить действительный идентификационный номер устройство, что может быть связано с действиями вредоносных программ или каких-либо системных сбоев. В этом случае можно воспользоваться специализированными утилитами. Получение ID при помощи специальных программ. Для примера возьмем популярную программу AIDA64, которая способна считывать идентификационные номера устройство компьютера: Скачать программу можно с нашего сайта.

Запустите AIDA64 от имени администратора.

Большая часть оборудования размещена в разделе "Устройства". Перейдите в него, затем откройте подраздел "Устройства Windows". Для некоторых категорий устройств созданы дополнительные отдельные разделы — "Отображение" (видеокарты), "Мультимедиа" (аудиокарты), "Сеть" (сетевые устройства) и т.д. В верхней части окна программы выберите интересующее устройство.

Вся информация об устройстве отобразится немного ниже. В разделе "Свойства устройства" найдите подраздел "Аппаратный ID". В нем и будет указан идентификационный номер.

ПОИСК ДРАЙВЕРА ПО ID ОБОРУДОВАНИЯ Здесь все просто. Поиск драйверов по ID — практически то же самое, что поиск по производителю и модели устройства. Достаточно воспользоваться любой поисковой системой, вписав в поисковую строку в качестве запроса скопированный из "Диспетчера устройств" или AIDA64 аппаратный ID. Обычно поисковые системы отображают ссылки на сторонние сайты, не имеющие никакого отношения к производителю устройства. На самом сайте могут быть представлено несколько версий одного и того же драйвера под разные версии операционной системы Windows. Важно скачивать именно тот, что подходит для имеющейся на компьютере ОС.