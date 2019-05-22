Как найти драйвер для Windows-компьютера?

Одна из наиболее частых проблем операционных систем Windows — неполадки в работе тех или иных устройств компьютера, начиная от мышки с клавиатурой, заканчивая видеокартой и сетевой платой. В большинстве случаев эти неполадки связаны с драйверами. Независимо от причины неисправности, решение может крыться в их переустановке. И здесь возникает вопрос — как найти подходящий драйвер? Рассмотрим все способы.

ПОИСК ДРАЙВЕРОВ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ

Мы решили пропустить банальный способ установки драйверов с дисков, идущих в комплекте с оборудованием (это и так всем понятно), и сразу перейти к следующему шагу. Проще всего найти драйверы для внешнего компьютерного оборудования — USB (принтеры, сканеры и т.д.) и PSI-устройств (видеокарты, сетевые адаптеры и прочее оборудование, подключаемое к материнской плате). Сегодня все уважающие себя производители компьютерных устройств имеют сайты в интернете, с которых можно скачать драйверы.

Найти сайт производителя достаточно просто. Можно воспользоваться любой поисковой системой, вбив в поиск название компании — NVIDIA, HP, Samsung, MSI, AMD и т.д. Но дальше у многих начинающих пользователей ПК возникают сложности с выбором подходящего драйвера. На сайте производителя нужно выбрать тип и модель устройства, а также версию и разрядность операционной системы. Если эти данные невозможно уточнить (нет надписей на корпусе оборудования, отсутствует документация или хотя бы коробка), сделайте следующее:

Запустите Windows-приложение "Диспетчер устройств": нажмите клавиши "Win + R", впишите в открывшееся окошко команду devmgmt.msc и нажмите кнопку "ОК".

Найдите в представленном списке категорию, к которой принадлежит ваше устройство (например, в категорию "Видеоадаптеры" помещены видеокарты, в категорию "Устройства обработки изображений" — веб-камеры и т.д.).

Раскрыв нужную категорию, можно увидеть названия размещенных в ней устройств. Например, на изображении ниже представлено название веб-камеры:

Названий оборудования в одной категории может быть несколько. Если драйвер к конкретному устройству отсутствует или неисправен, напротив его названия должен будет находиться значок вопросительного или знака. Так можно выяснить, для какого именно устройства необходимо найти драйвер.

После определения названия оборудования останется лишь найти к нему драйвер на сайте производителя. Дальше может встать вопрос о выборе версии и разрядности операционной системы. Эти сведения получить еще проще:

Найдите на рабочем столе, в меню "Пуск" или в "Проводнике" ярлык "Мой компьютер" или "Этот компьютер".

Кликните по ярлыку правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства".

Откроется окно "Система", в котором будет отображена информации о версии и разрядности Windows. Например:

Если речь идет об устройствах, встроенных в материнскую плату, драйверы нужно искать на сайте производителя материнской платы. Для определения производителя и модели последней можно воспользоваться командной строкой Windows:

Вызовите окно "Выполнить" комбинацией клавиш "Win + R".

Впишите в него команду cmd и нажмите "ОК".

В окно командной строки скопируйте следующую команду (после чего нажмите "Enter"):

wmic baseboard get manufacturer

В результате будет отображено название производителя материнской платы. Чтобы определить ее модель, выполните команду:

wmic baseboard get product