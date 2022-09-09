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Инструкции 08.09.2022 6 минут

Windows 11 не видит SSD — почему и что делать?

Почему Windows 11 не видит SSD и что с этим делать?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Есть много причин, из-за которых операционная система не видит подключенный к компьютеру твердотелый SSD-накопитель. Если материнская плата определяет SSD на уровне BIOS/UEFI, но к нему невозможно получить доступ непосредственно из-под Windows, только тогда причину неполадок следует искать в операционной системе. Поэтому первым делом стоит точно определить, видит ли SSD-диск материнская плата компьютера. Если это окажется не так, тогда дальнейшие инструкции вряд ли будут полезными, т.к. здесь мы будем решать проблемы с операционной системой, а не с BIOS/UEFI или какими-либо аппаратными неисправностями самого компьютера или SSD-накопителя.

Как определить, распознается ли SSD-диск материнской платой?

Отсутствие SSD-диска в списке запоминающих устройств BIOS/UEFI может являться следствием, в т.ч., неполадок работе в SSD-накопителе, несовместимости с материнской платой, подключения устройства к неподходящему разъему. Для начала убедимся, распознает ли системная плата SSD-накопитель на уровне BIOS/UEFI.

Все, что требуется сделать — открыть интерфейс UEFI/BIOS и найти в нем раздел, где отображен список подключенных к материнской плате запоминающих устройств:

  • Сразу после включения компьютера периодически нажимайте клавишу «F2» или «Del». Это стандартные клавиши для входа в интерфейс BIOS/UEFI большинства материнских плат (могут использоваться и другие — нужно читать инструкцию к плате).
  • Далее останется найти в настройках UEFI/BIOS раздел, в котором перечислены подключенные к компьютеру внешние накопители. Название этого раздела может быть разным — зависит от модели платы, чипа UEFI/BIOS и/или версии его прошивки. Если местоположение искомого списка неизвестно, остается только входить во все разделы настроек UEFI/BIOS. На изображении ниже приведен пример интерфейса UEFI/BIOS с нужным нам списком внешних накопителей. В данном случае он находится в главном разделе настроек во вкладке «Main»:

Список дисков в BIOS

Если в UEFI/BIOS удалось обнаружить название/модель SSD-диска, перезагрузите компьютер и затем загрузите операционную систему.

Материнская плата видит SSD-накопитель, а Windows нет

Причин неработоспособности диска — множество. Вот некоторые из тех, что можно попробовать устранить самостоятельно:

  • Диск не был проинициализирован операционной системой.
  • На SSD-накопителе нет разметки (т.е. не создано ни одного раздела/тома).
  • Разделам на SSD-диске не была присвоена буква (обычно наблюдается при переносе накопителя из одного компьютера в другой либо при подключении к ПК дополнительных дисков).
  • Сбои в работе драйвера контроллера запоминающих устройств.
  • В случае с SSD-дисками форм-фактора «2.5», которые не поддерживают уже устаревший протокол передачи данных «IDE», а в настройках BIOS/UEFI задано использование протокола «AHCI», тогда причина может быть в том, что «AHCI» отключен в самой системе.
  • Неполадки в работе прошивки SSD-диска.

Устранение любых описанных выше неполадок предполагает, что операционная система в данный момент установлена на исправный диск.

Инициализация диска в системе

Сразу скажем, что инициализация диска в системе приведет к удалению с него всей информации. Действия следующие:

  • Для начала нужно открыть окно «Управление дисками». Выполните комбинацию клавиш «Win + R», введите в открывшееся окошко «Выполнить» команду «diskmgmt.msc» (без кавычек) и нажмите «ОК»:

Окно «Выполнить»

  • Найдите в окне «Управление дисками» диск, который помечен как «Не проинициализирован». Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт «Инициализировать диск»:

Управление дисками

  • Откроется дополнительное окно. В нем нужно выбрать стиль разделов. Варианта всего два — «Основная загрузочная запись MBR» и «Таблица с GUID». Рекомендуем к прочтению нашу статью Что лучше для SSD-диска: GPT или MBR?, в которой подробно рассмотрен вопрос касательно стилей разделов. Как правило, для SSD-дисков лучше подходит GPT.

Выбор схемы разделов диска

  • После выбора стиля раздела и окончания процесса инициализации в окне «Управление дисками» отобразится новый диск. Т.к. разделы на нем пока еще отсутствуют, он будет помечен как «Не распределена» (имеется в виду область на диске):

Инициализация SSD-диска

Следующим шагом будет создание разделов на диске. И это также является решением еще одной проблемы — отсутствие разметки.

Создание разделов на SSD-диске

Все действия выполняются здесь же — в окне «Управление дисками»:

  • Кликните правой кнопкой мыши по той области, что помечена как «Не распределена», и выберите из меню пункт «Создать простой том»:

Управление дисками

  • Укажите размер для создаваемого тома, затем нажмите «Далее»:

  • Выберите букву для нового тома:

Создание нового тома

  • Далее выберите NTFS в качестве файловой системы для создаваемого раздела:

Выбор файловой системы

  • Готово.

Сразу после этого SSD-накопитель должен будет отобразиться в «Проводнике». Идем дальше.

Присвоение букв разделам на SSD

Дальнейшие действия также выполняются в окне «Управление дисками»:

  • Кликните правой кнопкой по тому разделу, напротив названия которого отсутствует буква (т.е. например, «C:» или «F:»), и выберите пункт «Изменить букву диска или путь к диску»:

Управление дисками

  • Откроется новое окно — кликните в нем по кнопке «Добавить», затем — в еще одном новом окне — выберите букву и нажмите «ОК»:

Смена буквы диска

Проделайте то же самое с остальными томами, которым не была присвоена буква, если таковые присутствуют на диске.

Проверка драйвера контроллера запоминающих устройств

Чтобы проверить наличие или отсутствие драйвера запоминающих устройство, нужно проделать следующее:

  • Открываем окно «Выполнить», копируем в него без кавычек команду «msc» и нажимаем «ОК». Это приведет к открытию «Диспетчера устройств».
  • На экране будет отображен список категорий устройств. Найдите раздел «Контроллеры IDE ATA/ATAPI» и раскройте его. В нем должно присутствовать название AHCI-контроллера, как здесь:

Диспетчер устройств

Если раздела «Контроллеры IDE ATA/ATAPI» не существует либо напротив названия модели контроллера «AHCI» виднеется восклицательный знак или желтый треугольник, значит, драйвер отсутствует или имеют место неполадки с ним (но нельзя исключать неполадки с самим контроллером, хотя такое наблюдается крайне редко). Решение очевидное — установка отсутствующего/поврежденного.

Отсутствующий драйвер можно установить, например, при помощи программы DriverHub. Если он уже установлен, следует попробовать сначала удалить его вручную. Для этого кликните по названию контроллера правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить устройство», затем согласитесь с удалением:

Удаление устройства

Если в окне подтверждения удаления присутствует флажок «Попытка удалить драйвер для этого устройства», предварительно отметьте его.

Активация режима «AHCI» в Windows

Деактивация режима «AHCI» в Windows, как правило, приводит лишь к снижению производительности SSD-диска, но нельзя исключать, что это является причиной невозможности определения накопителя системой. Для активации режима «AHCI» потребуется изменить значения 4-х ключей в системном реестре:

  • Запустите «Редактор реестра» при помощи окна «Выполнить», вписав в нее команду «regedit».
  • Перейдите в нижеследующий раздел (можно просто скопировать путь в адресную строку «Редактора реестра») найдите ключ «Start», кликайте по нему два раза и впишите «0» в поле «Значение» отобразившегося окна:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci

Редактор реестра

  • Проделайте то же самое с еще одним ключом «Start», только в другом разделе:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV

  • Далее поочередно перейдите в указанные ниже два раздела, найдите в них ключ с названием «0», откройте их и впишите «0» в поле «Значение» (обоих ключей):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorAVC\StartOverride

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride

Теперь останется перезагрузить компьютер.

Программные неисправности в прошивке SSD-диска

Инструкции перепрошивке (переустановке микропрограммы, управляющей диском) мы приводить здесь не будем, т.к. это выполняется в фирменных программах, поставляемых производителями SSD-дисков. Т.е. для каждой отдельной модели SSD существует своя инструкция перепрошивки. Другими словами, пользователю предстоит самостоятельно скачать фирменную утилиту, ознакомиться с инструкцией по перепрошивке устройства и выполнить все приведенные в ней действия. Такие утилиты доступны для скачивания с официальных сайтов производителей SSD.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Олег

Спасибо, помогло решить проблему, дело было в драйвере контроллера