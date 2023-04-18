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Инструкции 19.04.2023 7 минут

Как обновить драйвера видеокарты?

Подробная инструкция по обновлению драйверов видеокарты разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Периодическое обновление драйверов видеокарты до последней версии обеспечивает максимальную производительность и стабильность работы самого устройства, операционной системы и приложений, использующих аппаратные мощности видеоадаптера — компьютерные игры, видеоредакторы, среды разработки 3D-графики и анимации, мощные графические редакторы и т.д.

При наличии доступа в интернет драйверы видеокарты можно обновить, как минимум, тремя различными способами:

  1. Ручной. Предполагается, что пользователь самостоятельно выполнит поиск драйверов в сети, их загрузку и установку. В качестве источника драйверов может служить не только официальный сайт производителя видеокарты, но и ряд сторонних сетевых ресурсов, включая, например, торрент-трекеры. Далее будет приведена подробная инструкция по ручному обновлению драйверов.
  2. Обновление при помощи специализированных фирменных утилит. Здесь подразумевается использование приложений для управления видеокартой, одной из ключевых функций которых является обновление драйвера. Скачать фирменные программы также можно с официального сайта производителя графического адаптера. Здесь мы для примера рассмотрим использование утилиты GeForce Experience.
  3. Обновление при помощи менеджеров драйверов. Речь идет о программах, специализирующихся на автоматическом скачивании и обновлении/установке драйверов не только от видеокарт, но и всех прочих компьютерных устройств. За исключением необходимости ручного скачивания и установки менеджера, это полностью автоматический способ обновления драйверов. В качестве примера рассмотрим процесс работы с менеджером DriverHub.

Обновление драйверов видеокарты вручную

Ручной способ обновления драйверов видеокарты состоит из трех шагов:

  1. Сбор технической информации о видеокарте (достаточно только определить модель) и операционной системе (версия и разрядность).
  2. Поиск драйверов, соответствующих модели видеокарты, версии и разрядности ОС Windows, для чего
  3. Установка драйвера.

Для неопытных пользователей наиболее сложной задачей является сбор технической информации о графическом адаптере и системе. Начнем с видеокарты. Дальнейшие шаги зависят от того, был ли на компьютере установлен драйвер (любой версии) под нее ранее. Если да, выполните следующие действия:

  • Запустите из меню Пуск системную программу Выполнить (или выполните комбинацию клавиш Win + R), вставьте в отобразившееся окно без кавычек команду msinfo32, затем нажмите ОК:

Запуск msinfo321

  • В открывшемся окне Сведения о системе раскройте в раздел Компоненты, далее зайдите в подраздел Дисплей. В первом же элементе таблицы справа можно будет посмотреть производителя и модель видеокарты:

Окно «Сведения о системе»

Если драйвер видеокарты не был ранее установлен на компьютере, для определения производителя и модели сделайте следующее:

  • По инструкции выше откройте окно Выполнить, вставьте в него команду devmgmt.msc и нажмите ОК.

Запуск devmgmt.msc

  • В открывшемся окне Диспетчер устройств раскройте в раздел Видеоадаптеры, в котором должен будет присутствовать элемент Базовый видеоадаптер (Майкрософт). Кликните по нему два раза мышкой, затем перейдите в новом отобразившемся окне во вкладку «Сведения»:

Диспетчер устройств

  • В блоке Свойства выберите из списка вариант ИД оборудования, после чего ниже отобразятся несколько текстовых строк, начинающихся с "PCI\VEN". Это код, по которому можно определить производителя и модель видеокарты. Скопируйте самую верхнюю строчку, для чего выделите ее и затем нажмите Ctrl + C либо кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите Копировать:

Получение ИД оборудования через Диспетчер устройств

  • Теперь запустите любой браузер и перейдите с его помощью на сайт любой поисковой системы — Google, Yandex и т.п. Вставьте в качестве запроса скопированный ранее код и выполните поиск. Информация о видеокарте обычно отображаются в первой же строчке результатов поиска, и это, как правило — официальный сайт разработчика.

Сайт Google

Оставьте вкладкой поисковой системы в браузере открытой, а пока выполните несколько простых шагов для определения версии и разрядности операционной системы:

  • Запустите Проводник, используя соответствующий значок в меню Пуск или на Панели управления, либо просто открыв любую папку.
  • Кликните правой кнопкой мыши по значку Этот компьютер или Мой компьютер и выберите в контекстном меню пункт Свойства:

Открытие свойств компьютера

  • В открывшемся окне нужные нам сведения находятся в блоках Выпуск Windows и Система.

Окно "Система"

Вернитесь к браузеру и затем:

  • Перейдите по ссылке из поисковой системы (т.к. в нашем случае видеокарта — продукция компании NVIDIA, мы будем работать с ее официальным сайтом nvidia.com). На любой его странице в правом верхнем углу присутствует ссылка Драйверы — кликните по ней:

Официальный сайт www.nvidia.com

Далее нужно заполнить список параметров, используя собранную ранее информацию:

  • Тип продукта. Выберите название бренда, прописанное до серии видеоадаптера в результатах поиска. В нашем случае это «GeForce».
  • Серия продуктов. Представляет собой комбинацию из букв и первых двух или округленных до сотен (в случае, например, с серией «GTX 980») цифр в полном наименовании видеокарты, в нашем случае — «RTX 30». Для ноутбуков, кстати, предусмотрена собственная серия продуктов драйверов — «Notebooks».
  • Семейство продуктов. Выберите из списка полное наименование видеокарты, соответствующее тому, что указано в окне «Сведения о системе». В нашем случае — «GeForce RTX 3050».
  • Операционная система. Указывается версия и разрядность ОС Windows (для Windows 11 есть только один вариант, т.к. 32-х разрядной Windows 11 не существует).
  • Тип загрузки. Тут два варианта: «Game ready (GRD)» и «Studio (SD)». Первая разновидность драйвера предназначена для игр, вторая — для программ, потребляющих ресурсы видеокарты (видеоредакторы, программы для 3D-моделирования и т.п.). Выберите подходящий вариант.
  • Выберите язык и затем нажмите кнопку «Поиск»:

Поиск драйверов на официальном сайте www.nvidia.com

  • Откроется новая страница. Кликните по кнопке Скачать:

Скачивание драйвера видеокарты

Драйвер будет загружен на компьютер, останется только установить его:

  • Запустите скачанный инсталлятор. В самом начале им будет предложена установка вместе с драйвером приложения GeForce Experience. Это и есть фирменная утилита для видеокарт от NVIDIA. Устанавливать его необязательно. Но если в дальнейшем обновление драйверов планируется выполнять через фирменное приложение, тогда без GeForce Experience не обойтись. Выберите любой из предложенных инсталлятором вариантов и нажмите кнопку Принимаю. Продолжить:

Установка драйвера видеокарты NVIDIA

  • В следующем окне выберите Выборочная установка (дополнительные параметры), затем нажмите Далее:

Установка драйвера видеокарты NVIDIA

  • Если драйвер видеокарты уже ранее устанавливался на компьютер (неважно, был ли затем удален), рекомендуется установить галочку напротив опции Выполнить чистую установку. Это позволит сбросить настройки предыдущего драйвера. Также при необходимости отказаться и от установки «Аудиодрайвера HD» (здесь речь идет о драйвере, обеспечивающим подачу аудиосигнала на динамики/наушники не от штатного порта материнской платы, а от HDMI-порта видеокарты). Системное программное обеспечение PhysX устанавливать нужно обязательно, особенно, если на компьютере будут запускаться игры. Нажмите Далее по завершении настройки инсталлятора:

Установка драйвера видеокарты NVIDIA и дополнительного ПО

  • Осталось дождаться завершения установки драйвера:

Процесс установки драйвера видеокарты NVIDIA

Ручная установка драйвера на этом завершается. Далее рассмотрим способ с использованием фирменной утилиты GeForce Experience.

Установка и обновление драйверов при помощи фирменного приложения

Программу GeForce Experience можно установить либо во время инсталляции скачанного драйвера, как это было показано в инструкции выше, либо отдельно от него. Некоторые пользователи и не подозревают, что утилита GeForce Experience уже установлена на их компьютере. Потому первым делом следует это проверить.

Для этого откройте системный трей и посмотрите, присутствует ли в нем значок Настройки NVIDIA. Если да, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите NVIDIA GeForce Experience:

Запуск GeForce Experience

Если утилита NVIDIA GeForce Experience на компьютере отсутствует, скачайте ее на нашем сайте. Дальнейшие действия:

  • При первом запуске программа GeForce Experience потребует авторизоваться в системе, для чего нужно будет кликнуть по кнопке Войти:

GeForce Experience

  • Создайте новую учетную запись и авторизуйтесь в системе. Можно использовать и другие способы авторизации через Google, Discord, Apple и т.д.:

Авторизация в GeForce Experience

  • Далее в левой верхней части окна программы откройте вкладку Драйверы. В разделе Сейчас установлено можно посмотреть текущую версию драйвера, если таковой был установлен ранее. Нажмите здесь кнопку Проверить наличие обновлений. Если обновления есть, на экране отобразится раздел Доступно, в котором будет указана доступная для скачивания актуальная версия драйвера. Кликните по кнопке Загрузить напротив:

Загрузка драйвера видеокарты через GeForce Experience

  • Дождитесь окончания загрузки.

Загрузка драйвера видеокарты через GeForce Experience

  • После окончания загрузки на экране отобразится окно инсталлятора драйвера. Перейдите к инструкции по установке драйвера ручным способом и выполните все шаги, описанные в ней.

Выбор режима установки драйвера в GeForce Experience

Теперь рассмотрим наиболее простой вариант обновления драйверов видеокарты при помощи менеджера DriverHub.

Обновление драйверов видеокарты при помощи DriverHub

DriverHub — бесплатное приложение  для установки и обновления драйверов от различных устройств (включая видеокарту) в автоматическом режиме.

Программа DriverHub не потребует от пользователя определять производителя и модель видеокарты (или любого другого устройства) или устанавливать ресурсоемкие фирменные утилиты. Любые драйверы обновляются и устанавливаются в несколько кликов:

  • Запустите DriverHub и нажмите кнопку Сканировать сейчас в основном окне программы:

DriverHub

  • Дождитесь, пока DriverHub просканирует компьютер и сгенерирует список отсутствующих и/или устаревших драйверов:

Сканирование компьютера программой DriverHub

  • В отобразившемся списке отметьте галочками драйверы, которые следует установить или обновить, затем нажмите Скачать. В нашем случае драйверы для видеокарты отсутствуют, т.к. на компьютере уже была установлена последняя их версия. Но это не меняет сути. Для примера установим драйвер от «USB-устройства ввода»:

Выбор и установка драйверов через DriverHub

  • Дождитесь, пока драйвер будет загружен на компьютер. После завершения загрузки нажмите кнопку Установить:

Установка драйверов через DriverHub

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (147)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

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