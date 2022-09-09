Как бесплатно получить лицензионный ключ DriverHub Pro? Официальный способ

Менеджер драйверов DriverHub популярен как среди обычных пользователей ПК, так и среди специалистов, занимающихся ремонтом и настройкой компьютеров. Программа позволяет абсотлютно бесплатно и в несколько кликов обновить устаревшие или установить отсутствующие драйверы от тысяч устройств — начиная от интегрированных в материнскую плату чипов, заканчивая видеокартами, принтерами, сетевыми адаптерами, прочим компьютерным оборудованием.

Программа DriverHub является условно-бесплатным программным обеспечением. Бесплатная версия менеджера позволяет бесплатно устанавливать и обновлять драйвера, но есть незначительные ограничения. Чтобы скачивать драйвера в приоритетном порядке с высокой скоростью и профессионально управлять этим процессом, рекомендуется использоваться DriverHub Pro. Если ранее ключ для Pro-версии можно было купить только на официальном сайте, то сейчас есть возможность получить его бесплатно — абсолютно легально.

Преимущества DriverHub Pro Pro-версия менеджера драйверов DriverHub обладает следующими преимуществами: Приоритетный порядок скачивания драйверов. Все пользователи DriverHub Pro гарантированно получают возможность скачивать драйверы на максимальной скорости.

Автоматическое обновление драйверов до актуальных версий. В DriverHub Pro присутствует встроенный планировщик задач, при помощи которого можно задать день недели или число месяца (при выборе периодичности обновления раз в неделю или раз в месяц, соответственно), а также время автоматического сканирования компьютера на предмет устаревших драйверов с последующим их обновлением.

Автоматическое (после каждого обновления/установки) создание резервной копии драйверов на локальном компьютере и/или в облачном сервисе Dropbox, Box.com, iCloud, Google Drive, One Drive или Yandex.Disk. Резервная копия служит для быстрого восстановления работоспособности устройства в том случае, если оно перестанет нормально работать после обновления драйвера. Выбрав в качестве хранилища резервной копии облачный сервис, пользователь сможет быстро восстановить драйверы после переустановки операционной системы, в т.ч. и на новый диск. Ведение истории ранее скачанных/обновленных драйверов, что может помочь в будущем с диагностикой неполадок в работе того или иного устройства либо операционной системы в целом.

Отсутствие рекламы.

Как получить лицензионный ключ DriverHub Pro бесплатно? Сейчас есть возможность бесплатного получения лицензионного ключа для активации Pro-версии DriverHub сроком до 1 года. От пользователя требуется лишь написать развернутый отзыв на одном из крупных сайтов, через которые распространяется DriverHub, либо в любой социальной сети, а затем отправить ссылку на отзыв на электронную почту info@drvhub.net. Более подробную информацию об акции можно получить на этой странице.