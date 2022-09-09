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Полезные советы 08.09.2022 2 минуты

Как бесплатно получить лицензионный ключ DriverHub Pro? Официальный способ

Преимущества DriverHub Pro и бесплатная активации Pro-версии.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Менеджер драйверов DriverHub популярен как среди обычных пользователей ПК, так и среди специалистов, занимающихся ремонтом и настройкой компьютеров. Программа позволяет абсотлютно бесплатно и в несколько кликов обновить устаревшие или установить отсутствующие драйверы от тысяч устройств — начиная от интегрированных в материнскую плату чипов, заканчивая видеокартами, принтерами, сетевыми адаптерами, прочим компьютерным оборудованием.

Программа DriverHub является условно-бесплатным программным обеспечением. Бесплатная версия менеджера позволяет бесплатно устанавливать и обновлять драйвера, но есть незначительные ограничения. Чтобы скачивать драйвера в приоритетном порядке с высокой скоростью и профессионально управлять этим процессом, рекомендуется использоваться DriverHub Pro. Если ранее ключ для Pro-версии можно было купить только на официальном сайте, то сейчас есть возможность получить его бесплатно — абсолютно легально.

Преимущества DriverHub Pro

Pro-версия менеджера драйверов DriverHub обладает следующими преимуществами:

  • Приоритетный порядок скачивания драйверов. Все пользователи DriverHub Pro гарантированно получают возможность скачивать драйверы на максимальной скорости.
  • Автоматическое обновление драйверов до актуальных версий. В DriverHub Pro присутствует встроенный планировщик задач, при помощи которого можно задать день недели или число месяца (при выборе периодичности обновления раз в неделю или раз в месяц, соответственно), а также время автоматического сканирования компьютера на предмет устаревших драйверов с последующим их обновлением.
  • Автоматическое (после каждого обновления/установки) создание резервной копии драйверов на локальном компьютере и/или в облачном сервисе Dropbox, Box.com, iCloud, Google Drive, One Drive или Yandex.Disk. Резервная копия служит для быстрого восстановления работоспособности устройства в том случае, если оно перестанет нормально работать после обновления драйвера. Выбрав в качестве хранилища резервной копии облачный сервис, пользователь сможет быстро восстановить драйверы после переустановки операционной системы, в т.ч. и на новый диск.

DriverHub Pro

  • Ведение истории ранее скачанных/обновленных драйверов, что может помочь в будущем с диагностикой неполадок в работе того или иного устройства либо операционной системы в целом.
  • Отсутствие рекламы.

Как получить лицензионный ключ DriverHub Pro бесплатно?

Сейчас есть возможность бесплатного получения лицензионного ключа для активации Pro-версии DriverHub сроком до 1 года. От пользователя требуется лишь написать развернутый отзыв на одном из крупных сайтов, через которые распространяется DriverHub, либо в любой социальной сети, а затем отправить ссылку на отзыв на электронную почту info@drvhub.net. Более подробную информацию об акции можно получить на этой странице.

DriverHub Pro бесплатно

Активация DriverHub Pro

Для активации DriverHub Pro достаточно ввести ключ в окно, автоматически отображающееся внутри программы при первом ее запуске после установки и/или при окончании срока лицензии. После ввода ключа в настройках программы отобразится вся информация о нем, включая срок действия. Здесь же можно ввести новый ключ.

Настройки DriverHub Pro

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (147)

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Обсуждение статьи

12 отзывов

Евгений Булыгин

Добрый день! Вчера , к счастью, наткнулся в интернете на чудесный прoдукт - DriverHub. Даже не представляете! Я за пол-часа этой замечательной прграммой почи полностью восстановил мой старенький ноутбук Acer, который у меня был приобретён в 2011 году. Я его решил "оживить", для использования "как домашний кинотеатр", но, сами понимаете- Windows 8, он устарел...Уже почти месяц я никак не мог обновить дрвйверы (я же простой чайник-врач-пенсионер, а не продвинутый "айтишник!). Английского языка не знаю... На сайт-производителя ACER попасть не удаётся...Пробовал всякие утилиты типа БУУСТЕР, но увы... А вот вчера поздно вечером, только скачал вашу прогу DriverHub... O ЧУДО! Почти все поменялось! Пявился и звук, и изображение! Сейчас буду заниматься улучшением качества изображеня и особенно клавиатурой-не все буквы сразу пропечатываются...Большое вам спасибо заранее, надеюсь вы мне поможете с лицензионным ключем, сами понимаете - с оплатой у пенсионера всегда большие затруднения. на этом прощаюсь. У меня большие надежды на вас!

Сергей

хорошая программа обновила все дройвера

Виктор

Программу скачал с интернета - бесплатно, установилась - быстро, отсканировала, предложила обновить, установила без проблем, хотя другие программы обновления за эти же драйвера предлагали приобрести платные версии pro, я в восторге.

Сергей

отличная программа.обновила драйвера всё работает отлично

ЛЮДМИЛА

ПОГРАММА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. УСТАНАВЛИВАЮ 3 РАЗ ПОСЛЕ РЕМОНТА НОУТБУКА

сергей

хорошая программа все супер,находит драйвера быстро

владимир

отлично работает друзья советую всем спасибо за создание

НИКИТА

Качает долго конечно ,а так всем советуюdriver hub быстро находит и устанавливает нужные для программ драйверы.

Анатолий

driver hub быстро находит и устанавливает нужные для программ драйверы.

владислав

программа хорошая устанавливает все драйвера

Сергей

Дайте ключ на программу DriverHub 2.0.0 32/64bit

Martin

Проверял лично, прислали ключ на 1 год за отзыв, все работает